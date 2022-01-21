Керівництво України поводиться непередбачувано і неадекватно. Наш кордон слід надійно захистити на випадок військових дій, - Лукашенко

Кордон Білорусі з Україною треба надійно захистити "на випадок непередбачуваності, неадекватності".

Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТа".

За його словами, Білорусі "доводиться створювати військові частини і ціле об'єднання для захисту наших південних кордонів".

"З болем у серці ми спостерігаємо все те, що діється в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім управлінням, веде часом себе непередбачувано і неадекватно. Тому на цей випадок – непередбачуваності, неадекватності, – і на випадок, не дай Боже, військових дій нам треба визначатися... Майже 1500 км південного кордону Білорусі та України - це чимала протяжність. Чого б нам не коштувало, нам треба не просто бачити, що буде відбуватися і відбувається на цьому кордоні, його треба надійно захистити", - запевняє Лукашенко.

Зазначимо, що він ані слова не сказав про те, що нині Росія активно стягує війська в Білорусь, нібито для проведення спільних військових навчань.

