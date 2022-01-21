Керівництво України поводиться непередбачувано і неадекватно. Наш кордон слід надійно захистити на випадок військових дій, - Лукашенко
Кордон Білорусі з Україною треба надійно захистити "на випадок непередбачуваності, неадекватності".
Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТа".
За його словами, Білорусі "доводиться створювати військові частини і ціле об'єднання для захисту наших південних кордонів".
"З болем у серці ми спостерігаємо все те, що діється в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім управлінням, веде часом себе непередбачувано і неадекватно. Тому на цей випадок – непередбачуваності, неадекватності, – і на випадок, не дай Боже, військових дій нам треба визначатися... Майже 1500 км південного кордону Білорусі та України - це чимала протяжність. Чого б нам не коштувало, нам треба не просто бачити, що буде відбуватися і відбувається на цьому кордоні, його треба надійно захистити", - запевняє Лукашенко.
Зазначимо, що він ані слова не сказав про те, що нині Росія активно стягує війська в Білорусь, нібито для проведення спільних військових навчань.
Лукашенко назначил дату «референдума» по изменению Конституции.
«Референдум» по внесению изменений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля. Самозванец Лукашенко в четверг https://president.gov.by/ru/events/podpisan-ukaz-no-14-o-naznachenii-respublikanskogo-referenduma подписал соответствующий указ.
В бюллетене для голосования будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».
Решение, принятое на «референдуме», вступит в силу через десять дней после официального опубликования результатов. Согласно избирательному кодексу республики, датой принятия решения референдумом считается день его проведения.
«Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение «референдума», обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере», - отмечается в сообщении.
Политические аналитики считают, что Лукашенко таким образом хочет пойти по казахстанскому сценарию транзита власти.
Сегодня день открытых дверей в психбольнице?
Я такое припоминаю только зимой 2013 - 2014 весной. Тогда было чувство, что все сошли с ума и надвигается что-то страшное. Но сейчас уже как-то не так страшно. Привыкли, наверное. Хотя поводов волноваться всё-таки больше, чем достаточно.