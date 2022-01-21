Судова реформа: 4 лютого розпочнеться конкурсний відбір кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) обрала керівництво комісії, затвердила регламент своєї роботи та час для подання заявок кандидатів - з 4 лютого до 4 березня 2022 року.

Під час першого засідання комісія затвердила регламент своєї роботи, обрала головою комісії суддю Теда Зажечни, заступником голови комісії - суддю Івана Міщенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Члени комісії також затвердили положення конкурсної комісії, методологію та критерії оцінювання, форму заяви кандидатів.

Крім цього, комісія затвердила меморандум про співпрацю конкурсної комісії з Національним антикорупційним бюро та оголошення про початок першого конкурсу на зайняття вакантних посад членів ВККС, включаючи умови та строки його проведення.

"Документ буде подано до Вищої ради правосуддя для оприлюднення, у ньому буде розміщено оголошення про початок конкурсного відбору. Датою подання заявок для участі в конкурсі буде 4 лютого, і 4 березня опівночі процес подання заяв буде припинено. Тобто буде цілий місяць для того, щоб кандидати подали свої заявки на участь у конкурсному відборі", - сказав голова комісії.