3 411 20

В ОП анонсували створення програми вигідного іпотечного кредитування для українців під 5% річних у гривні

Офіс президента планує масштабне перезавантаження Української фінансової житлової компанії та створення програми вигідного іпотечного кредитування.

Про це повідомив заступник голови ОП Ростислав Шурма під час форуму "2022 - час кредитувати", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша ціль - за три-чотири місяці зробити доступний та зрозумілий продукт іпотеки ефективною вартістю приблизно 5% річних у гривні... Щодо інструментів, плануємо масштабне перезавантаження "Укрфінжитла" як одного з основних драйверів іпотечного кредитування", - сказав він.

За словами Шурми, "Укрфінжитло" має працювати і напряму, і у партнерстві з банками.

Очолить "Укрфінжитло" Олексій Киреєв, додав Шурма.

"Ми плануємо запускати з 2022 року цілий блок програм підтримки різних секторів економіки за різними пріоритетними напрямами", - зазначив заступник голови ОП.

Як повідомлялося, Мінфін 24 грудня припинив повноваження голови та членів "Укрфінжитла" Віктора Катренича, Людмили Шемелинець та Наталії Марченко. 14 січня виконання обов'язків голови правління покладено на директора юридичного департаменту Дмитра Вербицького.

+5
учетная ставка рефинанса банков 9%
это значит что для того чтобы получить кредит под 5% надо чтобы банку откуда то компенсировалось 4%. при этом банк сработает в ноль. значит процент компенсации должен быть больше. откуда? за счет чего?
показати весь коментар
21.01.2022 13:02
+2
За чей счёт банкет?
показати весь коментар
21.01.2022 13:03
+2
не 9, а 10% уже!!!))))

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish
показати весь коментар
21.01.2022 13:21
учетная ставка рефинанса банков 9%
это значит что для того чтобы получить кредит под 5% надо чтобы банку откуда то компенсировалось 4%. при этом банк сработает в ноль. значит процент компенсации должен быть больше. откуда? за счет чего?
показати весь коментар
21.01.2022 13:02
забыл приплюсовать гешефт банка 15% и получится что кто-то должен компенсировать 19-20% и этим кто-то будет лошара, который поведется на зеленый лохотрон
показати весь коментар
21.01.2022 13:12
не 9, а 10% уже!!!))))

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish
показати весь коментар
21.01.2022 13:21
з бюджету ж України. В тому і сенс таких програм. Ставка доречі вже 10. Але не хвилюйтесь, я думаю банк ще понакидає сво страхову, відсоток за розрахункова-касове обслуговування і так далі
показати весь коментар
21.01.2022 13:22
Более того: "НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних" Джерело: https://biz.censor.net/n3311111

на этом фоне и огромной инфляции ипотека под 5% - афера и пиар
показати весь коментар
21.01.2022 13:23
Якщо в тебе зп в валюті то можна щей підзаробити
показати весь коментар
21.01.2022 13:24
а они не для украинцев, а для слуг уррода и коломойши хотят 5%..
показати весь коментар
21.01.2022 13:28
нажаль так, у нас адекватні кредити за хабарі завжди лише були
показати весь коментар
21.01.2022 13:30
так уже подняли квартиры на 20% НДС, значит ещё прибавят 20%, лохи переплатят 40% зато возьмут пол 5% годовых ещё и их заплятят и будут кричать слава зеленскому
показати весь коментар
21.01.2022 13:38
читайте уважно пункт про НДС, там мова лише про пільгове житло, яке роздає держава.
показати весь коментар
21.01.2022 13:42
За чей счёт банкет?
показати весь коментар
21.01.2022 13:03
это как проезд в Киеве бесплатный сделать!Тоже позавчерашняя идея зеленых!
показати весь коментар
21.01.2022 13:20
видать пришла команда поднимать рейтинг!!!
показати весь коментар
21.01.2022 13:21
хорошая новость была бы лет 10-15 назад
показати весь коментар
21.01.2022 13:22
показати весь коментар
21.01.2022 13:26
Бла, бла, бла
показати весь коментар
21.01.2022 13:36
Программа "миллиард кредитов" на 5,5 млрд. $ уже была. Зебилы повторяются.
показати весь коментар
21.01.2022 13:45
Как поднять рейтинг у народа за счёт народа. Классический развод.
показати весь коментар
21.01.2022 13:50
А іпотеку для сплати комуналки, опалення та харчів в магазинах будуть давати? А пенсіонерам передбачені якісь пільги? А то скумбрія по 8, гречка по 12 та сало по 50 вже поперек горла стоять - хочеться ковбаси по 2,20 та горілки по 3,50
показати весь коментар
21.01.2022 14:32
Ипотека для коммуналки - хорошая идея! Раз так уверенны в себе, то давайте кредиты ВСЕМ под 5% годовых а не только избранным товарищам!
показати весь коментар
21.01.2022 15:53
 
 