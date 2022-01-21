Оскаржено в апеляції рішення скандального ОАСК щодо "знесення" конкурсу в САП, - Шабунін

Рішення ОАСК, яке було прописане в Офісі Президента, щодо визнання нечинними правил роботи конкурсної комісії з призначення керівника САП, оскаржено в апеляції.

Про це у телеграмі повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення ОАСК (написане в ОП) про знесення конкурсу в САП оскаржено в апеляції. Минуло 9 (ДЕВ‘ЯТЬ) місяців з моменту подачі Зеленським НЕВІДКЛАДНОГО законопроєкту про ліквідацію Вовчого суду. Те, що законопроєкт про ліквідацію в ОАСК заглох в Раді, означає одне: Зеленський віддячує ОАСК за потрібні йому рішення (щодо знесення конкурсу САП, наприклад)", - зазначає він.



За його інформацією, голова профільного комітету ВРУ Костін блокує проходження проєкту навіть через комітет.

"До речі, це той же Костін, якого Банкова пхала на керівника САП. Нагадаю, у грудні ОАСК ухвалив рішення про скасування Порядку обрання керівника САП з посиланням на неіснуючу (!) норму закону. Тоді в ОП навіть бурхливо реагували, заявляючи про те, що "не бачимо підстав для затягування конкурсу". Однак їхня бурхлива реакція мати б почати активний рух законопроєкту про ліквідацію ОАСК, а не черговий безсенсовий пресреліз", - додає Шабунін.

"На ефірі запитав "слугу народа" Маслова з профільного комітету про законопроєкт щодо ліквідації ОАСК. Відповідь, якщо це так можна назвати, на цьому кумедному відео. Маслов мовчить про ліквідацію ОАСК та говорить про законопроєкт, який замість ліквідації ОАСК пропонує розвантажити його (аналіз тут). Так мило: Зеленський захищає найзашквареніший суд України рівно так само, як це робив Порошенко. Воістину вони всі один одного варті: і Зеленський, і Порошенко, і їх улюблений ОАСК", - резюмує він.



