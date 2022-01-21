Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українському народу: Це Зеленський виганяє російськомовних, а Захід заохочує його "до будь-яких вибриків"

Міністр закордонних справ Сергій Лавров та держсекретар США Ентоні Блінкен у ході зустрічі у Женеві обговорили ситуацію в Україні.

Під час брифінгу за підсумками переговорів російський міністр наголосив, що Росія не загрожувала Україні, незважаючи на заяви західних колег про протилежне.

"Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, позицій, що Росія ніколи ніде жодного разу вустами своїх офіційних представників не загрожувала українському народу", - сказав Лавров.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський, "якого опікують західні колеги і заохочують до будь-яких вибриків", закликав українців, які почуваються росіянами, їхати з країни.

"А тих, хто на Донбасі протистоїть державному тероризму з боку київського режиму, він назвав "не людьми, а особинами". Тому хто комусь загрожує і у що ці загрози можуть вилитися - велике питання. Ми не виключаємо, що вся ця істерика, яку зараз розкручують наші західні колеги, спрямована на те, щоб, якщо не спровокувати якихось українських силових дій на Донбасі, то як мінімум щоб прикрити лінію київського режиму на повний саботаж мінських домовленостей", - наголосив міністр.

Нагадаємо, зустріч Лаврова та Блінкена у Женеві тривала півтори години при тому, що спочатку на переговори було закладено дві години. Перед цим обидва політики зізналися, що не очікують на прорив у переговорах щодо гарантій безпеки. Глава МЗС РФ наголошував, що Москва чекає на письмові відповіді від Вашингтона з питання, що обговорюється.

Блінкен, у свою чергу, заявив, що Вашингтон розраховує врегулювати розбіжності з Москвою через діалог.