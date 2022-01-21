Давайте вести діалог з Росією. Я прошу США допомогти нам знайти формат, - Зеленський

Сполучені Штати Америки могли б допомогти Україні знайти формат переговорів з Росією щодо встановлення миру на Донбасі.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Давайте вести діалог з Росією. Я прошу Сполучені Штати допомогти нам знайти формат. Ми підтримуємо діалог, ми проти війни", – сказав глава держави.

Президент також зауважив, що багато російських громадян шкодують про те, що зараз відбувається між двома країнами та додав, що не боїться труднощів і готовий боротися за досягнення миру.