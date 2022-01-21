Блінкен на переговорах з Лавровим: Ми готові до жорсткої відповіді, якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України
США готові до діалогу з Росією для деескалації ситуації, проте не виключають жорсткої відповіді у разі агресії проти України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, відкриваючи переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це критичний момент. Ви маєте рацію, ми не очікуємо на результати тут і зараз, але я сподіваюся, очікую, що можливості дипломатії і залишаться відкритими. Ми віддані цьому шляху: мирному вирішенню наявних протиріч. Ми віддані дипломатії та діалогу, але... якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України, ми готові до єдиної, швидкої та жорсткої відповіді", - наголосив держсекретар США.
Блінкен зазначив, що розглядає зустріч з Лавровим як частину зусиль щодо деескалації, "запобігання подальшій агресії Росії проти України".
Він додав, що перед переговорами з РФ у рамках тих самих зусиль зустрівся з союзниками та керівництвом України.
Да, воевать за Украину никто не будет. Это правда. Воевать за себя всегда приходится самим.
Но уровень поддержки будет совершенно беспрецедентный. Политической, санкционной, экономической, военной, моральной, информационной, разведданными. Всей. Какой угодно.
Он уже беспрецедентный. Одно то, что МВФ забил болт на свои требования и все-таки выделил еще два транша без всяких реформ, уже говорит о том, что страну не бросят.
А дальше Владимир Каддафи может выступать хоть в ООН, хоть в НАТО, хоть в "Спокойной ночи малыши". Это уже не имеет значения. - Бабчєнко
