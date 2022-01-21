УКР
Судова реформа: 4 лютого розпочнеться конкурсний відбір кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Судова реформа: 4 лютого розпочнеться конкурсний відбір кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) обрала керівництво комісії, затвердила регламент своєї роботи та час для подання заявок кандидатів - з 4 лютого до 4 березня 2022 року.

Під час першого засідання комісія затвердила регламент своєї роботи, обрала головою комісії суддю Теда Зажечни, заступником голови комісії - суддю Івана Міщенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Члени комісії також затвердили положення конкурсної комісії, методологію та критерії оцінювання, форму заяви кандидатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо нам зараз не вдасться провести судову реформу, то наступна можливість буде років через 30, - Маселко

Крім цього, комісія затвердила меморандум про співпрацю конкурсної комісії з Національним антикорупційним бюро та оголошення про початок першого конкурсу на зайняття вакантних посад членів ВККС, включаючи умови та строки його проведення.

"Документ буде подано до Вищої ради правосуддя для оприлюднення, у ньому буде розміщено оголошення про початок конкурсного відбору. Датою подання заявок для участі в конкурсі буде 4 лютого, і 4 березня опівночі процес подання заяв буде припинено. Тобто буде цілий місяць для того, щоб кандидати подали свої заявки на участь у конкурсному відборі", - сказав голова комісії.

Вам до Петра Олексійовича двуже далеко. У Порошенко з 2014 року було проблем стільки, що навіть подумати страшно: -пуста казна, а пенсії, зарплати і пособія платити потрібно кожного дня; Все покрали і вивезли зеки за яких перед цим голосували ті ж 73%; - ворог лізе зі всіх дирок, окупували Крим, Донецьк, Луганськ. Залізли в Одесу, Миколаїів. Харків, Дніпро, Запоріжжя, а армії тільки 7 тисяч і ті тільки з автоматами, без продовольства і важкої техніки. Найкращі підрозділи бігали в тапочках, бо забезпечення було на нулю; - золотовалютні резерви пусті; ворог ввів ембарго і не пускає українську продукцію на московію, бо більше 70% експорту було завязпано на Московії; - працівники міліції, половину внутрішній військ, яких Овоч вимастив у кров майданівців повтікали;- ворог-Росія, знімає пропагандроліки і показує всьому світу, що "каратєлі вбивають расєйсоязічних мальчіков" і тому подібне. І Порошенко, Яценюк, Турчинов, Парубій і їх команди створили армію, наповнили казну, відвоювали половину окупованої території, визволила від російських ДРГ Одесу, Харків, Миколаїв, Запоріжжя і Дніпро. Розпочали реформи під снарядами і мінами, бо кожного дня ворог наступав через окуповані території і до речі, реформував Верховний суд. Підписали осоціацію з ЄС і товари пішли в Європу, підписали безвіз і ті, хто иав бажання заробития, поїхали в Європу, а не росію. А мальчікі із Крівага Рагі ці реформи знищили і почали створювати ту малоросію, до якої раніше були причетні портнов,татаров, демченко, єрмак і решта "реформаторів".
21.01.2022 12:55 Відповісти
як чітко видно ЛОМа подляка - - який діє і сере тут на форумі чітко в наративах методичок: мовляв Порох і мертвечук - подільники-союзники. Це попри те, що вчора саме зажопи з уродами спільно блокували ухвалення постанови Київради "" і навіть разом блокували трибуну.
21.01.2022 13:04 Відповісти
Та краще вже 31 лютого, для виборців 73% сойдьот.
21.01.2022 12:31 Відповісти
Ты для начала расскажи, как Пэтя реформировал судебную систему, а потом про 73% рассказывай.
21.01.2022 12:37 Відповісти
ось такі завдання пололяки-гундоси дали "слугам Бені" прицепити Медведчука до Порошенко. Та не вийде цього, бо штучне все відпадає, а от природнє приживається навіки. Якщо пам'ять є, то знаємо з ким на "Інтері" працював Володя Криворізький і його малоросійський "квартал". А працювали вони з Медведчуком. А какаканал "1+1" є власністю Коломойського і Медведчука, на якому до цього дня виступає пан Зеленський і його малоросійський "квартал". На цьому каналі крутять добами "сватів" і пудрили мізки Голобородьком на лісапеді. Тож природньо що: Медведчук-Коломойський-Зеленський це реалії сьогодення.
21.01.2022 13:00 Відповісти
Ну и к чему эти банальные порохоботские завывания?
Порошенко не знал куда шел? Порошенко не знал в каком все состоянии? Кто-то обещал ему красивое и комфортное президентство?
21.01.2022 15:47 Відповісти
"Пєтя" вже давно не президент..зараз прЄзЕдент Вова, з моно більшістю в ВР, який вже три роки "реформує" після Пєті... Але ти "зараз" не бачиш... А що Клоуну заважало за три роки зробити ''правильно"?
21.01.2022 12:57 Відповісти
Стара судова система,це мафіозний спрут злодіїв-аферистів,який видалити безболісно Україні не легко.Добре,що в цій операції задіяні міжнародні фахівці,дякуючи Зеленському..А з головою САП скоро скоро все вирішиться.
21.01.2022 13:06 Відповісти
Ксен Люмпен прочитав те, що написав? Що заважає пану Зеленському за 2,5 роки, маючи монобільшість у Верховній Раді, чого не було ні при одному президентові, провести судову реформу?
21.01.2022 13:10 Відповісти
ти ще не спитав, що заважає йому заарештувати хоча би Вовка (я вже не кажу "розігнати ОАСК"). Хоча, - він і тут відморозиться, навіть не захоче згадувати, яко оці обставини та події одна з одною звязані...
21.01.2022 13:14 Відповісти
слухай, ЛОМподляковий, а вище висер з "привязкою Пороха і мертвечука" ти сам зніс? Від сорому за брехню? Га? Чи то адміни сайту засоромились такої брехні?
21.01.2022 13:17 Відповісти
Игорь Валерьевич, вы что-ли?
21.01.2022 15:43 Відповісти
У вас в вопросе содержится ответ. Клоуну мешало то, что он клоун. Или вы на полном серьезе решили сравнить Порошенко-президента с Зеленским президентом?
21.01.2022 15:42 Відповісти
scuki
tolku ot etoy komissii
tolko many ni za chto grebut
21.01.2022 12:37 Відповісти
Де голова САП? Отож!
21.01.2022 12:50 Відповісти
А може 3 лютого подивитися на їх майно?
21.01.2022 12:56 Відповісти
