Блінкен на переговорах з Лавровим: Ми готові до жорсткої відповіді, якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України

США готові до діалогу з Росією для деескалації ситуації, проте не виключають жорсткої відповіді у разі агресії проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, відкриваючи переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це критичний момент. Ви маєте рацію, ми не очікуємо на результати тут і зараз, але я сподіваюся, очікую, що можливості дипломатії і залишаться відкритими. Ми віддані цьому шляху: мирному вирішенню наявних протиріч. Ми віддані дипломатії та діалогу, але... якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України, ми готові до єдиної, швидкої та жорсткої відповіді", - наголосив держсекретар США.

Блінкен зазначив, що розглядає зустріч з Лавровим як частину зусиль щодо деескалації, "запобігання подальшій агресії Росії проти України".

Він додав, що перед переговорами з РФ у рамках тих самих зусиль зустрівся з союзниками та керівництвом України.

