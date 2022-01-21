УКР
Новини
2 405 16

"Перед обличчям загрози Україна може розраховувати на підтримку Польщі", - заява за підсумками консультацій Дуди й Зеленського

Варшава готова підтримувати Україну, і вважає її безпеку ключовим для себе фактором.

Про це йдеться у заяві голови Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуба Кумоча, оприлюдненій за підсумками консультацій Анджея Дуди з українським лідером Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перед обличчям загрози Україна може розраховувати на підтримку Польщі", – заявив він.

У його заяві наголошується, що той факт, що наразі Зеленський проводить у Польщі консультації з Дудою, свідчить про роль Польщі у гарантуванні регіональної безпеки.

"Найголовніше на цих переговорах - почути з перших вуст, як виглядає ситуація і який внесок Польща може зробити у зміцнення безпеки. Безпека України - це частина нашої власної безпеки", - додав Кумоч.

Він зазначив, що найближчими тижнями триватимуть переговори представників президентів обох країн. "Скоро я поїду до Києва, також будуть переговори у Варшаві, поновиться президентська комісія", - сказав він.

У Віслі цього тижня відбулися дводенні консультації Зеленського та Дуди.

Зеленський Володимир (25153) перемовини (3062) Польща (8750) Дуда Анджей (804)
Топ коментарі
+4
Мені соромно і ніяково за те, що у такий відповідальний і непевний для України час, за нашу країну більше піклуються лідери чужих країн, а це мстиве зелене гівно тільки палає заздрісною ненавистю до Порошенка і розганяє його зраду. А взагалі, воно і краще, що він не дуже влазе в переговори і інші заходи. Бо кожен його спіч- це іспанський сором! Не хочеться, щоб світ вважав, що всі українці придурки.
показати весь коментар
21.01.2022 14:57 Відповісти
+3
Почему Главнокомандующий Зеленский не в военной форме в часы угрозы?
показати весь коментар
21.01.2022 15:08 Відповісти
+2
показати весь коментар
21.01.2022 14:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ну спасибо и на этом ,хотя сотня-другая ракет было-бы ещё лучше ..
показати весь коментар
21.01.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:48 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:57 Відповісти
ЕС срочно нужно подать обращение в прокуратуру с заявлением ,о "ДЕРЖАВНОЙ ЗРАДЕ" ДБР За легализацию террористических организаций "ЛНР"и "ДНР"
показати весь коментар
21.01.2022 15:22 Відповісти
А мне стыдно за то, что Дуда не вышел на совместную пресс-конференцию с зеледентом, а отправил туда главу Бюро международной политики Президента Польши Якуба Кумоча.
Это красноречиво говорит о том, что об зеледента не желает мараться даже Президент Польши, совсем не первой скрипке в НАТО и ЕС. Зеледент одним своим присутствием предельно токсичен для лидеров стран НАТО и ЕС.
показати весь коментар
21.01.2022 15:32 Відповісти
У поляков граница с взбесившимся Лукашенко - следующими могут быть они . Так что Украина и Польша должны держать фронт
показати весь коментар
21.01.2022 14:58 Відповісти
Ну да а то московиты опять завоюют Берлин, они каждое 9 мая берут Рейхстаг
показати весь коментар
21.01.2022 15:10 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 15:08 Відповісти
Он сморчок недомерок
показати весь коментар
21.01.2022 15:23 Відповісти
Дякуем сусіди!
грутом кацапа легше бити....
показати весь коментар
21.01.2022 15:09 Відповісти
Такое впечатление что Запад смотрит на украину как на участницу боксерского поединка......Мол когда вы сцепитесь на ринге с русским медведем -мы будет болеть за Вас.......... Держитесь короче..............Военная истерия нагнетается просто капец, страшно новости читать вообще.....
показати весь коментар
21.01.2022 15:09 Відповісти
В переводе с польского: Польша сможет принять и обеспечить работой 3-3,5 миллиона беженцев, исключительно молодежь и трудосопосбноых граждан Украины в возрасте до 40 лет.
показати весь коментар
21.01.2022 15:10 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1484484694523666433 2 ч



А помните, как в 2019 году "сторонники Зеленского" шутили "А то Путин нападет"? Не в курсе, где эти шутники? По-прежнему в Ольгино, видимо.
показати весь коментар
21.01.2022 15:18 Відповісти
Что это за ребенок на фото рядом дудой?
показати весь коментар
21.01.2022 15:49 Відповісти
квартальский галантерейщик и Кардинал.. в чистом виде..- жлобы наголосувалы..(
показати весь коментар
21.01.2022 16:00 Відповісти
І це все, що "наш" вінценосний привіз з екскурсії до Польщі? А чи не занадто дорого ця екскурсія обійшлась платникам податків? На те, щоб зателефонувати, розуму не вистачило?
показати весь коментар
21.01.2022 16:03 Відповісти
 
 