Давайте вести діалог з Росією. Я прошу США допомогти нам знайти формат, - Зеленський
Сполучені Штати Америки могли б допомогти Україні знайти формат переговорів з Росією щодо встановлення миру на Донбасі.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Давайте вести діалог з Росією. Я прошу Сполучені Штати допомогти нам знайти формат. Ми підтримуємо діалог, ми проти війни", – сказав глава держави.
Президент також зауважив, що багато російських громадян шкодують про те, що зараз відбувається між двома країнами та додав, що не боїться труднощів і готовий боротися за досягнення миру.
Топ коментарі
+70 secret secret_too
показати весь коментар21.01.2022 14:18 Відповісти Посилання
+63 I D #477595
показати весь коментар21.01.2022 14:18 Відповісти Посилання
+48 secret secret_too
показати весь коментар21.01.2022 14:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Понятно, что никто не хочет войны, мистер очевидность, наш президент... ну кроме рашафашистов и рядовых бульбафюрера. там почему то уверен, многие за "пострелять хохлов"... хотя чего ждать от поколения солдатиков выросший при фашисте путине
...отсос под столом...ну, это из КВН-овской юности.
говорят, даже ордынец Валаден(нет пуйла- нет рассеи) запал как-то было на бубочку.))
Ну и что кроме капитуляции в этом диалоге Зе может предложить?
Единственный способ избежать войны - надо быть готовым к войне!
а де це видно, що якісь там російські громадяни шкодують? І що це означає? Типу народ росії не винуватий, тільки кремль?
А вчора всіх заспокоював.
@V_Omelyan
·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1484489725352325131 1 ч
Президент України свідомо вводить в оману українців, що війни не буде, а у той же ж час допускає окупацію росіянами Харкова і інших територій України. На кого працює Зеленський? І чому Україною досі керує агентура Кремля? Це питання до нас - українців!
Все знают, что ты недоделанный, но в тюрьму пойдешь все равно, казлина *************.
Ее мы помним с детства, а может, и не с детства, а может, и не помним, но будем вспоминать.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003706756138&__cft__[0]=AZU7RBr9cI2s4jIUlAeWWCfWT0zEhTziCf2TU821crWDSrNx-5k-eh4hfMbln0-0LLH2P_qcUUDxTBBkLrj4zbIZuONDurxhgcT1gF3IXa8LQ3JBYlBak1nFoPZCdNafvZs&__tn__=-UC%2CP-R Костянтин Гриценко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2494849100648624&id=100003706756138&__cft__[0]=AZU7RBr9cI2s4jIUlAeWWCfWT0zEhTziCf2TU821crWDSrNx-5k-eh4hfMbln0-0LLH2P_qcUUDxTBBkLrj4zbIZuONDurxhgcT1gF3IXa8LQ3JBYlBak1nFoPZCdNafvZs&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Коли польський адмірал Юзеф фон Унруг потрапив у полон до німців, вони вирішили перетягнути його на свій бік - адже Унруг був етнічним німцем.
На перемовини прийшов двоюрідний брат адмірала і звернувся до нього німецькою. Той відповів французькою.
"Йозефе! - здивувався брат. - Ти не знаєш німецької?"
"Я забувся її 1 вересня тридцять дев'ятого року", - відказав Унруг.
Навесні 2014 року українці мали забути російську.
Але зараз іще не пізно.
(Брани Капранови)
Росія, це азійська країна, створена монголами, вихована монголами, і зберігає менталітет загарбника.
А США уже сполна надиаложились с уродом и уже поняли окончательно, что диалог с кгбистом невозможен!
Сколько уже можно ныть с этим диалогом?
Хотя его можно понять. Он себе спокойно разворовывает страну в промежутках между покатушками на курорты. Ему эти все войнушки совершенно не нужны. Думаю он бы с радостью отдал бы пол Украины без разговоров, если бы ему за это позволили спокойно досидеть каденцию на второй половине.
Как бы вы не геройствовали вы не сможете воевать с рососьей. Будет миллионы жертв. На них надо давить и разговаривать. Политика кнута и пряника в исполении Америки и Европы. Сами вы не сможете их удержать. Вы корумпированые и слабые. Ваши генералы вас продадут а политики разбегутся при авиационных бомбардировках Киева.
Не забываете что у этих бешаных есть ядерное оружие.
Смешно читать советы президенту, мол сделай армию как в Израиле. Армия Израиля это народ. Там никто не косит от службы. У вас бегут от армии кругом взятки.
Мотивация низкая, спутников и точного оружия почти нет. Денег на войну нет, Советская техника. Такое впечатление что тут пишут одни дети.
"Зараз в Дніпровському суді розглядається справа про видачу ФСБ кавказького добровольця Валіомара Дамоданова, який воював за Україну у відділі Іси Мунаєва.
Видати його хочуть ДСР та міграційна служба.
Зверніть увагу з яким запобіганням українська міграційна служба звертається до консульства окупантів: «висловлює Вам свою високу повагу...»."
там рядом есть украинцы,поправить его,или только слуги народа ?
ЗеЛупа, допомогти тобi знайти дорогу до шоколадного ока пуйла? ))
придурку, змiцнюй оборону, проводи реформу суду...з пуйлом нема про що розмовляти.
Порох 2/3 Донбасу звільнив, а цей уйобок в очко ХЙЛУ пробує заглянути, ПОЦ !!!