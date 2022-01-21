Оскаржено в апеляції рішення скандального ОАСК щодо "знесення" конкурсу в САП, - Шабунін
Рішення ОАСК, яке було прописане в Офісі Президента, щодо визнання нечинними правил роботи конкурсної комісії з призначення керівника САП, оскаржено в апеляції.
Про це у телеграмі повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення ОАСК (написане в ОП) про знесення конкурсу в САП оскаржено в апеляції. Минуло 9 (ДЕВ‘ЯТЬ) місяців з моменту подачі Зеленським НЕВІДКЛАДНОГО законопроєкту про ліквідацію Вовчого суду. Те, що законопроєкт про ліквідацію в ОАСК заглох в Раді, означає одне: Зеленський віддячує ОАСК за потрібні йому рішення (щодо знесення конкурсу САП, наприклад)", - зазначає він.
За його інформацією, голова профільного комітету ВРУ Костін блокує проходження проєкту навіть через комітет.
"До речі, це той же Костін, якого Банкова пхала на керівника САП. Нагадаю, у грудні ОАСК ухвалив рішення про скасування Порядку обрання керівника САП з посиланням на неіснуючу (!) норму закону. Тоді в ОП навіть бурхливо реагували, заявляючи про те, що "не бачимо підстав для затягування конкурсу". Однак їхня бурхлива реакція мати б почати активний рух законопроєкту про ліквідацію ОАСК, а не черговий безсенсовий пресреліз", - додає Шабунін.
"На ефірі запитав "слугу народа" Маслова з профільного комітету про законопроєкт щодо ліквідації ОАСК. Відповідь, якщо це так можна назвати, на цьому кумедному відео. Маслов мовчить про ліквідацію ОАСК та говорить про законопроєкт, який замість ліквідації ОАСК пропонує розвантажити його (аналіз тут). Так мило: Зеленський захищає найзашквареніший суд України рівно так само, як це робив Порошенко. Воістину вони всі один одного варті: і Зеленський, і Порошенко, і їх улюблений ОАСК", - резюмує він.
Юрій Корявченков і президент Володимир Зеленський на з'їзді партії "Слуга народу"
Компанія "Рижівський гранітний кар'єр", головою правління якої є брат народного депутата від "Слуга народу" Юрія Корявченкова, понад два роки працює без дозволу. За час програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" продала щебеню на 2 млрд грн. Про це розповіли в програмі Watchdogs. Розслідування, зазначають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України .
Двоюрідний брат Корявченкова Сергій став головою правління компанії 2017 року. А 2019-го кар'єр суттєво збільшив обсяги виробництва, що збіглося із запуском "Великого будівництва".
Сергій і Юрій Корявченкови та дружина нардепа Тетяна
З 2019 року "РГК" в Полтавській області продав продукції на 1,93 млрд. Половину видобутку викупили дві фірми - "Кар-Гіл" і "Брекстон", які є постачальниками щебеню для турецької компанії "Онур", що входить до "дорожнього картелю".
Дві фірми безпосередньо пов'язані з братами Корявченковими. Засновник криворізького "Брекстон" Сергій Доровський - давній бізнес-партнер Сергія Корявченкова і член наглядової ради "РГК".
"Кар-Гіл" із Горішніх Плавнів керує Роман Варваров. На виборах він був уповноваженим партії "Слуга народу" у Дніпропетровській області, потім став помічником нардепа Корявченкова на громадських засадах. Зараз він бенефіціар "РГК" через фірму "Техніка-2018".
"Рижівський гранітний кар'єр" в останні роки не тільки збільшив потужності, а й розширив площу на дачний кооператив. Дачники скаржаться на шкідливі викиди й на те, що немає жодної реакції на дії підприємства з боку контрольних органів.
Екоправозахниця Василина Нікульнікова стверджує, що останні два роки працівників Держекоінспекції не допускали до перевірки "РГК" через нібито карантинні обмеження.
Також екологи зазначають, що з 2019-го кар'єр підвищив виробничі потужності й установив джерела викидів, на які не отримав дозволів. А також не пройшов обов'язкової Оцінки впливу на довкілля і два роки працює без цього дозвільного документу.
1999 року "РГК" отримала спецдозвіл на видобуток граніту, дії якого вже за нового керівника Держгеонадр Романа Опімаха продовжили до 2039-го. Але за обов'язкової виконання вимоги отримання висновку з ОВД.
