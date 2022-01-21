Росія, Китай та Іран проводять спільні військово-морські навчання в північній частині Індійського океану
Іран, Росія та Китай проводять свої треті спільні військово-морські навчання в північній частині Індійського океану. Подія відбувається на тлі припущень, що три країни об’єднуються з огляду на зростання напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Російські кораблі разом з ВМС Китаю та Ірану виконали "спільне тактичне маневрування та відпрацювали артилерійський вогонь по морській цілі, а також пошуково-рятувальні завдання на морі", повідомило 21 січня Міноборони Росії, додавши, що сторони також відпрацювали звільнення корабля, який за легендою навчань був захоплений піратами.
11 іранських суден приєдналися до трьох російських і двох китайських кораблів, заявив раніше державному телебаченню іранський контр-адмірал Мостафа Таджолдіні. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) також бере участь у цьому навчанні з меншими кораблями та гелікоптерами.
Нагадаємо, раніше президент Ірану Раїсі запропонував Путіну разом протистояти США.
