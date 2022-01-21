УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10255 відвідувачів онлайн
Новини
14 416 54

Лавров заявив, що Блінкен "пообіцяв" наступного тижня надати "письмові відповіді" США на вимоги Росії (оновлено)

Лавров заявив, що Блінкен

Наступного тижня США мають надати свої пропозиції щодо вимог Росії про нерозширення НАТО на схід. Після цього буде новий контакт на рівні глав МЗС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів у Женеві із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, додавши, що Росія "не збирається нападати на Україну".

Лавров заявив, що Блінкен "пообіцяв" наступного тижня надати "письмові відповіді" США на вимоги Росії до Вашингтона та НАТО. Після цього відбудеться контакт на рівні глав МЗС США та Росії.

Лавров назвав зустріч із Блінкеном "проміжною". За його словами, делегація США наполягала на свободі вибору союзів. Росія ж стверджувала, що вступ до військових союзів не повинен відбуватися "на шкоду безпеці інших держав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ уже заявили, що Росія ухвалить "дуже серйозні політичні рішення", якщо відповідь США щодо гарантій безпеки розчарує

Глава МЗС РФ сказав додав, що питання України вимагає "пильної уваги", але до нього не варто "зводити всю проблему європейської безпекової архітектури".

Він також не став прямо відповідати, чи погодиться керівництво Росії на ідею нелегітимної Держдуми РФ визнати території, підконтрольні терористичним організаціям "Л/ДНР", "самостійними, суверенними та незалежними державами. Лавров сказав, що "спекулювати на цьому питанні" не буде і почав повторювати пропагандистські тези про незаконний псевдореферендум на Донбасі 2014 року.

Також Лавров протягом майже всієї пресконференції повторював кремлівську пропаганду про "держтероризм Києва на Донбасі", "накачування України озброєнням", "русофобії" в країнах Балтії та Польщі та інші подібні тези.

Держдепартамент США (1673) Лавров Сергій (1636) МЗС рф (975) США (24070) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Не умеешь читать, жуй солому.
показати весь коментар
21.01.2022 14:38 Відповісти
+31
показати весь коментар
21.01.2022 14:38 Відповісти
+13
Этот обветшалый лидер подогнал к границе Украины 100 тысяч рабов , чтобы защитить свой дворец от демократии
показати весь коментар
21.01.2022 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не умеешь читать, жуй солому.
показати весь коментар
21.01.2022 14:38 Відповісти
там "букави" занадто складні для кацапів..
щелепа в них не так, промовити неспроможні)
показати весь коментар
21.01.2022 14:48 Відповісти
американцы для прикола по ошибке передали Коню экземпляр на украинской мове....
показати весь коментар
21.01.2022 14:50 Відповісти
там буквы обычные, просто кокаиновому коню нужно объяснить что значит ПТН ПНХ.
показати весь коментар
21.01.2022 15:04 Відповісти
Мужик утром, с похмелья, просыпается и орет:

- Вот сволочь теща-то!

Жена с кухни:

- Милый, что же такого сделала тебе моя мама?

- Блин, как она умудрилась так свою единственную дочку назвать, что я с утра и вспомнить не могу!

Те саме і з Лавровим - так у себе в МЗС "закоксувалися" що і букви позабували!
показати весь коментар
21.01.2022 14:53 Відповісти
Він спеціаліст з вівса😉.
показати весь коментар
21.01.2022 14:57 Відповісти
У него сльзы наворачиваются,читать невозможно,надеюсь слезы горькие.
показати весь коментар
21.01.2022 15:05 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:38 Відповісти
Этот обветшалый лидер подогнал к границе Украины 100 тысяч рабов , чтобы защитить свой дворец от демократии
показати весь коментар
21.01.2022 14:42 Відповісти
Он боится за свои миллиарды и пытается их сберечь от кацапского народа ценой большой крови рабов
показати весь коментар
21.01.2022 14:43 Відповісти
Эти 100 тысяч могли бы и расстрелять своего Чаушеску .
показати весь коментар
21.01.2022 14:44 Відповісти
Эти - вряд ли.
показати весь коментар
21.01.2022 14:46 Відповісти
Да, это оловянные солдатики для игры кацапского диктатора .

А может он любит ещё и ванны из их крови принимать !???
показати весь коментар
21.01.2022 14:50 Відповісти
Издеваешься? Эти 100тысяч мыслят так же, как и этот Чаушеску. Ты в их присутствии ещё про Аляску заикнись. Я побывал, грубо говоря, на 2/3 территории потомков Золотой Орды, и везде одно и тоже. Рвань, и срань, но все только и размышляют, когда русский солдат помоет сапоги в Индийском Океане.
показати весь коментар
21.01.2022 14:50 Відповісти
Но царя же Николая расстреляли ? И Чаушеску тоже, и Каддафи растерзали
показати весь коментар
21.01.2022 14:53 Відповісти
Розстріляли Ніколая, лише для того, щоб поставити ще більш кровожерливого диктатора. Наразі, кровожерливішого за ***** на горизонті не видно, так що розстрілювати не будуть.
показати весь коментар
21.01.2022 15:00 Відповісти
Николая второго с семьей , детьми и слугами расстреляли в подвале
Епатьевского дома, Екатеренбург -
12 ставленников Бланка(ленина) и Льва Бронщтейна (Тороцкого) , со товагищем Свердловым.
По телеграмме бланка.
Это комендант Яков Юровский, помощник Григорий Никулин,
военный комиссар Петр Ермаков, шофер Сергей Бройдоначальник охраны Павел Медведев и член ЧК Михаил Медведев-Кудрин. Н.Г. Толмачёв, А.Г. Белобородов, Г.И. Сафаров (Вольдин), Ф.И. Голощёкин., Степан Ваганов, Алексей Кабанов. Ян Целмс.
показати весь коментар
21.01.2022 16:23 Відповісти
Это всё три разных случая, к современной России не имеющие никакого отношения. Николая расстреляли фанатики-большевики, в случае с румынами и ливийцами их менталитет кардинально отличается от кацапов. Путин скорее всего повторит судьбу Сталина, будет медленно и мучительно подыхать в луже собственной мочи и блевотины, пока окружающие будут издалека наблюдать за смертью и начинать делить власть.
показати весь коментар
22.01.2022 10:33 Відповісти
Цих вояк в зарплату урки на гоп-стоп ставлять.
показати весь коментар
21.01.2022 16:00 Відповісти
нипаруцкэ?
показати весь коментар
21.01.2022 14:39 Відповісти
сказав унилий лошак, який сьогодні вимагав від Блінкена, щоб НАТО вивело своє військо з Румунії та Болгарії!
показати весь коментар
21.01.2022 14:40 Відповісти
Ну да ,читать ,ПШЛИ НАХ ,достаточно тяжело ,но придётся ...
показати весь коментар
21.01.2022 14:41 Відповісти
Перекладача запросив би, щоб по "понятіям" переклав, якщо по-нормальному не розумієш. Там буде простий текст - на... і далі три літери.
показати весь коментар
21.01.2022 14:42 Відповісти
Коняча ти тварюка, а ти що хотів??????То вам рахунок за все лайно яке ви в світі розвозите!!!!!!
показати весь коментар
21.01.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:43 Відповісти
Мабуть у цих документах Модору просто вказують на його місце...? Це дійсно псевдо-імперцям "неможливо читати" - це ж є образою "російського вялічія".
показати весь коментар
21.01.2022 14:46 Відповісти
Лавров назвав зустріч із Блінкеном "промежностною" !?
Що це він мав на увазі??
показати весь коментар
21.01.2022 14:46 Відповісти
это в рамках:
- А у США будут для московии ножки Буша?
- У Байдена для московии есть кое-что другое, между ног
показати весь коментар
21.01.2022 15:00 Відповісти
Предложение из трех слов уже не в состоянии прочитать.
показати весь коментар
21.01.2022 14:46 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:47 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:47 Відповісти
потому и послали на руцком устном, что читать не могут )
показати весь коментар
21.01.2022 14:48 Відповісти
Читати розучився, гнида кацапська?
показати весь коментар
21.01.2022 14:48 Відповісти
Царя обижают 😀😀😀??? И не успеет пожить в своём дворце за 100 мильярдов
показати весь коментар
21.01.2022 14:48 Відповісти
Американці могли б відповісти, що коли створювалося ОДКБ під боком України, то Україну теж ніхто не питав...
показати весь коментар
21.01.2022 14:52 Відповісти
Значит замес таки будет
показати весь коментар
21.01.2022 14:53 Відповісти
Замес будет так и так. Только теперь Украина не одна как того требовал кремль а на стороне Украины НАТО и лендлиз с поставками современного оружия и техники
показати весь коментар
21.01.2022 15:02 Відповісти
А вообще интересно. Америка говорит, что россия несомненно нападет на Украину. Канада это говорит. Грейтбритан, ЕС также. А вот Украина и россия в унисон говорят, что никто ни на кого нападать не будет, не надо нагнетать и т.д. Парадокс какой-то.
показати весь коментар
21.01.2022 14:54 Відповісти
Ситуация двуякая,паника тоже ненужна.Нужно делать свое дело,а что делать с аккупантом?Оккупант должен быть мертв.
показати весь коментар
21.01.2022 15:17 Відповісти
Хі-хі-хі-ха-ха-ха. Там написано людською мовою: "пішов на@уй"!
показати весь коментар
21.01.2022 14:59 Відповісти
Ну понятное дело. Там по человечески а тебе нужно по лошадиному. Перевожу на ваш язык гопника- вас послали нах.
показати весь коментар
21.01.2022 15:00 Відповісти
*****, ну Лавруха, заложи капающий писюн за ухо,...дык все дело в диоптриях!!!.....Баран барановский. Диоптрии паправь!!.....
показати весь коментар
21.01.2022 15:04 Відповісти
Боинкен по конячему писать не умеет
показати весь коментар
21.01.2022 15:06 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 15:08 Відповісти
Так язык английский учи идиот тупоголовый, министр иностранных дел ***...
показати весь коментар
21.01.2022 15:19 Відповісти
Пусть США даст ответ в стиле кацапского Холуя, типа буду краток, но на украинском:
- Ось вам !
И рисунок пальца Лероса
показати весь коментар
21.01.2022 15:26 Відповісти
Відеовідповідь ПТН-ПНХ.
показати весь коментар
21.01.2022 15:26 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 15:28 Відповісти
Получают они письмо, а там -
...
показати весь коментар
21.01.2022 15:58 Відповісти
то есть хотят чтобы их послали по каждому пункту в письменной форме...
показати весь коментар
21.01.2022 16:02 Відповісти
Так, і тоді це буде офіційний документ, з яким можна носитися і тикати.
показати весь коментар
21.01.2022 16:08 Відповісти
Загнали коня... Треба з ним шось дєлать, ілі шо то рєшать. Я б на місці отого сНуйла шо в казапів прєзідєнтом состоїть задумався б...
показати весь коментар
21.01.2022 16:07 Відповісти
Чув таку думку, що американці взагалі можуть ні як не відповідати на такі запити. ***** йде традиційно канцелярським шляхом- вимагає хоч якогось папірця (хоч посилання на уд), з яким він потім може бігати і тицяти.
показати весь коментар
21.01.2022 16:07 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 16:15 Відповісти
 
 