Блінкен після перемовин із Лавровим: Чітко заявили, що у разі вторгнення РФ в Україну відповідь США та союзників буде жорсткою

Американська сторона вчергове попередила Росію про жорсткі санкції в разі вторгнення РФ до України.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив сьогодні на пресконференції після перемовин із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ. 

"Дискусія з Лавровим була чесною та предметною...Ми чітко заявили, що у випадку, якщо будь-які військові сили РФ перетнуть кордон Росії і України, відповідь буде дуже жорсткою з боку США та наших союзників", - сказав Блінкен.

"З досвіду знаємо, що РФ має інші інструменти агресії, наприклад кібератаки, які можуть використовуватися під прикриттям. Такі види агресії також отримають відповідну відповідь", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українському народу: Це Зеленський виганяє російськомовних, а Захід заохочує його "на будь-які вибрики"

За його словами, США прагнуть знайти вирішення конфлікту довкола України дипломатичним шляхом, однак готові і до жорстких дій. 

+12
Трахать ********* будут всем миром
21.01.2022 15:11 Відповісти
+10
давайте кацапы, дайте Западу казус-бели вернуть вас в эпоху динозавров!
21.01.2022 15:10 Відповісти
+9
Вот и правдивая речь про результаты переговоров
А лавров так врал так врал
Короче очередной раз поговорили но лапти уперлись рогом и дальше будут идти военным путем
21.01.2022 15:10 Відповісти
Вот и правдивая речь про результаты переговоров
А лавров так врал так врал
Короче очередной раз поговорили но лапти уперлись рогом и дальше будут идти военным путем
21.01.2022 15:10 Відповісти
давайте кацапы, дайте Западу казус-бели вернуть вас в эпоху динозавров!
21.01.2022 15:10 Відповісти
Розпрягайте лаврова
21.01.2022 15:15 Відповісти
З орками не може бути чесної дискусії...
21.01.2022 15:11 Відповісти
Знову кацапом засмерділо, п*здуй у свою пєнзу, чудо.
21.01.2022 15:18 Відповісти
Трахать ********* будут всем миром
21.01.2022 15:11 Відповісти
А вони ще й задоволення розтягують.... повільно кацапів на швабру саджають.
21.01.2022 17:28 Відповісти
В черговий раз паралельна реальність левіафанії не співпала з реальним станом справ у світі. Мабуть перейшли з "аргентинської дип.пошти" на "тісну співпрацю" з Афганістаном... А це дуже шкідливо і для здоров'я, і для психіки - найвеличніше тому живе (поуи що) підтверження
21.01.2022 15:17 Відповісти
Нехай щастить!
21.01.2022 15:17 Відповісти
Чим більше вони це будуть повторювати, тим менше Росія буде в це вірити. У нас "на вулиці" саме більше поважали тих, хто мовчки або після "першого-останнього" попередження відвішували добрячих люлей.
21.01.2022 15:18 Відповісти
Ні. Кацапи знають що ці попередження не порожні слова.
21.01.2022 17:29 Відповісти
Тони лучший!
21.01.2022 15:29 Відповісти
Учёные Мордовии нашли эффективный способ прогнать грусть и поднять настроениеhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=218660603807801&set=p.218660603807801&type=3&__cft__[0]=AZUCzFTfGnvG8Gc9JoL4-Y6u3i9attBHclDW1WZhPtXdb7m141-qtWVPR1XrQt0h7KhRETcdFqNXa3rt3RaTRglWik9xFW3GTwMKrzsHlrFgpKuRYsNnrYZNgppBWBgQljUqXYdZSKxVGn9e8EfIek13xImJG86cBqkFeM_Izx_0YQ&__tn__=R]-R
21.01.2022 15:29 Відповісти
А якщо ці поци перетнуть кордон України з Білорусью, Молдовою чито з нашим Кримом? Цеж не кордон між расєєй та Україною.
21.01.2022 15:43 Відповісти
Не тупи як кацап.
А мо ти й є кацап?
Можеш написати? :
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
21.01.2022 17:31 Відповісти
Для тебе пояснюю:
якщо гади зайдуть з Білорусі або Криму це буде вважатися як перетин російсько-Українського кордону?
Бо якщо ти не зрозумів його там нема. Там є Білорусь-Український, чито Українсько-Українській
Шо нє ясно?
Тричі думай ніж кого назвати кацапом. Бо то є образа
21.01.2022 19:13 Відповісти
Я не називав тебе кацапом а поставив питання.
Для тебе теж пояснюю:
З Білорусі чи з Криму, хочь звідки мається на увазі , якщо свиношакали кацапськи посунуть своє рило то отримають боляче у нього.
21.01.2022 23:24 Відповісти
Най буде так
22.01.2022 01:05 Відповісти
отличное заявление. значит следующие сообщение о минировании с ********** дает старт жёстким мерам.
"Из опыта знаем, что РФ имеет другие инструменты агрессии, например кибератаки, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии также получат ответный ответ"
21.01.2022 15:49 Відповісти
Це звісно добре, але окрім бла-бла-бла комплекси ППО "Patriot" Україні зовсім би не завадили...
21.01.2022 15:55 Відповісти
Только если с ̶̶м̶о̶л̶д̶а̶в̶с̶к̶и̶м̶и̶ добровольцами в боевых расчетах.
21.01.2022 16:20 Відповісти
Ты хоть сам то понял что сморозил?
21.01.2022 16:23 Відповісти
Ладно, не дошло, проехали.
21.01.2022 16:24 Відповісти
Ага, как в 2014-ом.
21.01.2022 17:02 Відповісти
21.01.2022 17:15 Відповісти
 
 