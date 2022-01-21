Чехія заявила про готовність постачати основну та найдефіцитнішу зброю української армії - 152-мм снаряди, - Бутусов

Україна за 22 роки розпродажу армії, 8 років війни та після підриву трьох арсеналів втратила основні запаси 152-мм снарядів, які є зараз найбільшим дефіцитом в армії.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Так! Насправді, це рішення для нашої обороноздатності має ніяк не менше значення, ніж протитанкові ракетні комплекси. 20 січня мінстр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що країна готова надати Україні 152-мм снаряди. Україна за 22 роки розпродажу армії, 8 років війни та після підриву трьох арсеналів втратила основні запаси 152-мм снарядів, які є зараз найбільшим дефіцитом в армії. Бо 152-мм гаубиці є основним засобом ураження сухопутних військ. Саме 152-мм снаряди зараз - серед першочергових проблем. Витрата цих снарядів є постійною - особливо на бойову підготовку", - розповів журналіст.

"На жаль, поповненню запасів боєприпасів керівництво держави уваги не приділяє. Снаряди у Чехії можна купити, по ціні від 1200 до 2700 євро за одиницю, але для цього треба час, бо на все є свої процедури. Але поповнення запасів 152-мм снарядів під час бойових дій може стати великою проблемою, адже кількість країн, які мають 152-мм калібр на озброєнні дуже обмежена, у країнах НАТО значні запаси 152-мм залишились тільки у Чехії, Польщі та Болгарії, причому їх вже не виробляють у значних обсягах у країнах НАТО. Тому наміри Чехії постачати 152-мм у рамках військової допомоги ще до до початку бойових дій із запасів чеської армії, це величезний шанс забезпечити війська, і насамперед діючу на Донбасі армію,належним запасом боєприпасів, які будуть витрачатись в великій кількості під час активних бойових дій. Сподіваюсь, що перемовини будуть проводитись швидко, й найближчим часом армія отримає необхідну зброю", - додав Бутусов.