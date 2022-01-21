Розвідувальні літаки НАТО стежать за діями Росії на кордонах України, - ЗМІ
Одночасно три розвідувальні літальні апарати країн-членів НАТО днем 21 січня стежать за військами Російської Федерації навколо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.
Вони працюють у напрямках північних кордонів України, Донбасу, окупованого Криму та Придністров'я.
Згідно з даними Flightradar24, північний кордон України на лінії Новоград-Волониський - Київ - Конотоп спостерігає американський стратегічний БПЛА RQ-4A Global Hawk. Враховуючи на потужність сенсорів цього дрону, навіть 100-км дальність до кордону дозволяє "просвітити" позиції армії РФ на достатню глибину.
Водночас літак радіотехнічної розвідки RC-135W Rivet Joint повітряних сил США здійснює політ для моніторингу окупованого Донбасу та з північної сторони поблизу анексованого півострова, з охопленням у зону сенсорів і Придністров'я.
З іншого боку окупованого Криму працює неназваний літак, який увімкнув свій транспондер лише поблизу півострова. Профіль польоту літального апарату: висота 7 км, швидкість - 500 км/год, скоріш за все, вказує на літак типу американських P-3 Orion чи ЕР-3Е Aries, або європейського Br.1150 Atlantic або інших гвинтових літальних апаратів.
Всі ці літаки повністю контролюють дії російських військ, які зараз розташовані навколо України та на окупованих територіях.
Слід зазначити, що союзники останніми днями значно активізували розвідувальну діяльність у небі України. Зокрема, окрім уже звичних літаків радіотехнічної розвідки RC-135W Rivet Joint, 18 січня у небі України діяв E-8 JSTARS - літак бойового управління та цілевказання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не помешал бы плагин уведомления об опечатках на сайт