Лавров заявив, що Блінкен "пообіцяв" наступного тижня надати "письмові відповіді" США на вимоги Росії (оновлено)

Наступного тижня США мають надати свої пропозиції щодо вимог Росії про нерозширення НАТО на схід. Після цього буде новий контакт на рівні глав МЗС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів у Женеві із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, додавши, що Росія "не збирається нападати на Україну".

Лавров заявив, що Блінкен "пообіцяв" наступного тижня надати "письмові відповіді" США на вимоги Росії до Вашингтона та НАТО. Після цього відбудеться контакт на рівні глав МЗС США та Росії.

Лавров назвав зустріч із Блінкеном "проміжною". За його словами, делегація США наполягала на свободі вибору союзів. Росія ж стверджувала, що вступ до військових союзів не повинен відбуватися "на шкоду безпеці інших держав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ уже заявили, що Росія ухвалить "дуже серйозні політичні рішення", якщо відповідь США щодо гарантій безпеки розчарує

Глава МЗС РФ сказав додав, що питання України вимагає "пильної уваги", але до нього не варто "зводити всю проблему європейської безпекової архітектури".

Він також не став прямо відповідати, чи погодиться керівництво Росії на ідею нелегітимної Держдуми РФ визнати території, підконтрольні терористичним організаціям "Л/ДНР", "самостійними, суверенними та незалежними державами. Лавров сказав, що "спекулювати на цьому питанні" не буде і почав повторювати пропагандистські тези про незаконний псевдореферендум на Донбасі 2014 року.

Також Лавров протягом майже всієї пресконференції повторював кремлівську пропаганду про "держтероризм Києва на Донбасі", "накачування України озброєнням", "русофобії" в країнах Балтії та Польщі та інші подібні тези.