Блінкен після перемовин із Лавровим: Чітко заявили, що у разі вторгнення РФ в Україну відповідь США та союзників буде жорсткою

Американська сторона вчергове попередила Росію про жорсткі санкції в разі вторгнення РФ до України.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив сьогодні на пресконференції після перемовин із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.

"Дискусія з Лавровим була чесною та предметною...Ми чітко заявили, що у випадку, якщо будь-які військові сили РФ перетнуть кордон Росії і України, відповідь буде дуже жорсткою з боку США та наших союзників", - сказав Блінкен.

"З досвіду знаємо, що РФ має інші інструменти агресії, наприклад кібератаки, які можуть використовуватися під прикриттям. Такі види агресії також отримають відповідну відповідь", - додав він.

За його словами, США прагнуть знайти вирішення конфлікту довкола України дипломатичним шляхом, однак готові і до жорстких дій.