Чехія заявила про готовність постачати основну та найдефіцитнішу зброю української армії - 152-мм снаряди, - Бутусов

Чехія заявила про готовність постачати основну та найдефіцитнішу зброю української армії - 152-мм снаряди, - Бутусов

Україна за 22 роки розпродажу армії, 8 років війни та після підриву трьох арсеналів втратила основні запаси 152-мм снарядів, які є зараз найбільшим дефіцитом в армії.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Так! Насправді, це рішення для нашої обороноздатності має ніяк не менше значення, ніж протитанкові ракетні комплекси. 20 січня мінстр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що країна готова надати Україні 152-мм снаряди. Україна за 22 роки розпродажу армії, 8 років війни та після підриву трьох арсеналів втратила основні запаси 152-мм снарядів, які є зараз найбільшим дефіцитом в армії. Бо 152-мм гаубиці є основним засобом ураження сухопутних військ. Саме 152-мм снаряди зараз - серед першочергових проблем. Витрата цих снарядів є постійною - особливо на бойову підготовку", - розповів журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія готова допомогти Україні зброєю та боєприпасами, - глава Міноборони Чернохова

"На жаль, поповненню запасів боєприпасів керівництво держави уваги не приділяє. Снаряди у Чехії можна купити, по ціні від 1200 до 2700 євро за одиницю, але для цього треба час, бо на все є свої процедури. Але поповнення запасів 152-мм снарядів під час бойових дій може стати великою проблемою, адже кількість країн, які мають 152-мм калібр на озброєнні дуже обмежена, у країнах НАТО значні запаси 152-мм залишились тільки у Чехії, Польщі та Болгарії, причому їх вже не виробляють у значних обсягах у країнах НАТО. Тому наміри Чехії постачати 152-мм у рамках військової допомоги ще до до початку бойових дій із запасів чеської армії, це величезний шанс забезпечити війська, і насамперед діючу на Донбасі армію,належним запасом боєприпасів, які будуть витрачатись в великій кількості під час активних бойових дій. Сподіваюсь, що перемовини будуть проводитись швидко, й найближчим часом армія отримає необхідну зброю", - додав Бутусов.

армія (3790) боєприпаси (2338) зброя (7685) Чехія (1697) Бутусов Юрій (3641) ЗСУ (7844)
Західні ЗМІ вкидують фейки, ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, - "слуга народу" Арахамія.

Для зеленої кодли, головне, путлера не спровокувати. Навіть ціною капітуляції!.
Велика подяка Чехії!
Так створюється коло справді дружніх країн.
Русофобы проклятые!!! Со всех сторон расею матушку окружили.
ЗЕдегенираты.
Всіма членами Нато по нитці - Україні сорочка.
Русофобы проклятые!!! Со всех сторон расею матушку окружили.
Західні ЗМІ вкидують фейки, ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, - "слуга народу" Арахамія.

Для зеленої кодли, головне, путлера не спровокувати. Навіть ціною капітуляції!.
Tak !!!
А интересно: у нас-то, в Украине, есть предприятие, которое производит снаряды/патроны 152 мм?
Шо, реально 1 снаряд стільки коштує?
****...це ж де стільки грошей узяти...
Армия и её содержание самое дорогое в мире но как оказалось без неё никак(((
Велика подяка Чехії!
Так створюється коло справді дружніх країн.
Děkuju, друзі
Если через территорию Польши можно будет ЖД транспортом доставлять, то тема. Самолетами не навозишься.
Давно уже нужно было перейти на натовские калибры, а не выискивать то, чего в дальнейшем всё равно не будет.
Угу. А стволы под натовские калибры, нам подарят. Германия, Франция и Италия. Да?
переходи
Не умничайте, оба. Если бы в руководстве страны с 91 года были адекватные люди, всё уже было бы по-другому. А по факту, стране, как нищенке сплавляют последнее, залежалое по странам бывшего Варшавского договора. Дальше что, кто-нибудь скажет, или дальше будете строить из себя умников?
Дякоми Ческо!
Мы тоже помном мордовское нападение на вас. и их позорную оккупацию ( Влтава 666).
Купить 1 (один) 152мм снаряд, оформить документы на 10 000 снарядов и этот один взорвать и все
10 000 списать. Деньги поделить.При Пете так 9 складов отбабахали и никто не пострадал все в прибыли.
а тож, петя такий ж зрадник колаборант і барига-мародер як і яник янелох
Да уж. Они, похоже из золота отливают эти снаряды. Мне надо два месяца работать чтобы купить один снаряд и то по цене начала этого ценового диапазона.
...ну ні фіга сЄбЄ! - для Зєлі та її кодла це куча пристойних білих дорожок на столі.. - тут треба збирати ціле РНБО для конЬсультацій Зеля Ностра... жлоби ж понавибирали..(
ну да... весь запас на складах диверсанты (?) подорвали.
