У громадському транспорті Києва посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень, - КМДА

У громадському транспорті столиці посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив перший заступник голови відомства Микола Поворозник.

"Наразі у столиці спостерігається стрімке підвищення показників захворюваності на коронавірус. Громадський транспорт – одне з місць, де можна заразитися хворобою. Саме тому закликаю дотримуватися маскового режиму, користуючись ним", – сказав Поворозник.

Він нагадав, що користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності "ковідних документів":

негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката;

документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаунів, як у 2020 році, не планується, - Кузін

"Штам коронавірусу, який сьогодні циркулює, має дуже високу контагіозність. Відповідно, швидкість його поширення збільшилася в рази. За словами фахівців, 70% осіб, що тестуються на наявність хвороби, отримують позитивний результат. Для того, щоб вірус поширювався не так швидко, необхідно дотримуватися маскового режиму у закритих приміщеннях, обробляти антисептиками руки та провітрювати приміщення. Незважаючи на те, що штам Омікрон має легший перебіг хвороби, ліжка у столичних лікарнях поступово заповнюються. Це говорить про те, що важких випадків усе одно досить багато", – зазначив Микола Поворозник.

Він додав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників Муніципальної охорони.