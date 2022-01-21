УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3738 відвідувачів онлайн
Новини
5 268 36

Туреччина готова запросити на переговори Путіна та Зеленського представників "ЛДНР", - Пєсков

Туреччина готова запросити на переговори Путіна та Зеленського представників

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Туреччина, яка запропонувала свою допомогу в організації зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна, готова запросити на ці переговори представників "ЛДНР".

Під час останньої пресконференції Пєсков зазначив, що зараз Москва чекає на реакцію офіційного Києва, інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Головним чином ми чуємо заяви, що робляться з Анкари. Я ще раз повторюю - можна вітати будь-які зусилля щодо врегулювання ситуації в Україні. Ми також слухали заяви, що наші турецькі колеги готові запросити представників Донбасу, це дуже важливий елемент, і ми звернули на це увагу. Цікаво було б дізнатися у цьому контексті, чи на це звернули увагу наші українські опоненти. І як вони до цього ставляться", – сказав представник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль про пропозицію Ердогана провести зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині: Головне - вплинути на Київ, місце - вторинне

Нагадаємо, кілька днів тому турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган запросив до Анкари президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна для проведення переговорів та врегулювання існуючих проблем у відносинах країн. Тоді у Кремлі зазначили, що "наразі про таку зустріч не йдеться".

бойовик (3414) перемовини (3062) Пєсков Дмитро (1738) росія (67230) тероризм (2869) Туреччина (3664) Ердоган Реджеп Таїп (974)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Нах!
показати весь коментар
21.01.2022 13:59 Відповісти
+20
Оцих дипломатів?

показати весь коментар
21.01.2022 14:05 Відповісти
+16
Да и марсиан с жителями Альфа Центавры ... Песку видать не хилый кокс подогнали ..
показати весь коментар
21.01.2022 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нах!
показати весь коментар
21.01.2022 13:59 Відповісти
Да и марсиан с жителями Альфа Центавры ... Песку видать не хилый кокс подогнали ..
показати весь коментар
21.01.2022 13:59 Відповісти
Пєсков вазамніл сєбя туркам...
показати весь коментар
21.01.2022 14:00 Відповісти
Ну тогда пускай турки разговаривают сами с собой.. Хотя лучше с курдской освободительной армией, "независимым Карабахом" ( по крайней мере эти двое были бы логичнее).
показати весь коментар
21.01.2022 14:00 Відповісти
Какие к туркам претензии! Это расея хочет ублюдков из Лугандона притащить. Турки хоть рептилоидов согласятся запустить, чтоб всех все устраивало - им-то без разницы.
показати весь коментар
21.01.2022 14:04 Відповісти
А также курдов и Приднестровье.В пять секунд обо всем договоримся
показати весь коментар
21.01.2022 14:01 Відповісти
Отослав якобы Пескова с днровцами, по факту отсылаем Турцию. Это интересно...
показати весь коментар
21.01.2022 14:01 Відповісти
Отсылая письков с лугандонами, надо отсылать писькова с лугандонами, чтоб двусмысленностей не возникало. Для этого конечно должны быть специально обученные люди, а не какая-нибудь агрохимия.
показати весь коментар
21.01.2022 14:06 Відповісти
Это уже уровень зеленского, другие не имеют права. А его обучай-не обучай, будут посланы не те. Со всеми последствиями.
показати весь коментар
21.01.2022 14:11 Відповісти
Навіщо це Ердогану?
пуйло шантажує Ердогана підривами газопроводів, терактами на території Туреччини?
показати весь коментар
21.01.2022 14:01 Відповісти
Пускай тогда эти переговоры Оджалан в турецком курдистане проводит. И бубочку там навсегда оставит.
показати весь коментар
21.01.2022 14:02 Відповісти
Кацапи носяться всюди з тими сраними ''представниками'' - пхають нам постійно всіляке продажне кодло типу Януковича, Медведчука, Киви і т.п. ...
показати весь коментар
21.01.2022 14:03 Відповісти
Хто тебе питав, пісюн?
показати весь коментар
21.01.2022 14:03 Відповісти
А вот это турки зря. Запоребрик может воспользоваться.
показати весь коментар
21.01.2022 14:03 Відповісти
Оцих дипломатів?

показати весь коментар
21.01.2022 14:05 Відповісти
Зустрінуться Сопля і Конопля і що?
показати весь коментар
21.01.2022 15:37 Відповісти
зеля не лдай тебе бог сесть за один стол вместе с лугандонцами. можешь сразу там и оставаться
показати весь коментар
21.01.2022 14:05 Відповісти
Внеочередная пурга
показати весь коментар
21.01.2022 14:07 Відповісти
якби ці заяви були "з-за Пороха" - я би також так подумав би. Бо Ердоган запропонувати таке Пороху навіть не додумався би.
Але для ЄрЗе - все може бути...
показати весь коментар
21.01.2022 14:21 Відповісти
мир праху-пороху.. да упокоится с миром
показати весь коментар
21.01.2022 14:25 Відповісти
Не ну а шо..

показати весь коментар
21.01.2022 14:08 Відповісти
Кто верит русне на слово?
показати весь коментар
21.01.2022 14:09 Відповісти
потрібно перевірити, що ж насправді запропонували турки
показати весь коментар
21.01.2022 14:14 Відповісти
якщо турки хочуть організувати безпосередні переговори Зе і сепарів з "посередником" ****** - то ідуть вони нах.
показати весь коментар
21.01.2022 14:13 Відповісти
Якщо МЗЧ на це погодиться, то тим самим він визнає, що "на Украінє гражданская война".
показати весь коментар
21.01.2022 14:13 Відповісти
поки весь світ демонструє підтримку Україні, зюзікі разом з кремлядями намагаються легалізувати терористичні організації.
До речі, вони (лднр) офіційно визнані терористичними, згідно з постановою ВРУ
показати весь коментар
21.01.2022 14:16 Відповісти
Зачем Эрдогану связываться с этими *********** ********** и? Вот зачем оно ему надо? Письков нашептал в ухо, стопудняк. Представьте себе за одним столом эрдогана и мммщика донецкого
показати весь коментар
21.01.2022 14:17 Відповісти
Про це сказав песков, то при чому тут Ердоган ? Нехай "представники" говорять з песковим.
показати весь коментар
21.01.2022 17:14 Відповісти
Вон воно чё, вот тут нелох и будет с ними договариваться, а кацапы не при чем, хехе, вот и будет слив, как говорится не паникуйте
показати весь коментар
21.01.2022 14:24 Відповісти
всеми способами втягивают чтоб ордо официально признать если Зе пойдет на такое потом скажут выполняйте минск вы признали эти недореспублики
показати весь коментар
21.01.2022 14:29 Відповісти
БРЕХНЯ!!!
На 200500% уверен, что Турция об этом еще даже не слышала.
показати весь коментар
21.01.2022 14:38 Відповісти
Тоді звідти Володя Криворізький може і не повертатися, якщо він не в форматі "мінських" чи "норманського" формату зустрінеться з даунбасятами.
показати весь коментар
21.01.2022 14:44 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 15:16 Відповісти
Ці "представники" нікого і нічого не представляють- нехай їдуть в пуйлостан.
показати весь коментар
21.01.2022 17:11 Відповісти
 
 