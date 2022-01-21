Опозицію в Україні хочуть знищити навмисне, щоб ніхто не заважав владі імплементувати "формулу Штайнмаєра", - нардеп "Голосу" Костенко
Реальна мета Путіна - внутрішня дестабілізація в Україні і, на жаль, чинна влада свідомо чи несвідомо сприяє цьому
Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Одним із факторів, який спонукатиме Путіна до вторгнення в Україну - це внутрішня дестабілізація всередині України. То чому влада і верховний головнокомандувач розкачує ситуацію і дає можливість нашому ворогу скористатися цим? Банкова не обʼєднується, щоб дати відсіч ворогу, а переслідує всередині опозицію: "Голос" і "ЄС", - зазначив парламентар.
На думку Костенка, опозицію хочуть знищити навмисне, щоб ніхто не заважав владі імплементувати формулу Штайнмаєра і йти по Мінських домовленостях, не дивлячись на безпековий аспект.
"Президент та його команда хотіли принести мир, обіцяли вирішити війну одним "просто перестати стріляти". Це так не працює і ніколи на війні не працювало. Можливо, це тому, що люди, які зараз при владі, не були причетні до звільнення України і тих складних політичних подій 2014-2019 років. Тому вони не усвідомлюють, до чого це може привести. Нерозуміння процесів, що вже відбулися, і прорахунки у майбутніх кроках можуть призвести до дуже невтішних наслідків", - зазначив нардеп "Голосу".
