Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року, - Стефанішина

Північноатлантичний Альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Оновлена концепція дасть розуміння щодо політики Альянсу на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами.

Віце-прем'єрка Ольга Стефанішина зазначила, що в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді

"Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу", - наголосила Стефанішина.

