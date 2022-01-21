УКР
Росія стягнула на окупований Донбас понад 100 одиниць військової техніки, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

Протягом минулої доби на окупованих частинах Донецької та Луганської областей додатково виявлено та зафіксовано розміщення 101 одиниці військової техніки збройних формувань РФ.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 13 одиниць, з них:

- з порушенням лінії відведення в районі БОЙКІВСЬКЕ (67 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (1 одиниця);
- з порушенням районів зберігання в районі ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);
- військова присутність в зоні безпеки в районі БОЙКІВСЬКЕ (67 км від лінії зіткнення) – ББМ (2 одиниці).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 88 одиниць, з них:

- з порушенням лінії відведення в районі БЕРЕГОВЕ (23 км від лінії зіткнення) – міномет (1 одиниця);
- з порушенням районів зберігання в районі МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (14 одиниць); самохідні гаубиці (10 одиниць); буксирувана артилерія невстановленого типу (12 одиниць);
- військова присутність в зоні безпеки в районі МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (51 одиниця).

Росія стягнула на окупований Донбас понад 100 одиниць військової техніки, - Генштаб ЗСУ 01

"Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - підсумували в Генштабі.

+5
Вот за что будут ДОХНУТЬ кацапские солдаты
21.01.2022 14:20 Відповісти
+3
Наркоману карту покажіть , бо щось він занадто спокійний .
21.01.2022 14:08 Відповісти
+2
Интресно получается : владелец дворца в Геленджике стоимостью
100 мильярдов ИГРАЕТ В ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ вдоль границ Украины .
РАЗВЛЕКАЕТСЯ
Запад ему НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ ЭТОГО
а вот стадо в 100 тысяч голов молчит - а могли бы и как в Румынии взять и расстрелять . ТАКОВА СУДЬБА ДИКТАТОРОВ
НО вместо этого стадо в 100 тысяч голов пойдёт на смерть защищая дворец диктатора - дикари.
21.01.2022 14:12 Відповісти
Наркоману карту покажіть , бо щось він занадто спокійний .
21.01.2022 14:08 Відповісти
Не треба. Бо ще більше заспокоїться.
21.01.2022 14:13 Відповісти
Пойдут на металлолом ...
21.01.2022 14:09 Відповісти
101 - это таки да больше 100.
21.01.2022 14:10 Відповісти
британский РПГ стоит 20 000$, а подбитый ним раисский танк тянет на 4 000 000$ так что присылайте еще
21.01.2022 14:10 Відповісти
Интресно получается : владелец дворца в Геленджике стоимостью
100 мильярдов ИГРАЕТ В ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ вдоль границ Украины .
РАЗВЛЕКАЕТСЯ
Запад ему НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ ЭТОГО
а вот стадо в 100 тысяч голов молчит - а могли бы и как в Румынии взять и расстрелять . ТАКОВА СУДЬБА ДИКТАТОРОВ
НО вместо этого стадо в 100 тысяч голов пойдёт на смерть защищая дворец диктатора - дикари.
21.01.2022 14:12 Відповісти
Вот за что будут ДОХНУТЬ кацапские солдаты
21.01.2022 14:20 Відповісти
А это ОБЫЧНЫЙ БАР , где пьют красное вино или кровь солдат ?

21.01.2022 14:23 Відповісти
А это бассейн диктатора , где он плавает каждый день .
А КАЦАПСКИЕ СОЛДАТЫ (100 тысяч) не моются - где на них воды напастись . и вообще - зачем мясо на убой мыть ? 😀😀😀
21.01.2022 14:27 Відповісти
"В 1991 году я уехал на Камчатку на атомный крейсер подводного стратегического назначения. По тем временам - шикарная должность, отличный корабль. Хотя сначала мне на Камчатке очень не понравилось. Скрюченные берёзы, глушь… Но потом я понял все преимущества. Например, лодка, на которой я служил до этого в Лиепае, была трофейной. Когда она была у немцев, там были все условия - батареи, туалеты. Когда перешла в пользование советских войск, туалеты убрали, батареи вырезали, чтобы пространство было больше, и загрузили туда шесть лишних торпед. Если раньше у каждого было свое спальное место, то потом их стало в три раза меньше. Одна смена стоит, одна спит, одна ходит. Отопления никакого вообще не было. Мы надевали ватные штаны на верблюжьей шерсти, сверху кожаные, и куртку-канадку. Уходишь в море и четыре-пять месяцев вообще всё это не снимаешь. Спиртовыми тампонами протираешь все, чтобы не запрело. За десять лет я прошел шесть боевых выходов. В Атлантику ходили на четыре-пять месяцев. Ложишься спать, просыпаешься - и у тебя под боком три-четыре крысы, которые тоже мерзнут и рядом с тобой греются. Потом, когда я переехал на Камчатку и перешел на атомоход, для меня это было как пентхаус. Микроклимат, живые птички, бассейн, сауна, спортзалы, влажность воздуха компьютером регулируется - всё как положено. Условия совершенно другие." - https://www.kavkazr.com/a/ugnatj-submarinu-dlya-dudaeva-istoriya-chechentsa-kotoryy-byl-kapitanom-atomnoy-podvodnoy-lodki-i-nachaljnikom-genshtaba-ichkerii/31663304.html
21.01.2022 15:13 Відповісти
Но как простой советский офицер превратился в помешанного на деньгах и роскоши безумца? Настолько помешанного, что он готов разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом? Чтобы лучше это понять, начните читать рассказ издалека - из Дрездена.
https://palace.navalny.com
ЗДЕСЬ ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО ДВОРЦА . А заодно и фото банды кгбистов .
21.01.2022 14:40 Відповісти
Панове з Генштабу! Ви що не чули Верховного... Навіть найверховнішого ("це дуже важливо", як казало воно). Нема чого панікувати! Готуйтеся до пікніків та святкування дня перемоги! А ви тут бузу розводите! Он зараз д'Єрмак як вискочить, а Мосейчукча з "Г+Г" як розкаже, а Мендельша як запостить пару постиків - то всьо, ховайся: всі московити зі своїм металобрухтом зчезнуть з лиця Землі! Навіть ботоксний пєдофіл помре від сорому!
показати весь коментар
21.01.2022 14:16 Відповісти
 
 