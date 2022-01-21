УКР
5 175 12

Розвідувальні літаки НАТО стежать за діями Росії на кордонах України, - ЗМІ

Одночасно три розвідувальні літальні апарати країн-членів НАТО днем 21 січня стежать за військами Російської Федерації навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Вони працюють у напрямках північних кордонів України, Донбасу, окупованого Криму та Придністров'я.

Згідно з даними Flightradar24, північний кордон України на лінії Новоград-Волониський - Київ - Конотоп спостерігає американський стратегічний БПЛА RQ-4A Global Hawk. Враховуючи на потужність сенсорів цього дрону, навіть 100-км дальність до кордону дозволяє "просвітити" позиції армії РФ на достатню глибину.

Розвідувальні літаки НАТО стежать за діями Росії на кордонах України, - ЗМІ 01

Читайте: Росія стягнула на окупований Донбас понад 100 одиниць військової техніки, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

Водночас літак радіотехнічної розвідки RC-135W Rivet Joint повітряних сил США здійснює політ для моніторингу окупованого Донбасу та з північної сторони поблизу анексованого півострова, з охопленням у зону сенсорів і Придністров'я.

Розвідувальні літаки НАТО стежать за діями Росії на кордонах України, - ЗМІ 02

З іншого боку окупованого Криму працює неназваний літак, який увімкнув свій транспондер лише поблизу півострова. Профіль польоту літального апарату: висота 7 км, швидкість - 500 км/год, скоріш за все, вказує на літак типу американських P-3 Orion чи ЕР-3Е Aries, або європейського Br.1150 Atlantic або інших гвинтових літальних апаратів.

Також читайте: Розвідувальна місія чи демонстрація сили: російський літак несподівано пролетів над фінською військовою частиною. ФОТОрепортаж

Розвідувальні літаки НАТО стежать за діями Росії на кордонах України, - ЗМІ 03

Всі ці літаки повністю контролюють дії російських військ, які зараз розташовані навколо України та на окупованих територіях.

Слід зазначити, що союзники останніми днями значно активізували розвідувальну діяльність у небі України. Зокрема, окрім уже звичних літаків радіотехнічної розвідки RC-135W Rivet Joint, 18 січня у небі України діяв E-8 JSTARS - літак бойового управління та цілевказання.

Читайте також: Велика Британія вивчає можливість відправлення сотень військових у сусідні з Україною країни НАТО, - The Times

Автор: 

Топ коментарі
+9
Зараз в районі Харкова - UAVGH000. Global Hawk. www.flightradar24.com
21.01.2022 14:22
+8
в их действиях видно явное недоверия к словам как арахамлии, так и самого скумбриевича )
21.01.2022 14:29
+7
*****...під лупою
21.01.2022 14:25
"Новоград-Волониський"

Не помешал бы плагин уведомления об опечатках на сайт
21.01.2022 14:22
Зараз в районі Харкова - UAVGH000. Global Hawk. www.flightradar24.com
показати весь коментар
21.01.2022 14:22
*****...під лупою
21.01.2022 14:25
Але що там у мізки!?
21.01.2022 14:26
Немає там мозку. У ху.ла там тільки ху.ня
показати весь коментар
21.01.2022 15:24
21.01.2022 15:41 Відповісти
в их действиях видно явное недоверия к словам как арахамлии, так и самого скумбриевича )
21.01.2022 14:29
клоун кричит про переговоры с ******, только на него ноль внимания, сейчас у американцев полный контроль над савецким металлоломом 75 года выпуска и соблюдение будапештского меморандума, сказки про гражданскую вАйну закончились, ***** так и не поняло куда полезло.
показати весь коментар
21.01.2022 15:02
21.01.2022 15:00
Обложили демоны!
21.01.2022 16:34
 
 