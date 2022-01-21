Росія, Китай та Іран проводять спільні військово-морські навчання в північній частині Індійського океану

УКР
Іран, Росія та Китай проводять свої треті спільні військово-морські навчання в північній частині Індійського океану. Подія відбувається на тлі припущень, що три країни об’єднуються з огляду на зростання напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Російські кораблі разом з ВМС Китаю та Ірану виконали "спільне тактичне маневрування та відпрацювали артилерійський вогонь по морській цілі, а також пошуково-рятувальні завдання на морі", повідомило 21 січня Міноборони Росії, додавши, що сторони також відпрацювали звільнення корабля, який за легендою навчань був захоплений піратами.

11 іранських суден приєдналися до трьох російських і двох китайських кораблів, заявив раніше державному телебаченню іранський контр-адмірал Мостафа Таджолдіні. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) також бере участь у цьому навчанні з меншими кораблями та гелікоптерами.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Раїсі запропонував Путіну разом протистояти США.

+9
формують нову вісь зла ?
показати весь коментар
21.01.2022 13:38 Відповісти
+6
показати весь коментар
21.01.2022 13:39 Відповісти
+6
Без КНДР незачёт. Или они ночные учения на Солнце проводят?
показати весь коментар
21.01.2022 13:48 Відповісти
Бульо, бульо, а такого ще не бульо...
показати весь коментар
21.01.2022 13:37 Відповісти
формують нову вісь зла ?
показати весь коментар
21.01.2022 13:38 Відповісти
та одна только Индия (союзник США) покроет тот сраный иран, как бык овцу!!!
показати весь коментар
21.01.2022 13:47 Відповісти
Да не союзник Индия США и не хочет им быть)) Она противник Китая да и то .... Но не союзник США потому что США нечего особо предложить Индии разве что сделать из Индии 2-й Китай))) Но США и одного Китая на свою голову хватает...))
показати весь коментар
21.01.2022 13:50 Відповісти
Easy Аллачка-а то в трусики попісяєш від напруги.
показати весь коментар
21.01.2022 13:54 Відповісти
Співдру́жність на́цій (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Commonwealth of Nations), раніше відома як Брита́нська Співдру́жність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. British Commonwealth) - асоціація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 незалежних держав , що раніше входили в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Британську імперію , які визнають британського монарха як символ вільного єднання. Співдружність націй не політичний союз, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжурядова організація . Станом на 21 січня 2022 року налічує 54 члени.
показати весь коментар
21.01.2022 13:57 Відповісти
Ну я бы не записывал Индию в безоговорочного союзника США. Чего стоит хотя бы планы покупки российских истребителей. И это ещё в самый критический момент, можно сказать.
показати весь коментар
21.01.2022 13:51 Відповісти
Вони ж їх так і не купили, бо це гавно
показати весь коментар
21.01.2022 14:08 Відповісти
Ну не надо преувеличивать, что гавно. А что касается, что не купили - вот информация с лета 2021 года, что индийцы заключили контракт на покупку 110 самолётов, в т.ч. как минимум 21 МиГ-29 и 12 Су-30, остальные должны будут собираться в самой Индии, плюч контракт на можернизации уже имеющихся. После этого никакой информации о том, что отменили сделку, не было. Переговоры эти по покупке идут давно и текут вяло, то заключают, то пересматривают, но чтобы прямло таки индийцы отказались покупать - такого не было. А если учесть, что там и сейчас на вооружении стоят МиГи, то ничего удивительного в этом нету.
показати весь коментар
21.01.2022 14:19 Відповісти
Ну да, бо Индии Китай - враг. Здесь кацапы влетели в непоняточку. А Иран, ко всему еще не дружит и с арабами. Так шо и ОПЕК задаст перцу кацапне...
показати весь коментар
21.01.2022 13:52 Відповісти
Да никуда никто не задаст) ОПЕК сейчас греет руки на удорожании энергоносителей и ослабления контроля со стороны США) Ту же Саудовскую аравию удерживает в орбите с СШа только боязнь Ирана) Но очень сильные США им тоже не нужны) Заметь Опек + 2 раза отклонила просьбу США увеличить добычу) И это решение ни столько РФ сколько Саудовской аравии) Понимать надо глубину глубин)
показати весь коментар
21.01.2022 13:57 Відповісти
У америкосов был запасной вариант, свои законсервированные резервы... Саудитам нужно было оклематься от предыдущего снижения цен. Вот тогда зебуин воспользуйся ситуацией (около года назад), то пополнил бы свои закрома углеводородами по бросово-символическим ценам, не был бы дурачком сейчас.
показати весь коментар
21.01.2022 14:07 Відповісти
Іран був нормальною країною, але й там з'явилися 73%...
показати весь коментар
21.01.2022 13:55 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 13:39 Відповісти
Раньше китайские коммунисты обнимались советскими коммунистами, а сейчас с представителями российской коллегии ФСБ ,которые сейчас вместо советских( русских) коммунистов находятся у руля.
показати весь коментар
21.01.2022 13:57 Відповісти
От вам і нова фашистська коаліція,світ на порозі нової світової війни!(((
показати весь коментар
21.01.2022 13:41 Відповісти
Росія - це повія, яку з переду має Америка, а з заду Китай.
показати весь коментар
21.01.2022 13:42 Відповісти
З пiвдня кацапов имеет ... та шо шо там Иран, Индия , бо подсовывает в качестве оплаты за военку. бычьи консервированные пенисы, которыми кацапы давятся , аж за ушами лящить + поставляют кацапне сухое молоко, из которого кацапы делают сметану и разного рода голландские сыры напарашного разлива, даже сливочное масло делают... остается догадываться, мол, шо индусы поставляют кацапне в качестве эмульгаторов для сл. масла. Ведь индусов около одного миллиарда.
показати весь коментар
21.01.2022 13:49 Відповісти
США знову потрапило у свою пастку. Допомагали Китаю у Другій світовій. Ось їх і подякували китайські колеги. У своєрідний спосіб.
показати весь коментар
21.01.2022 13:44 Відповісти
Стоп-стоп-стоп... Каким боком таукитайцы к 2МВ?
показати весь коментар
21.01.2022 13:54 Відповісти
Подумаешь там какие-то разрозненные племена китайцев барахтались с япошками... Подумаешь Номон-Ханские передряги, дык тогда СССР дружил с гитлеровской Германией... Хотя тогда СССР и помогли китайцам вставить япошкам люлей. Тогда Япония еще не была в союзе с Гитлером, потому каким образом китайцы до второй мировой? Хтозна.
показати весь коментар
21.01.2022 14:02 Відповісти
Ну как бы этот союз давно напрашивался) Китай таки под шумок пока США заняты РФ)))
показати весь коментар
21.01.2022 13:45 Відповісти
У Китая никогда не было,нет,и не будет союзников - у Китая есть только национальные интересы..
показати весь коментар
21.01.2022 13:48 Відповісти
Ну так можно сказать о бо всех союзах))) Они всегда исторически ситуативны))
показати весь коментар
21.01.2022 16:24 Відповісти
Китай - это не другая ментальность,это другая цивилизация,какие союзы ?
с казластаном? да не смешите..
показати весь коментар
21.01.2022 16:34 Відповісти
Без КНДР незачёт. Или они ночные учения на Солнце проводят?
показати весь коментар
21.01.2022 13:48 Відповісти
ну правильно - дали китаезам свои технологии, обучили, показали, а теперь получают "благодарочку"...
показати весь коментар
21.01.2022 13:49 Відповісти
Все закономерно вспомните ученья нато в чёрном море
Были одни комментарии и мы там
Россия в противовес будет проводить учения
Это было и будет
А нам пока время есть вооружать армию
И укреплять оборону
Посмотрите окопы на линии разграничения
Бойцы ходят до половины открытые
А там снайперы
И возмущаемся окопы сепаров бетонированы
За семь лет там можно уже построить
подземку вдоль линии разграничения
показати весь коментар
21.01.2022 13:50 Відповісти
С учетом что и Пакистан по сути союзник Китая.По факту формируется антизападный блок ( в котором конечно главный это Китай, а Раша просто запас ядерного оружия и возможность открыть второй фронт в Европе. Пришла пора наконец то определиться Индии, с кем она. А то они по старой привычке времен раннего СССР думают о "дружбе" с Москвой, а это уже дела давно минувших дней. Индии нужно присоединяться в индо - тихоокеанскому союзу США, Великобритания, Япония, Австралия, Япония, Юж. Корея, Тайвань, Новая Зеландия с последующим подтягиванием туда Франции ( хоть она "обижена") и вероятно стран Индокитая.
показати весь коментар
21.01.2022 13:51 Відповісти
Вот это поворот!
Мир на пороге новой войны.
показати весь коментар
21.01.2022 13:53 Відповісти
А "КузяСтелс" там є, щоб своїм димом замаскувати всю "армаду"?
показати весь коментар
21.01.2022 13:53 Відповісти
Я про це попереджав давно, між іншим.
показати весь коментар
21.01.2022 13:55 Відповісти
Надеюсь мокшанский катер опять нечаянно пульнёт ракету по аналогавнетовой траектории и потопит китайца.
показати весь коментар
21.01.2022 14:02 Відповісти
Это Китай прикидывает сколько надо усилий,что бы засандалить флот рашки.
показати весь коментар
21.01.2022 14:04 Відповісти
А почему друзья талибы не участвуют? Или они вдоль берега на гужевом транспорте?
показати весь коментар
21.01.2022 14:12 Відповісти
У талибов и колхозника НЕТ флота! Иначе они бы точно подтянулись
показати весь коментар
21.01.2022 14:32 Відповісти
А где товарисч Ким ? Эти маневры без несокрушимого флота кндр просто курам на смех
показати весь коментар
21.01.2022 14:29 Відповісти
У них пального тільки на автопарк кімів вистачає.
показати весь коментар
21.01.2022 14:34 Відповісти
Ой не кажіть бо в них навіть підводні човни з балістичними ракетами є. Жрачки нема а ракети та човни є . Отаке діло
показати весь коментар
21.01.2022 14:51 Відповісти
Ще забулися прихватити Півнучну Корею. Китайці це роблять зрозуміло для чого, бо без єдиного пострілу повернути собі Сибир, то можна і разом поплавати по морю з кацапами. Хай радіють.
показати весь коментар
21.01.2022 14:46 Відповісти
 
 