Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українському народу: Це Зеленський виганяє російськомовних, а Захід заохочує його "до будь-яких вибриків"

Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українському народу: Це Зеленський виганяє російськомовних, а Захід заохочує його

Міністр закордонних справ Сергій Лавров та держсекретар США Ентоні Блінкен у ході зустрічі у Женеві обговорили ситуацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

Під час брифінгу за підсумками переговорів російський міністр наголосив, що Росія не загрожувала Україні, незважаючи на заяви західних колег про протилежне.

"Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, позицій, що Росія ніколи ніде жодного разу вустами своїх офіційних представників не загрожувала українському народу", - сказав Лавров.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський, "якого опікують західні колеги і заохочують до будь-яких вибриків", закликав українців, які почуваються росіянами, їхати з країни.

"А тих, хто на Донбасі протистоїть державному тероризму з боку київського режиму, він назвав "не людьми, а особинами". Тому хто комусь загрожує і у що ці загрози можуть вилитися - велике питання. Ми не виключаємо, що вся ця істерика, яку зараз розкручують наші західні колеги, спрямована на те, щоб, якщо не спровокувати якихось українських силових дій на Донбасі, то як мінімум щоб прикрити лінію київського режиму на повний саботаж мінських домовленостей", - наголосив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія почула від США попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо гарантій безпеки, - Лавров. ВIДЕО

Нагадаємо, зустріч Лаврова та Блінкена у Женеві тривала півтори години при тому, що спочатку на переговори було закладено дві години. Перед цим обидва політики зізналися, що не очікують на прорив у переговорах щодо гарантій безпеки. Глава МЗС РФ наголошував, що Москва чекає на письмові відповіді від Вашингтона з питання, що обговорюється.

Блінкен, у свою чергу, заявив, що Вашингтон розраховує врегулювати розбіжності з Москвою через діалог.

Топ коментарі
+38
Брехня від першого слова до останнього.
І про миролюбиву паРашу, і про Зєлю, який навпаки навстіж відкрив ворота для кримнашистів добронравових, баст та іншої погані.
21.01.2022 15:06 Відповісти
+37
буду краток
Дебилы ***
21.01.2022 15:04 Відповісти
+27
Просто нужно сказать, мол полезете ва Украину, вернетесь домой порезаные на куски, плюс терракты по всей территории рашки
21.01.2022 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Словесные конструкции кацапских лжецов становятся все более многоярусными и лишенными смысла. Это когда заврались до такой степени, что уже даже называть белое-черным не помогает натягивать сову на глобус.
21.01.2022 16:14 Відповісти
Але в цьому випадку сутула конячка справді має рацію - так і є:



"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
21.01.2022 16:26 Відповісти
Этому армянину Калантаряну невдомёк, что в Украине нет русских, есть украинцы российского происхождения. Кстати в украинской речи нет слова русский, есть россиянин.
21.01.2022 16:30 Відповісти
Так руССкіх й на рф немає.... хто такі руССкіє? Звідки?
21.01.2022 16:56 Відповісти
є руський, але це не стосується паРашi та кацапо-орди.)
21.01.2022 17:07 Відповісти
українці, це українці, і не кацапського походження. громадяни України, нажаль є такі, але не українці, ти не плутай поняття, ти ще скажи срузкопердящі українци.
21.01.2022 23:51 Відповісти
дайте наконец лаврову селёдкой по морде!
21.01.2022 16:41 Відповісти
Хто знову нагодував коняку зеленою конопльою?
21.01.2022 16:44 Відповісти
ну сколько можно это не коняка а пожилой шимпанзе уважайте как то
21.01.2022 23:30 Відповісти
Знову загострення шизофренії у Лаврова.
21.01.2022 16:55 Відповісти
Какие словесные выкрутасы "мы не угрожаем украинскому народу...". Ну, да. Украине вы угрожаете, это нам ясно. Лошадь, иди в стойло, овса поешь, скотинка.
21.01.2022 17:19 Відповісти
21.01.2022 17:20 Відповісти
Дайте коняці вівса нехай вдавиться нашим вівсом і своєю брехнею.
21.01.2022 17:22 Відповісти
"Вибрики" обкуреної коняки. Пропоную публікувати під такою рубрикою заяви цього "дупломата".
21.01.2022 17:29 Відповісти
Лошадь шла к успеху а успех шёл ей навстречу! Мля какие же брехуны и лицемеры…. Будут ему сцать в рожу - скажет что это божья роса! может ему на голову насрать?
21.01.2022 17:34 Відповісти
вот хоть тресни,
а не покидает меня ощущение,
что пока такое напряжение всего мира и нас,
Зе что-то опять у нас слямзит

следите за его руками, на забывайте вагнергейт, велыке будивныцтво, закрытие школ - нет газа
итд
21.01.2022 17:35 Відповісти
Ніколи не погрожували українському народу? Брехло! Жириновський (лідер ЛДПР партія в госдумі) кілька разів погрожував ядерною зброєю. буквально кілька днів назад охрєнєвший кацап погрожував спалити нашу Конституцію на Хрещатику разом з українцями. Тварюки.
21.01.2022 17:39 Відповісти
Кто же верит тебе Ла Врову коню педальному и ишаку комнатному? Глохни гнида и пшел в проклятие, вместе с твоим сцарем беСпутиным антихристом люциферовичем и всем вашим правительством и армией. Прокляты осатанелые аквафрешные уроды.
21.01.2022 17:56 Відповісти
цікво а шо він нюхає
21.01.2022 18:11 Відповісти
Лавров: "Это Зеленский выгоняет русскоязычных."
Неправда ваша!™
Насправді цю добру справу розпочали ще у 2014 Пастор і Порох. Принаймні так ви тоді (3,14)... звизділи.
21.01.2022 18:16 Відповісти
Дійсно. РФ ніколи не загрожувало українському народу!
РФ просто вважвє його своєю власністю.
21.01.2022 18:18 Відповісти
Раша -загроза існуванню України.Крапка.
21.01.2022 18:35 Відповісти
Воно загрожує державі Україна і українцям, а українському народові не загрожує
22.01.2022 08:57 Відповісти
То по вашому Україна і український народ різні речі,і повині розглядатися окремо?
22.01.2022 14:17 Відповісти
Брехливая и циничная армянская кастрированная конь!
21.01.2022 18:39 Відповісти
знов кацапи грають на старій пісні - російськомовних . . . . це ви кацапи виганяєте з еРеФії російськомовних хто не хоче жити при путінській імперській владі . . . Власне кожна людина живе там де їй подобається але це ваші олігархи скуповували нерухомість в Україні за для поширення свого впливу на нас.
21.01.2022 18:41 Відповісти
Той випадок, коли коняшка захотіла зробити комплімент нєлоху, але щось пішло не так
21.01.2022 18:50 Відповісти
Дебіл, ***..... (тільки тихо, бо почує). Він дуже цінний продукт совка. Щоб не зіпсувався.
21.01.2022 19:05 Відповісти
Як ви брехливі уроди вже набридли.
21.01.2022 19:06 Відповісти
Чехов.Повесть "степь".: «Наша матушка Расея всему свету га-ла-ва!» - запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость».
21.01.2022 19:07 Відповісти
Гори в аду!
21.01.2022 19:20 Відповісти
Краматорск, Бахмут, Константиновка, Торецк, Славянск, Дружковка... и.т.д... Кто кого там выгоняет???!!!
21.01.2022 19:34 Відповісти
"Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, позицій, що Росія ніколи ніде жодного разу вустами своїх офіційних представників не загрожувала українському народу", - сказав Лавров.

21.01.2022 19:45 Відповісти
Кацапія не міняється

21.01.2022 19:47 Відповісти
Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українському народу: Це Зеленський виганяє російськомовних, а Захід заохочує його " Джерело:

ЛОШАДЬ ПУТІНСЬКА - А ЧОМУ У РФ НЕМАЄ НІ ОДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПРИ ТОМУ ЩО ТАМ МЕШКАЄ ДЕКІЛЬКА МІЛІОНІВ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ?
21.01.2022 19:49 Відповісти
Тю! Його ж щойно писком ткнули у те, як пуйло у 2008 році розводилося про те, що Україна - недодержава. Взагалі ненавчаємі! Треба лише жорсткими засобами приводити до тями.
21.01.2022 20:06 Відповісти
fake but sounds about right
21.01.2022 22:21 Відповісти
Лавров, а с кем тогда собралось воевать 100 тысячное войско рф?
С Зеленским и ОП или все же с армией Украины, а ведь там служат простые люди, т.е. народ.
К тому же от обстрелов и авиаударов погибнут мирные люди, а это тоже народ Украины.
21.01.2022 21:47 Відповісти
Якщо б це була правда (про Зе та російськомовних), то Зе давно вигнав би сам себе. Але, на жаль, це не так...
21.01.2022 21:54 Відповісти
ну Киев русскоязычный город, ну и шо? За каждым углом цапов будет ждать либо пуля СВД, либо снаряд гранатомета NLAW, либо ракета ПТРК FGM-148 Javelin
21.01.2022 23:25 Відповісти
Конь давно обнаглел запредельно. Пусть еще скажет, что в Киеве власть антисемитов.
21.01.2022 23:38 Відповісти
Хотелось бы пощупать за вымя дочку Лаврова в США !
22.01.2022 01:00 Відповісти
РОССИЙСКОМОВНИХ -
22.01.2022 01:06 Відповісти
22.01.2022 01:26 Відповісти
Свинарчуки, а как же ваш тезис: "Зеленский - марионетка Кремля"?

22.01.2022 07:09 Відповісти
О, а у этого пластинка с 14-го года не меняется.
22.01.2022 08:22 Відповісти
Для тех, кто еще не полностью понял смысл происходящего.

Администрация Зеленского Украину ПРОДАЛА.
Ермак продал Украину РФ по одной простой причине - кремлевские башни дали деньги этому обанкритившемуся режиму, а другой опции у Администрации Зеленского получить деньги больше нет и не будет, никто и нигде им денег не даст.
Если хотите понять, что из себя представляют Ермак, Арахамия, Зеленский и иже с ними - то это проститутки, самые обычные проститутки, причем дешевые.

Продажа УЖЕ состоялась, именно поэтому на границе с Украиной находится "народно-освободительная" армия РФ.
Армия будет введена на терроторию Украины ПО ПРИГЛАШЕНИЮ.
Приглашение последует от Зеленского, или Ермака (после объявления, что Бубочку тогось..., прикончили реваншЫЗДы и фОшиЗДЫ), или Архамии, или еще кого из Рады.
Российская армия будет введена для
- защиты законноизбранной влсти Украины
- защиты русскоязычного населения Украины от зверств фОшиЗдов и нОцЫздов (как вы сами понимаете зеврства организуют)

Все обговорено, никаких 200-х в Псков не предусматривается, если бы не одно НО:
"под ногами" ВСУ мешается!
Вся загвоздка в ВСУ.
22.01.2022 09:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 