За хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини, - СБУ

Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну.

"Якщо упродовж всього 2021 року СБУ зафіксовала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже більше 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось.

Служба безпеки України у співпраці з Наіональною поліцією та представниками інших правоохоронних відомств активно протидіє таким проявам: з початку 2021 року встановлено 313 осіб, які здійснили псевдомінування", - йдеться у повідомленні.

Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати, підкреслюють в СБУ.

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця усі можливі наслідки. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність.

Разом з цим, вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Оперативне відслідковування каналів надходження неправдивої інформації відбувається в рамках проектів міжнародної допомоги разом з іноземними партнерами в тому числі.

СБУ попереджає, що "анонімні терористи" будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.