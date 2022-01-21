Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українському народу: Це Зеленський виганяє російськомовних, а Захід заохочує його "до будь-яких вибриків"
Міністр закордонних справ Сергій Лавров та держсекретар США Ентоні Блінкен у ході зустрічі у Женеві обговорили ситуацію в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".
Під час брифінгу за підсумками переговорів російський міністр наголосив, що Росія не загрожувала Україні, незважаючи на заяви західних колег про протилежне.
"Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, позицій, що Росія ніколи ніде жодного разу вустами своїх офіційних представників не загрожувала українському народу", - сказав Лавров.
Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський, "якого опікують західні колеги і заохочують до будь-яких вибриків", закликав українців, які почуваються росіянами, їхати з країни.
"А тих, хто на Донбасі протистоїть державному тероризму з боку київського режиму, він назвав "не людьми, а особинами". Тому хто комусь загрожує і у що ці загрози можуть вилитися - велике питання. Ми не виключаємо, що вся ця істерика, яку зараз розкручують наші західні колеги, спрямована на те, щоб, якщо не спровокувати якихось українських силових дій на Донбасі, то як мінімум щоб прикрити лінію київського режиму на повний саботаж мінських домовленостей", - наголосив міністр.
Нагадаємо, зустріч Лаврова та Блінкена у Женеві тривала півтори години при тому, що спочатку на переговори було закладено дві години. Перед цим обидва політики зізналися, що не очікують на прорив у переговорах щодо гарантій безпеки. Глава МЗС РФ наголошував, що Москва чекає на письмові відповіді від Вашингтона з питання, що обговорюється.
Блінкен, у свою чергу, заявив, що Вашингтон розраховує врегулювати розбіжності з Москвою через діалог.
"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
а не покидает меня ощущение,
что пока такое напряжение всего мира и нас,
Зе что-то опять у нас слямзит
следите за его руками, на забывайте вагнергейт, велыке будивныцтво, закрытие школ - нет газа
итд
Неправда ваша!™
Насправді цю добру справу розпочали ще у 2014 Пастор і Порох. Принаймні так ви тоді
(3,14)... звизділи.
РФ просто вважвє його своєю власністю.
ЛОШАДЬ ПУТІНСЬКА - А ЧОМУ У РФ НЕМАЄ НІ ОДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПРИ ТОМУ ЩО ТАМ МЕШКАЄ ДЕКІЛЬКА МІЛІОНІВ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ?
С Зеленским и ОП или все же с армией Украины, а ведь там служат простые люди, т.е. народ.
К тому же от обстрелов и авиаударов погибнут мирные люди, а это тоже народ Украины.
Администрация Зеленского Украину ПРОДАЛА.
Ермак продал Украину РФ по одной простой причине - кремлевские башни дали деньги этому обанкритившемуся режиму, а другой опции у Администрации Зеленского получить деньги больше нет и не будет, никто и нигде им денег не даст.
Если хотите понять, что из себя представляют Ермак, Арахамия, Зеленский и иже с ними - то это проститутки, самые обычные проститутки, причем дешевые.
Продажа УЖЕ состоялась, именно поэтому на границе с Украиной находится "народно-освободительная" армия РФ.
Армия будет введена на терроторию Украины ПО ПРИГЛАШЕНИЮ.
Приглашение последует от Зеленского, или Ермака (после объявления, что Бубочку тогось..., прикончили реваншЫЗДы и фОшиЗДЫ), или Архамии, или еще кого из Рады.
Российская армия будет введена для
- защиты законноизбранной влсти Украины
- защиты русскоязычного населения Украины от зверств фОшиЗдов и нОцЫздов (как вы сами понимаете зеврства организуют)
Все обговорено, никаких 200-х в Псков не предусматривается, если бы не одно НО:
"под ногами" ВСУ мешается!
Вся загвоздка в ВСУ.