ЄС і НАТО намагаються "запхати" до свого складу країни західних Балкан усіма правдами і неправдами, - Лавров
Євросоюз намагається створити свою сферу впливу в західних Балканах, "затягнувши до свого складу держави регіону".
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Зараз на тих же західних Балканах намагаються країни, що залишаються поза Євросоюзом і НАТО, запхати туди всіма правдами і неправдами, відмовляти безпосередньо від того, щоб ці країни мали тісні відносини з Росією і Китаєм. Це хіба не спроба нав'язати свою зону впливу?" – сказав Лавров на прес-конференції у Женеві.
За його словами, зони впливу існують насамперед завдяки політиці колоніальних держав. "Ми бачимо, як ці зони освоюються, як і раніше, і, як і нові території, намагаються втягнути в зони впливу наших західних колег", - додав Лавров.
"Сумно, що дорослі люди займаються таким контекстом, хто крутіший, у кого більше... Не знаю, чого. Якби всі по-дорослому подумали, як нам жити в сучасному світі, щоб він був безпечнішим з точки зору змін клімату, інших глобальних загроз... ось чим треба займатись", - сказав Лавров.
"Ми не претендуємо на зони впливу, але те, що робить НАТО щодо України, однозначно показує, що НАТО розглядає Україну як зону свого впливу", - додав глава МЗС РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
может потому что у тебя - лавров - воняет из пасти?!
ОТВЛЕКАЕТ КАЦАПОВ ОТ СОБСТВЕННЫХ БОГАТСТВ
КОНЕЧНО , у диктатора Каримова все отобрали , у диктатора Назарбаева все отобрали . И у хутина все отберут
Немцова- как вы посмели убить??? Мрази
Нет чтобы по-взрослому шайбить в пустые ворота. Вот там сразу и станет понятно у кого круче и больше в вопросах изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься...