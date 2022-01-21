УКР
Керівництво України поводиться непередбачувано і неадекватно. Наш кордон слід надійно захистити на випадок військових дій, - Лукашенко

Кордон Білорусі з Україною треба надійно захистити "на випадок непередбачуваності, неадекватності".

Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТа".

За його словами, Білорусі "доводиться створювати військові частини і ціле об'єднання для захисту наших південних кордонів".

"З болем у серці ми спостерігаємо все те, що діється в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім управлінням, веде часом себе непередбачувано і неадекватно. Тому на цей випадок – непередбачуваності, неадекватності, – і на випадок, не дай Боже, військових дій нам треба визначатися... Майже 1500 км південного кордону Білорусі та України - це чимала протяжність. Чого б нам не коштувало, нам треба не просто бачити, що буде відбуватися і відбувається на цьому кордоні, його треба надійно захистити", - запевняє Лукашенко.

Зазначимо, що він ані слова не сказав про те, що нині Росія активно стягує війська в Білорусь, нібито для проведення спільних військових навчань. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перекидає війська до Білорусі. ФОТОрепортаж

армія рф (18477) Білорусь (8027) кордон (4862) Лукашенко Олександр (2685)
+12
То, что зеленский - невменяемый неврастеник, это факт. Но ты и на себя, бульбаш, глянь. Ты из тех же будешь.
21.01.2022 12:53 Відповісти
+11
Можна подумать - білоруси на польському і литовському кордоні "адекватно" себе ведуть Про український кордон - промовчу!
21.01.2022 12:56 Відповісти
+6
Такие смешные). То мы тут чуть ли не погибаем от голода и холода, то настолько мощное государство, что собираемся напасть на Беларусь и Россию. Лукашенко забыл рассказать зачем это Украине нужно))).
21.01.2022 13:00 Відповісти
То, что зеленский - невменяемый неврастеник, это факт. Но ты и на себя, бульбаш, глянь. Ты из тех же будешь.
21.01.2022 12:53 Відповісти
Лука как раз не неврастеник, а хладнокровный маньяк у которого руки по локти в крови.
21.01.2022 13:04 Відповісти
повний неадекват, неадекватів бачить здалека... хоче в обійми, а його посилають бульбу обгризати...
21.01.2022 12:55 Відповісти
Інформаційна підготовка до провокацій з боку бульбафюрера.
21.01.2022 12:55 Відповісти
Шлюха ***** крутнула жопой
21.01.2022 12:55 Відповісти
Можна подумать - білоруси на польському і литовському кордоні "адекватно" себе ведуть Про український кордон - промовчу!
21.01.2022 12:56 Відповісти
"на випадок, не дай Боже, військових дій нам треба визначатися". ****, это нам треба визначитися! Под@уйловник путинский.
21.01.2022 12:57 Відповісти
Такие смешные). То мы тут чуть ли не погибаем от голода и холода, то настолько мощное государство, что собираемся напасть на Беларусь и Россию. Лукашенко забыл рассказать зачем это Украине нужно))).
21.01.2022 13:00 Відповісти
клаптик землі і два бульбораба.
21.01.2022 13:10 Відповісти
Ну, во-первых, вы всё-таки признаете, что украинская армия супер мощная. Во-вторых, страшно?)))). В-третьих, чиво? У вас Американская болезнь. Во всем виновата Америка))).
21.01.2022 14:22 Відповісти
Да, хорошо, что помнят, потому что вы сами в зверей превращаетесь во главе с Россией и Лукашенко в качестве придатка.
21.01.2022 14:51 Відповісти
у нєво опять ковід
і рєхєрєндум

Лукашенко назначил дату «референдума» по изменению Конституции.

«Референдум» по внесению изменений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля. Самозванец Лукашенко в четверг https://president.gov.by/ru/events/podpisan-ukaz-no-14-o-naznachenii-respublikanskogo-referenduma подписал соответствующий указ.

В бюллетене для голосования будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Решение, принятое на «референдуме», вступит в силу через десять дней после официального опубликования результатов. Согласно избирательному кодексу республики, датой принятия решения референдумом считается день его проведения.

«Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение «референдума», обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере», - отмечается в сообщении.

Политические аналитики считают, что Лукашенко таким образом хочет пойти по казахстанскому сценарию транзита власти.
21.01.2022 13:01 Відповісти
Кому ты, таракан, нужен?? У нас своей бульбы хватает..)
21.01.2022 13:04 Відповісти
Что это чеполино-таракан выпердил?
21.01.2022 13:10 Відповісти
Да захлопнула бы эта мразь пасть. А то ус отклеится.
21.01.2022 13:10 Відповісти
21.01.2022 13:15 Відповісти
Нет рыгорич, ты уже не авторитет, ты шестерка у окурка.
21.01.2022 13:19 Відповісти
Под чьим внешним управлением твоя срака?
21.01.2022 13:21 Відповісти
Хмирь мовчав, то й здавався за розумного. А тільки відкрив свого рота, й потекло. Дурь, мізки та лайно. Дві речі в імперії залишаються незмінними. Це дороги та блазні.
21.01.2022 13:23 Відповісти
У Лукашенко нужно отобрать колхоз Беларусь
21.01.2022 13:24 Відповісти
Провести раскулачивание
21.01.2022 14:15 Відповісти
Ещё один...
Сегодня день открытых дверей в психбольнице?
21.01.2022 13:25 Відповісти
А вообще с северо-востока идёт очень сильное нагнетание ненависти последнее время.
Я такое припоминаю только зимой 2013 - 2014 весной. Тогда было чувство, что все сошли с ума и надвигается что-то страшное. Но сейчас уже как-то не так страшно. Привыкли, наверное. Хотя поводов волноваться всё-таки больше, чем достаточно.
21.01.2022 13:32 Відповісти
бетонним муром треба ваш кордон захистити
21.01.2022 13:36 Відповісти
Бережи нас, Боже від заклятих сусідів
21.01.2022 13:38 Відповісти
кто б говорил об адекватности....
21.01.2022 13:40 Відповісти
Дааааа. Оказались бульбаши сраными потомками, великих предков.
21.01.2022 14:00 Відповісти
Не понимаю зачем постить высеры нелигитимного и явно невменяемого человека? Значит мы признаем его президентом?😁
21.01.2022 14:02 Відповісти
что-то мне подсказывает ***** эту шавку натравит на Нато
21.01.2022 14:20 Відповісти
Картофельная шлюха кремля задумала провокацию, не иначе.
21.01.2022 15:11 Відповісти
Убить надо было Таракана, когда он в шоке от проигранных выборов был и ездил по заводам.
20.02.2022 15:28 Відповісти
 
 