"Перед обличчям загрози Україна може розраховувати на підтримку Польщі", - заява за підсумками консультацій Дуди й Зеленського
Варшава готова підтримувати Україну, і вважає її безпеку ключовим для себе фактором.
Про це йдеться у заяві голови Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуба Кумоча, оприлюдненій за підсумками консультацій Анджея Дуди з українським лідером Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Перед обличчям загрози Україна може розраховувати на підтримку Польщі", – заявив він.
У його заяві наголошується, що той факт, що наразі Зеленський проводить у Польщі консультації з Дудою, свідчить про роль Польщі у гарантуванні регіональної безпеки.
"Найголовніше на цих переговорах - почути з перших вуст, як виглядає ситуація і який внесок Польща може зробити у зміцнення безпеки. Безпека України - це частина нашої власної безпеки", - додав Кумоч.
Він зазначив, що найближчими тижнями триватимуть переговори представників президентів обох країн. "Скоро я поїду до Києва, також будуть переговори у Варшаві, поновиться президентська комісія", - сказав він.
У Віслі цього тижня відбулися дводенні консультації Зеленського та Дуди.
