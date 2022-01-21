Росія стягнула на окупований Донбас понад 100 одиниць військової техніки, - Генштаб ЗСУ. КАРТА
Протягом минулої доби на окупованих частинах Донецької та Луганської областей додатково виявлено та зафіксовано розміщення 101 одиниці військової техніки збройних формувань РФ.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 13 одиниць, з них:
- з порушенням лінії відведення в районі БОЙКІВСЬКЕ (67 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (1 одиниця);
- з порушенням районів зберігання в районі ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);
- військова присутність в зоні безпеки в районі БОЙКІВСЬКЕ (67 км від лінії зіткнення) – ББМ (2 одиниці).
В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 88 одиниць, з них:
- з порушенням лінії відведення в районі БЕРЕГОВЕ (23 км від лінії зіткнення) – міномет (1 одиниця);
- з порушенням районів зберігання в районі МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (14 одиниць); самохідні гаубиці (10 одиниць); буксирувана артилерія невстановленого типу (12 одиниць);
- військова присутність в зоні безпеки в районі МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (51 одиниця).
"Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - підсумували в Генштабі.
