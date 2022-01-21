УКР
Опозицію в Україні хочуть знищити навмисне, щоб ніхто не заважав владі імплементувати "формулу Штайнмаєра", - нардеп "Голосу" Костенко

Опозицію в Україні хочуть знищити навмисне, щоб ніхто не заважав владі імплементувати

Реальна мета Путіна - внутрішня дестабілізація в Україні і, на жаль, чинна влада свідомо чи несвідомо сприяє цьому

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Одним із факторів, який спонукатиме Путіна до вторгнення в Україну - це внутрішня дестабілізація всередині України. То чому влада і верховний головнокомандувач розкачує ситуацію і дає можливість нашому ворогу скористатися цим? Банкова не обʼєднується, щоб дати відсіч ворогу, а переслідує всередині опозицію: "Голос" і "ЄС", - зазначив парламентар.

На думку Костенка, опозицію хочуть знищити навмисне, щоб ніхто не заважав владі імплементувати формулу Штайнмаєра і йти по Мінських домовленостях, не дивлячись на безпековий аспект.

"Президент та його команда хотіли принести мир, обіцяли вирішити війну одним "просто перестати стріляти". Це так не працює і ніколи на війні не працювало. Можливо, це тому, що люди, які зараз при владі, не були причетні до звільнення України і тих складних політичних подій 2014-2019 років. Тому вони не усвідомлюють, до чого це може привести. Нерозуміння процесів, що вже відбулися, і прорахунки у майбутніх кроках можуть призвести до дуже невтішних наслідків", - зазначив нардеп "Голосу".

+12
21.01.2022 14:53
21.01.2022 14:53 Відповісти
+9
Имеем власть манкуртов и предателей, которая использует Украину как дойную корову для набивания своих карманов. За деньги они продадут что угодно, хоть страну, хоть родную мать.
показати весь коментар
21.01.2022 14:52 Відповісти
+8
показати весь коментар
21.01.2022 15:06 Відповісти
Нет оппозиции в парламенте? Есть улица с оппозицией. Еще неизвестно, что безопасней для зепуасов.
21.01.2022 14:50
21.01.2022 14:50 Відповісти
О ,проблема то в том ,что в Украине сейчас НЕТ оппозиции ,есть шушара которую отодвинули от корыта и всё ,других оппозиционеров НЕТ .
21.01.2022 14:51
21.01.2022 14:51 Відповісти
Любимый аргумент любых диктаторов.
21.01.2022 14:52
21.01.2022 14:52 Відповісти
какая формула штаймаера вы о чем Рашка уже вообще обнуляет Минск и Нормандский формат что то говорит что признает ЛНР ДНР ОРЛДО,. а им больше и нечего предложить как следовать курсом прямо в минное поле.. тут есть поговорка зачем баян корове котоаря уже забрела на минное поле... вот Рашка и есть та самая корова...
21.01.2022 14:56
21.01.2022 14:56 Відповісти
Мы ничего с Россией поделать не можем вообще. Что хотят, то и будут делать. Наше дело не давать им влиять на нас.
21.01.2022 14:59
21.01.2022 14:59 Відповісти
100%
21.01.2022 14:52
21.01.2022 14:52 Відповісти
21.01.2022 14:53
21.01.2022 14:53 Відповісти
знову брещеш подляковими методичками? Ідеш ти нах!хутор!
21.01.2022 14:53
21.01.2022 14:53 Відповісти
Хутор ? Ну а ты хотел ,чтобы дурка в центре города была ...нет ,на хуторе тете спокойней будет а шо ,кто-то из санитаров телефон потерял ?
21.01.2022 14:57
21.01.2022 14:57 Відповісти
Тебя тоже нет. Брысь.
21.01.2022 14:58
21.01.2022 14:58 Відповісти
Шушера какраз сегодня у корыта + фсбшна кротоферма 😡
21.01.2022 15:14
21.01.2022 15:14 Відповісти
Ну конеШно это же Зеленский был то депутатом ,то министром у Ющенко ,то министром у Януковича ,это Зеленский при власти последние 30 лет ,ясный красный, это же Зеленский женат на министерской дочурке и давал подписку в КГБ о сотрудничестве ...
21.01.2022 15:28
21.01.2022 15:28 Відповісти
Имеем власть манкуртов и предателей, которая использует Украину как дойную корову для набивания своих карманов. За деньги они продадут что угодно, хоть страну, хоть родную мать.
21.01.2022 14:52
21.01.2022 14:52 Відповісти
30 лет уже имеем
21.01.2022 14:53
21.01.2022 14:53 Відповісти
В бан бот.
21.01.2022 14:54
21.01.2022 14:54 Відповісти
замкній писк, зраднику
21.01.2022 14:56
21.01.2022 14:56 Відповісти
У тебя гугл-транслятор отклеился.
21.01.2022 14:57
21.01.2022 14:57 Відповісти
кацап, тебе знов гугл транслейтер підвів
чі то "нирки на гілках квітнуть"?))
21.01.2022 14:58
21.01.2022 14:58 Відповісти
люблю польську.. а тобі вчитися треба
21.01.2022 14:59
21.01.2022 14:59 Відповісти
бідненьке тупе кацапеня.. вже й польську "полюбив", а стирчишь на пляшці на Цензорі))
21.01.2022 15:01
21.01.2022 15:01 Відповісти
стирчиш тут ти..як не зайдеш.. на фанфурік бояри хоч в день нашкрябуєш?
21.01.2022 15:03
21.01.2022 15:03 Відповісти
ой, кацапе, ти знов скиглиит почав, "обиделось", бідненьке?
що, знов водки/магарича - не дадуть, та й подоляк не заплатить, так?)
21.01.2022 15:06
21.01.2022 15:06 Відповісти
та да.. весь мір Крємль а люди в ньому подоляки
21.01.2022 15:08
21.01.2022 15:08 Відповісти
мля, кацап, ну ти прямо по Фрейду - про своє бачення світу
21.01.2022 15:09
21.01.2022 15:09 Відповісти
Да неужели? Тупое вранье.
21.01.2022 14:55
21.01.2022 14:55 Відповісти
говори уж прямо: ти відчуваєшь як тебе "имеют" 30 лет те, за кого ти голо сунул

А тобі ж розумні люди постійно кажуть - ДУМАЙ-ТЕ!
21.01.2022 14:57
21.01.2022 14:57 Відповісти
розумні давно вже чкукрнули звідси.. залишилися проплачені як ти, або тупі як ваня пєтров=)))
21.01.2022 14:58
21.01.2022 14:58 Відповісти
кацапа, ти пишешь про свої відчуття у дупі, а винен я?
ну, до рузумних навіть ти себе не відносишь, бо з твоїх же слів - ти "проплачений та тупий"
21.01.2022 15:00
21.01.2022 15:00 Відповісти
кому про шо, а какцапу про дупу.. шо вас до неї так тягне
21.01.2022 15:01
21.01.2022 15:01 Відповісти
так ось чому ти завжди про неї , та про свої відчуття у неї - "пискнешь", кацапе?) браво!
Фрейд рулить)
21.01.2022 15:04
21.01.2022 15:04 Відповісти
То не скажеш, чому вас до неї так тягне..Бо не знаєш.. Це у ваших генах=))) Ви з неї вилізли=)))
21.01.2022 15:05
21.01.2022 15:05 Відповісти
ото так тебя ця скрепна тема возбудила, браво!) скрепи свої побачив, так?))
а ну, давай на біс!
21.01.2022 15:07
21.01.2022 15:07 Відповісти
Да господи. Чувак просто пытается размазать вину зеленых, типа, а разве остальные лучше были? Но ведь были же и получше. Но это у них новая такая методичка.
21.01.2022 14:58
21.01.2022 14:58 Відповісти
цей тупий кацап навіть не розуміє, чого з нього ржуть))
воно й нік собі такий вибрало, бо мозоку не має)
АЛОИЗИЙ МОГАРЫЧ - Персонаж романа «Мастер и Маргарита», журналист, написавший донос на Мастера и поселившийся впоследствии в его подвальчике в одном из арбатских переулков.
21.01.2022 15:14
21.01.2022 15:14 Відповісти
п.с. Алоизий Могарыч - ябедник и подлец. Однажды он пишет жалобу на Мастера с целью выселить его из жилья: "...ябедник Алоизий Могарыч..." ".
и т.д.))
21.01.2022 15:15
21.01.2022 15:15 Відповісти
заграються вони, Романе. Аж до каштанів.
До речі, , це можна було би записати в своєму блозі тут, на цензорі
21.01.2022 14:58
21.01.2022 14:58 Відповісти
21.01.2022 15:06
21.01.2022 15:06 Відповісти
Можно догадаться.
А кроме того, еще наверняка компромат есть и у Бени, и у Ермака.
Допрыгался клоун.
Да и Бог с ним. Украину жалко
21.01.2022 15:51
21.01.2022 15:51 Відповісти
А те, що "формулу Штаймаєра" ще в 2016 намагався імплементувати Поросенко - Ромчика ніразу не бентежить?
21.01.2022 15:17
21.01.2022 15:17 Відповісти
Основна мета боротьби президента і СН з опозицією - уникнути майбутніх перешкод капітуляції країни. Президент вірний домовленостям в Омані.
21.01.2022 16:23
21.01.2022 16:23 Відповісти
 
 