УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3815 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 111 45

Блінкен на переговорах з Лавровим: Ми готові до жорсткої відповіді, якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України

Блінкен на переговорах з Лавровим: Ми готові до жорсткої відповіді, якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України

США готові до діалогу з Росією для деескалації ситуації, проте не виключають жорсткої відповіді у разі агресії проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, відкриваючи переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це критичний момент. Ви маєте рацію, ми не очікуємо на результати тут і зараз, але я сподіваюся, очікую, що можливості дипломатії і залишаться відкритими. Ми віддані цьому шляху: мирному вирішенню наявних протиріч. Ми віддані дипломатії та діалогу, але... якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України, ми готові до єдиної, швидкої та жорсткої відповіді", - наголосив держсекретар США.

Блінкен зазначив, що розглядає зустріч з Лавровим як частину зусиль щодо деескалації, "запобігання подальшій агресії Росії проти України".

Він додав, що перед переговорами з РФ у рамках тих самих зусиль зустрівся з союзниками та керівництвом України.

Також читайте: Лавров та Блінкен розпочали перемовини у Женеві

Автор: 

Лавров Сергій (1636) росія (67230) США (24064) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
СМЕРТЬ российским оккупантам !!! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !!!
показати весь коментар
21.01.2022 12:39 Відповісти
+26
Блінкен поводить себе як український патріот. Якщо вдасться загнуздати цих скажених, треба дати йому Героя України. І головне - ізолюйте Зеленого від будь-яких заяв, бо крім інформаційного сміття він нічого не генерує.
показати весь коментар
21.01.2022 12:44 Відповісти
+12
Все, стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано - Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка.

Да, воевать за Украину никто не будет. Это правда. Воевать за себя всегда приходится самим.

Но уровень поддержки будет совершенно беспрецедентный. Политической, санкционной, экономической, военной, моральной, информационной, разведданными. Всей. Какой угодно.

Он уже беспрецедентный. Одно то, что МВФ забил болт на свои требования и все-таки выделил еще два транша без всяких реформ, уже говорит о том, что страну не бросят.

А дальше Владимир Каддафи может выступать хоть в ООН, хоть в НАТО, хоть в "Спокойной ночи малыши". Это уже не имеет значения. - Бабчєнко
показати весь коментар
21.01.2022 13:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СМЕРТЬ российским оккупантам !!! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !!!
показати весь коментар
21.01.2022 12:39 Відповісти
В среду Верховный Суд США подавляющим большинством голосов (8-1) принял решение не рассматривать апелляцию Трампа на решения окружного и апелляционного судов Округа Колумбия, отклонивших его иск с требованием запретить специальному комитету Палаты Представителей по расследованию мятежа 6 января 2021 года требовать, а Национальному Архиву предоставлять документы Белого Дома, относящиеся к мятежу.
Теперь решение нижестоящих судов вступило в силу.
Специальный комитет Палаты Представителей получит внутреннюю электронную переписку Белого Дома, записи помощников Трампа, черновики всех документов, списки входящих и исходящих телефонных звонков, список людей, входивших в Белый Дом перед 6 января и непосредственно в этот день, видеозаписи и фотографии, сделанные в Белом Доме 6 января.
В решении Верховного Суда, сформулированным его председателем Джоном Робертсом, сказано, что президенты - не короли, а суд принял бы то же решение даже если бы Трамп был сейчас президентом.
Против решения суда голосовал только крайне консервативный судья Томас.
Все три судьи, назначенные Трампом, - Горсач, Кавано и Кони Баррет, - проголосовали «за».
Igor Aizenberg
показати весь коментар
21.01.2022 12:51 Відповісти
А у нас судья, назначенный Порошенко, опустил его домой.
показати весь коментар
21.01.2022 13:48 Відповісти
включите Радар-24!
прямо сейчас на севере у нас контролит ситуацию

а на юге:
показати весь коментар
21.01.2022 13:14 Відповісти
UAVGH000?
показати весь коментар
21.01.2022 13:21 Відповісти
именно!!!
Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000
показати весь коментар
21.01.2022 13:30 Відповісти
если шо я дам координаты бункера с ******
показати весь коментар
21.01.2022 14:45 Відповісти
Не верю, и Будапештский меморандум тому подтверждение.
показати весь коментар
21.01.2022 12:41 Відповісти
Хто порушив Будапештский меморандум?
показати весь коментар
21.01.2022 12:44 Відповісти
Не важливо хто порушив, важливо що ті, хто підписався в гарантіях нічого не зробили для забезпечення гарантії цілосності України.
показати весь коментар
21.01.2022 12:49 Відповісти
Можете показати пункт БМ де прописано що підписанти мають воювати за (або замість) України. Що там є окрім термінових консультацій у ООН?
показати весь коментар
21.01.2022 13:20 Відповісти
Так отож. На рахунок ядерної зброї у додаткових протоколах все було досить чітко врегульовано: як передається, як знущується і т.і. А нарахунок безпекових гарантій Україні - бла,бла,бла.
показати весь коментар
21.01.2022 13:50 Відповісти
А хто із підписантів більше всього зараз допомагає Україні?
показати весь коментар
21.01.2022 12:45 Відповісти
Та допомога повернула Крим та Донбасс? І не поверне. Як кажуть кацапи « после драки кулаками не машут»
показати весь коментар
21.01.2022 12:51 Відповісти
Де ти був у 2014 році? Тільки чесно.
показати весь коментар
21.01.2022 13:19 Відповісти
Те, що ти зараз робиш працює на окупанта. Стратегічна мета рашиків з самого початку це набуття рашею статусу супер держави в єдиній особі. Досягається це знищенням НАТО та світового устрою в даному варіанті, а одним з етапів в цьому є підрив морального авторитета США та країн заходу. І от коли ти пишеш провокативні пости про Будапештський меморандум, то тим самим граєш за кацапів.
показати весь коментар
21.01.2022 13:39 Відповісти
Уявіть, що у вас відіжмуть частину квартири, заідуть туди, а ті хто обіцяв вам гарантії безпеки будуть допомогати вам сплатою комірного відсотків 0,5 від загальної суми.
показати весь коментар
21.01.2022 12:54 Відповісти
Так на месте Блинкена должен быть бубочка с таким спитчем... А буба, изподтишка, в спину Блинкена еще и вякает всякие мерзопакости, "герой".
показати весь коментар
21.01.2022 12:43 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 12:43 Відповісти
не пойму, то скумбрия по 8, чи ННН-щико-курвиметрам - фас...?
показати весь коментар
21.01.2022 12:46 Відповісти
ці дві тошнотні кобили, це сім,я педального коня Лаврика?
показати весь коментар
21.01.2022 12:51 Відповісти
Похоже,что дама с цветочком - его любовница,о которой много уже написано было.
показати весь коментар
21.01.2022 12:55 Відповісти
мерзость - так вона виглядає.
показати весь коментар
21.01.2022 14:27 Відповісти
Ух ти!!!
показати весь коментар
21.01.2022 13:17 Відповісти
А на сейшелах січас як?
показати весь коментар
21.01.2022 12:43 Відповісти
Поздно реагируем... в следующий раз скрестите пальцы...там часто быват мама не горюй цунами.
показати весь коментар
21.01.2022 12:48 Відповісти
Вы отстали от жизни. Зеля сейчас в Польше квасит с Дудой.
Да и не был он на Сейшелах.

показати весь коментар
21.01.2022 12:55 Відповісти
а Шарік де?!!
показати весь коментар
21.01.2022 13:23 Відповісти
Блінкен поводить себе як український патріот. Якщо вдасться загнуздати цих скажених, треба дати йому Героя України. І головне - ізолюйте Зеленого від будь-яких заяв, бо крім інформаційного сміття він нічого не генерує.
показати весь коментар
21.01.2022 12:44 Відповісти
Слава Богу, Штати вийшли з Афгану, тепер в них кулаки чешуться - сатисфакції хочуть. кацапи, якщо попадуть під гарячу руку, відгребуть по повній.
показати весь коментар
21.01.2022 12:50 Відповісти
Зараз Афган це проблема, як для одкб, так і для Китаю. США все правильно зробили. Тепер вони можуть тихо допомагати талібану в просуванні до Середньої Азії та в подальшому до південного сибіру. Нехай кошмарять ************** та вузькоочих
показати весь коментар
21.01.2022 13:43 Відповісти
Блинкен красава,толкает деду Байдена,чтобы не спал..
показати весь коментар
21.01.2022 12:50 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 12:54 Відповісти
а що ще свинособаки можуть? Загарбати чужу територію та шантажувати взимку газом..
показати весь коментар
21.01.2022 13:24 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 13:26 Відповісти
В інтерв'ю WP Верховний головнокомандувач та гарант територіальної цілісності заявив,що у випадку агресії росії може бути окупований Харків.Українське місто з населенням більше 1 млн.Тобто в його голові він бачить це,як доконаний факт.Жесть.Харків'яни ми вас не віддамо.
показати весь коментар
21.01.2022 13:02 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 13:10 Відповісти
Посадили москаля
На бутилку...
(уривок з вірша)
показати весь коментар
21.01.2022 15:01 Відповісти
Все, стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано - Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка.

Да, воевать за Украину никто не будет. Это правда. Воевать за себя всегда приходится самим.

Но уровень поддержки будет совершенно беспрецедентный. Политической, санкционной, экономической, военной, моральной, информационной, разведданными. Всей. Какой угодно.

Он уже беспрецедентный. Одно то, что МВФ забил болт на свои требования и все-таки выделил еще два транша без всяких реформ, уже говорит о том, что страну не бросят.

А дальше Владимир Каддафи может выступать хоть в ООН, хоть в НАТО, хоть в "Спокойной ночи малыши". Это уже не имеет значения. - Бабчєнко
показати весь коментар
21.01.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 13:25 Відповісти
Ой спасибки Правнуку Киевского Земели Тоне Блинкену, шоб мы без него и делали. Санкциями как кольями подпираемся. Особенно впечатляют Госдеповские санкции - Государственный Секретарь США всему персоналу Государственного Департамента США предписал:
1) упоминать Россию, Путина и всё, что с ними связано, исключительно с угрюмым выражением лица;
2) излишне скопившиеся в кишечнике газы выпускать наружу с разворотом выхлопного органа пищеварительной системы в сторону РФ с доситижением максимального аккустического эффекта;
3) во всех залах, кабинетах, коридорах, туалетах и прочих помещениях Госдепа вывесить портреты Путина, которым по сигналу громкой связи крутить "факи" пальцами обеих рук одновременно.
показати весь коментар
21.01.2022 13:49 Відповісти
потрібно акцентувати,якщо нападе.хуйло ховається за спину свого населення.шо то не він веде війну ,а його вічно п'яне населення.коли гітлер вів війну,то воювали проти гітлера і фашистської Німеччини і була антигітлерівська коаліція.зараз антипутінська коаліція.
показати весь коментар
21.01.2022 14:23 Відповісти
 
 