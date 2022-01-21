Блінкен після перемовин із Лавровим: Чітко заявили, що у разі вторгнення РФ в Україну відповідь США та союзників буде жорсткою
Американська сторона вчергове попередила Росію про жорсткі санкції в разі вторгнення РФ до України.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив сьогодні на пресконференції після перемовин із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.
"Дискусія з Лавровим була чесною та предметною...Ми чітко заявили, що у випадку, якщо будь-які військові сили РФ перетнуть кордон Росії і України, відповідь буде дуже жорсткою з боку США та наших союзників", - сказав Блінкен.
"З досвіду знаємо, що РФ має інші інструменти агресії, наприклад кібератаки, які можуть використовуватися під прикриттям. Такі види агресії також отримають відповідну відповідь", - додав він.
За його словами, США прагнуть знайти вирішення конфлікту довкола України дипломатичним шляхом, однак готові і до жорстких дій.
А лавров так врал так врал
Короче очередной раз поговорили но лапти уперлись рогом и дальше будут идти военным путем
А мо ти й є кацап?
Можеш написати? :
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
якщо гади зайдуть з Білорусі або Криму це буде вважатися як перетин російсько-Українського кордону?
Бо якщо ти не зрозумів його там нема. Там є Білорусь-Український, чито Українсько-Українській
Шо нє ясно?
Тричі думай ніж кого назвати кацапом. Бо то є образа
Для тебе теж пояснюю:
З Білорусі чи з Криму, хочь звідки мається на увазі , якщо свиношакали кацапськи посунуть своє рило то отримають боляче у нього.
