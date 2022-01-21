В ОП анонсували створення програми вигідного іпотечного кредитування для українців під 5% річних у гривні

Офіс президента планує масштабне перезавантаження Української фінансової житлової компанії та створення програми вигідного іпотечного кредитування.

Про це повідомив заступник голови ОП Ростислав Шурма під час форуму "2022 - час кредитувати", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша ціль - за три-чотири місяці зробити доступний та зрозумілий продукт іпотеки ефективною вартістю приблизно 5% річних у гривні... Щодо інструментів, плануємо масштабне перезавантаження "Укрфінжитла" як одного з основних драйверів іпотечного кредитування", - сказав він.

За словами Шурми, "Укрфінжитло" має працювати і напряму, і у партнерстві з банками.

Очолить "Укрфінжитло" Олексій Киреєв, додав Шурма.

"Ми плануємо запускати з 2022 року цілий блок програм підтримки різних секторів економіки за різними пріоритетними напрямами", - зазначив заступник голови ОП.

Як повідомлялося, Мінфін 24 грудня припинив повноваження голови та членів "Укрфінжитла" Віктора Катренича, Людмили Шемелинець та Наталії Марченко. 14 січня виконання обов'язків голови правління покладено на директора юридичного департаменту Дмитра Вербицького.