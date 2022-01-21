УКР
ЄС і НАТО намагаються "запхати" до свого складу країни західних Балкан усіма правдами і неправдами, - Лавров

ЄС і НАТО намагаються

Євросоюз намагається створити свою сферу впливу в західних Балканах, "затягнувши до свого складу держави регіону".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Зараз на тих же західних Балканах намагаються країни, що залишаються поза Євросоюзом і НАТО, запхати туди всіма правдами і неправдами, відмовляти безпосередньо від того, щоб ці країни мали тісні відносини з Росією і Китаєм. Це хіба не спроба нав'язати свою зону впливу?" – сказав Лавров на прес-конференції у Женеві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС схвалив вступ у союз країн Західних Балкан, - декларація

За його словами, зони впливу існують насамперед завдяки політиці колоніальних держав. "Ми бачимо, як ці зони освоюються, як і раніше, і, як і нові території, намагаються втягнути в зони впливу наших західних колег", - додав Лавров.

"Сумно, що дорослі люди займаються таким контекстом, хто крутіший, у кого більше... Не знаю, чого. Якби всі по-дорослому подумали, як нам жити в сучасному світі, щоб він був безпечнішим з точки зору змін клімату, інших глобальних загроз... ось чим треба займатись", - сказав Лавров.

Також читайте: Шість балканських країн у майбутньому стануть членами ЄС "у силу геополітичних причин", - Меркель

"Ми не претендуємо на зони впливу, але те, що робить НАТО щодо України, однозначно показує, що НАТО розглядає Україну як зону свого впливу", - додав глава МЗС РФ.

Балкани (44) Лавров Сергій (1636) НАТО (6718) Євросоюз (14007)
Топ коментарі
+14
чёта никто з "Западных Балкан"не бежит в одкб ищя защиту от ЕС и НАТО!
может потому что у тебя - лавров - воняет из пасти?!
21.01.2022 15:31 Відповісти
+13
Коняка, а ти свою дочку куди запхала? В Сизрань?
21.01.2022 15:33 Відповісти
+12
21.01.2022 15:33 Відповісти
Страны сами выбор делают.А вы только запихивать и можете
21.01.2022 15:30 Відповісти
Забув цей ішак в кінці додати, "ігого".
21.01.2022 15:31 Відповісти
чёта никто з "Западных Балкан"не бежит в одкб ищя защиту от ЕС и НАТО!
может потому что у тебя - лавров - воняет из пасти?!
21.01.2022 15:31 Відповісти
Колись ці висловлювання мають стати об'єктом серйозних досліджень психіатрії....
21.01.2022 15:32 Відповісти
Оце точно.
21.01.2022 16:42 Відповісти
це під.оросійські імбецили хочуть під себе все вязти, і в їхнії тупих лишньохромосомих головах навіть не може вкластись що НАТО - це алянс створений для оборони від агресії а не для нападу.
21.01.2022 15:33 Відповісти
21.01.2022 15:33 Відповісти
Ім'ям цієї Людини сирійці, після звільнення від Асада, будуть називати вулиці, школи та ін.
21.01.2022 16:14 Відповісти
Коняка, а ти свою дочку куди запхала? В Сизрань?
21.01.2022 15:33 Відповісти
та не, это страны западных Балкан хотят вступить в ЕС и Нато, что бы быть подальше от вас, уродов
21.01.2022 15:34 Відповісти
Цука конченная хутин понастроил себе дворцов и теперь хочет залить кровью всю Европу : чтобы его собственный народ не повесил.

ОТВЛЕКАЕТ КАЦАПОВ ОТ СОБСТВЕННЫХ БОГАТСТВ
КОНЕЧНО , у диктатора Каримова все отобрали , у диктатора Назарбаева все отобрали . И у хутина все отберут
21.01.2022 15:35 Відповісти
21.01.2022 15:35 Відповісти
Гораздо лучше правдами и неправдами, но в НАТО, чем копытами в сколеновстан.
21.01.2022 15:58 Відповісти
З такими долбойобами-сусідами варіантів немає
21.01.2022 15:37 Відповісти
Задергался, как свинья на крючке, почуял приближающийся конец своего тоталитарастического режима.
21.01.2022 15:38 Відповісти
точнее, на веревке)
21.01.2022 15:38 Відповісти
Жалоба серийного насильника.
21.01.2022 15:40 Відповісти
Идиот,блеать. Сдохни. И подковы содрать.
21.01.2022 15:40 Відповісти
особенно прибалтика хочет иметь тесные отношения с парашкой, после того как их затянули в ссср, а сейчас по параша тв вещают как ослепят радары нато, и введут вежливых человечков в эстонию литву и латвию...
21.01.2022 15:44 Відповісти
русня боится нового адрианового вала но на балканах. и правильно делает. если ее оттуда кышнут то у нее не будет возможности закрепиться на адриатике. а по суши им в сторону европпы не пройти. К стати крымская война 1853 года началась с захвата кацапней территории Молдовы ( валахии). А потом приплыли в крым солдатики нато и ввалили мордве по полной.
21.01.2022 15:45 Відповісти
А кому они в НАТО нужны ( Хорватия и Черногория уже там Сев. Македония и Албания тоже.) и кто же там остались- Лоскутная Босния где половину территории контролируют прорашисты из " републики сербская" и сама Сербия ( вечные братушки Раши с их фантомными болями о "великой сербии".. Есть еще Коссово, но они де факто не всеми еще признаны и поэтому о них в НАТО еще разговора нет. Так что эти "огрызки" рашистского мира в НАТО точно не нужны. В далекой перспективе возможно Коссово и Хорватско- мусульманская федерация Боснии и Герцеговины ( без республики сербской). А Сербия и ее сепаратисты из Боснии пускай так и остаются " островком мокшании"
21.01.2022 15:45 Відповісти
21.01.2022 15:46 Відповісти
Та ні, конячка в милі. Вони самі в НАТО біжать, коли бачать і чують, що ви-орда, пішли в рознос.
21.01.2022 15:47 Відповісти
21.01.2022 15:52 Відповісти
вралов, затем ты свою дочку запхал в США?
21.01.2022 15:52 Відповісти
В разведку
21.01.2022 16:13 Відповісти
Лавров наглая , беспордонная тварь!!!
Немцова- как вы посмели убить??? Мрази
21.01.2022 15:54 Відповісти
"Печально, что взрослые люди занимаются таким контекстом, кто круче, у кого больше... Не знаю, чего. Если бы все по-взрослому подумали, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопаснее с точки зрения изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься", - сказал Лавров.
Нет чтобы по-взрослому шайбить в пустые ворота. Вот там сразу и станет понятно у кого круче и больше в вопросах изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься...

21.01.2022 15:57 Відповісти
Надо понимать - восемь шайб выбито из позвоночника! А мы то думаем, отчего у него, в последнее время, походка такая пришибленная, будто его ударили по крупу оглоблей.
21.01.2022 16:08 Відповісти
интересно, а чего же они именно туда лезут, а не к тебе?
21.01.2022 15:59 Відповісти
Лавровая лошадь,кто б тебя уже запихнул туда откуда ты вылез.
21.01.2022 16:34 Відповісти
 
 