Туреччина готова запросити на переговори Путіна та Зеленського представників "ЛДНР", - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Туреччина, яка запропонувала свою допомогу в організації зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна, готова запросити на ці переговори представників "ЛДНР".

Під час останньої пресконференції Пєсков зазначив, що зараз Москва чекає на реакцію офіційного Києва, інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Головним чином ми чуємо заяви, що робляться з Анкари. Я ще раз повторюю - можна вітати будь-які зусилля щодо врегулювання ситуації в Україні. Ми також слухали заяви, що наші турецькі колеги готові запросити представників Донбасу, це дуже важливий елемент, і ми звернули на це увагу. Цікаво було б дізнатися у цьому контексті, чи на це звернули увагу наші українські опоненти. І як вони до цього ставляться", – сказав представник Кремля.

Нагадаємо, кілька днів тому турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган запросив до Анкари президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна для проведення переговорів та врегулювання існуючих проблем у відносинах країн. Тоді у Кремлі зазначили, що "наразі про таку зустріч не йдеться".