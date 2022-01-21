УКР
У громадському транспорті Києва посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень, - КМДА

У громадському транспорті столиці посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив перший заступник голови відомства Микола Поворозник.

"Наразі у столиці спостерігається стрімке підвищення показників захворюваності на коронавірус. Громадський транспорт – одне з місць, де можна заразитися хворобою. Саме тому закликаю дотримуватися маскового режиму, користуючись ним", – сказав Поворозник.

Він нагадав, що користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності "ковідних документів":

  • негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години;
  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката;
  • документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаунів, як у 2020 році, не планується, - Кузін

"Штам коронавірусу, який сьогодні циркулює, має дуже високу контагіозність. Відповідно, швидкість його поширення збільшилася в рази. За словами фахівців, 70% осіб, що тестуються на наявність хвороби, отримують позитивний результат. Для того, щоб вірус поширювався не так швидко, необхідно дотримуватися маскового режиму у закритих приміщеннях, обробляти антисептиками руки та провітрювати приміщення. Незважаючи на те, що штам Омікрон має легший перебіг хвороби, ліжка у столичних лікарнях поступово заповнюються. Це говорить про те, що важких випадків усе одно досить багато", – зазначив Микола Поворозник.

Він додав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників Муніципальної охорони.

і як саме вакцина допоможе не поширювати вірус, якщо вакциновані теж можуть його переносити? Поворозник, схоже, не слідкує за новинами
працівники Муніципальної охорони тепер у нас мають право перевіряти ваші документи та мати доступ до медичної інформації. отака *****, малята)
21.01.2022 13:42 Відповісти
Вот посмотрим через неделю, помогли вам масачки с прививачкаме или нет.
21.01.2022 13:48 Відповісти
Київ - єдине з міст "жовтої зони", в якому для проїзду в міському транспорті вимагають сертифікат про вакцинацію/негативний тест/довідку про одужання.
Чому така дискримінація перед жителями інших "жовтих" міст?
Чи короновірус може передаватись в транспорті тільки в Києві, а в інших містах - ні?
21.01.2022 13:55 Відповісти
і як саме вакцина допоможе не поширювати вірус, якщо вакциновані теж можуть його переносити? Поворозник, схоже, не слідкує за новинами
працівники Муніципальної охорони тепер у нас мають право перевіряти ваші документи та мати доступ до медичної інформації. отака *****, малята)
21.01.2022 13:42 Відповісти
Та кому всрались твої величні данні. Надінь маску на своє солцевелике рило і сопи в дві дирки через марлю.
21.01.2022 13:50 Відповісти
слухаюсь!
21.01.2022 13:56 Відповісти
у Чехії, Британії, Штатах обв"язкова вакцинація та штрафні санкції оце за останні 3-5 діб помножені на цифру 0, в Польщі - раніше. Всі рішення - на рівні керівництв держав. Хто хоче посилання, то їх в інеті валом.
21.01.2022 14:07 Відповісти
Наведи цифру смертності від ковіду в цих країнах. Можливо вони і можуть собі це дозволити у них немає війни, а у нас комусь ще стріляти треба.
21.01.2022 14:10 Відповісти
В Польще сравнимо с нашей. Кто как считает второй вопрос.
21.01.2022 14:17 Відповісти
Вакцинованим, батєнька, лише вакцинованим, - інші у нас обмежені у правах і їм ще цю пад...ль захищати????
21.01.2022 15:25 Відповісти
напрмер:https://www.youtube.com/watch?v=XJKhW1kcAcA
21.01.2022 14:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tSVGHNYoCfk
21.01.2022 14:21 Відповісти
і ще:https://www.youtube.com/watch?v=s8RxQBgI_3Q
21.01.2022 14:18 Відповісти
Вот посмотрим через неделю, помогли вам масачки с прививачкаме или нет.
21.01.2022 13:48 Відповісти
Посмотрят только привитые в масках.
21.01.2022 13:52 Відповісти
И не надейтесь
21.01.2022 13:53 Відповісти
Авоськами не страдаю.
21.01.2022 13:54 Відповісти
Ктото переведёт?
21.01.2022 14:03 Відповісти
Київ - єдине з міст "жовтої зони", в якому для проїзду в міському транспорті вимагають сертифікат про вакцинацію/негативний тест/довідку про одужання.
Чому така дискримінація перед жителями інших "жовтих" міст?
Чи короновірус може передаватись в транспорті тільки в Києві, а в інших містах - ні?
21.01.2022 13:55 Відповісти
Это чтоб в очередной раз доказать бесполезность всего этого безобразия
Ну чтоб сравнивать было с чем.
21.01.2022 14:04 Відповісти
Маю зазначити, що рішення комісії (згідно з положенням про неї) є обовязковим лише для установ, підприємств і організацій. І зовсім не може стосуватися громадян... Ця бид..та з КМДА продублювала це і у рішенні комісії... Ну щоб потім якщо що - ми ніпричому, то самі мешканці так вважали...
21.01.2022 15:29 Відповісти
Второй год предурковатых историй почти на исходе. Проверяющих - заплёвывать при входе
показати весь коментар
Как можно усилить то, чего не было?
Дочка весьма интенсивно пользуется каждый день общественным транспортом и в Киеве, и в пригород из Киева, и ни разу, с самого начала введения требований, не видела проверок ковидных документов!
21.01.2022 14:33 Відповісти
А я один раз бачив перевірку. В середині грудня, на ст. м."Житомирська"
21.01.2022 14:51 Відповісти
На входе или уже на платформе?
21.01.2022 15:01 Відповісти
На вході, перед турнікетами. Перевіряли вибірково. Середина дня
21.01.2022 15:18 Відповісти
Дія не працює вже тиждень і ніхто не говорить коли запрацює, а ковід - сертифікати вимагають. Де ж отримувати ці сертифікати? Вакцинувався другою дозою 14 січня, а відновити роботу дії обіцяють "незабаром", "вже зовсім скоро" і т. д.
21.01.2022 14:54 Відповісти
Пипец ты раб.
23.01.2022 11:47 Відповісти
Задовбали своїми казочками.Вже третий рік мудрий нарід дивиться,як їх лошають.Але в нас занадто багато лохів...
21.01.2022 15:09 Відповісти
Паскуды с КГГА решили поставить максимум рогаток на пути желающих принять участия в акциях протеста 24 и 25 января под ВР. Организуйтесь, объединяйтесь, дабы было сподручно выкинуть с общественного транспорта выродков, которые вопреки Конституции, закону и здравому смыслу возложили на себя обязанности контролеров.
21.01.2022 15:20 Відповісти
На Новый год надо меньше жрать и бухать.
21.01.2022 16:51 Відповісти
пусть в метро зайдут. Н 1 вагоне - пол-бюджета сразу пополнят штрафами
21.01.2022 20:39 Відповісти
 
 