УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10410 відвідувачів онлайн
Новини
1 173 6

Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року, - Стефанішина

Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року, - Стефанішина

Північноатлантичний Альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Оновлена концепція дасть розуміння щодо політики Альянсу на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами.

Віце-прем'єрка Ольга Стефанішина зазначила, що в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді

"Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу", - наголосила Стефанішина.

Також читайте: Канада і Велика Британія продовжать роботу військових тренувальних місій в Україні, - віцепрем’єр Стефанішина

Автор: 

НАТО (6718) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
стефанишина и гнусавый ублюдок-почему мы до сих пор не в НАТО?
показати весь коментар
21.01.2022 15:22 Відповісти
Замість Порошенка запросили Юзіка?
показати весь коментар
21.01.2022 15:22 Відповісти
Кацапам можно выкусить, лаврову жевать сено а маньке хлопнуть стакан не закусывая....
показати весь коментар
21.01.2022 15:23 Відповісти
Это часть "гарантий безопасности" для *****! Часть стратегии по "полному прекращению сотрудничества НАТО с Украиной".
показати весь коментар
21.01.2022 15:45 Відповісти
Nice
показати весь коментар
21.01.2022 16:01 Відповісти
Интересно пуйло переживет эту ночь без инсульта ?
показати весь коментар
21.01.2022 16:25 Відповісти
 
 