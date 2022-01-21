УКР
За хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини, - СБУ

Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо упродовж всього 2021 року СБУ зафіксовала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже більше 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось.

Служба безпеки України у співпраці з Наіональною поліцією та представниками інших правоохоронних відомств активно протидіє таким проявам: з початку 2021 року встановлено 313 осіб, які здійснили псевдомінування", - йдеться у повідомленні.

Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати, підкреслюють в СБУ.

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця усі можливі наслідки. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність.

Разом з цим, вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Оперативне відслідковування каналів надходження неправдивої інформації відбувається в рамках проектів міжнародної допомоги разом з іноземними партнерами в тому числі.

СБУ попереджає, що "анонімні терористи" будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

За хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини, - СБУ 02 ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;

За хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини, - СБУ 02 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

мінування (1219) росія (67242) СБУ (13252)
Так зберіть РНБО і зробіть заяву в ООН, Конгрес США, в Європарламент та інші інстанції. Кацапи бажають санкцій і щоб їх визнали терористами чи посібниками терористів.
21.01.2022 15:46 Відповісти
Кто-то в этом сомневался?
21.01.2022 15:32 Відповісти
Мусора из фсбу оторвались от шлюх и решили лохам про кремль рассказать, ага
21.01.2022 16:00 Відповісти
Кто-то в этом сомневался?
21.01.2022 15:32 Відповісти
Да уж как украинская власть расшатывает страну и как бы специально разжигает недовольство так никакой России такое не под силу.
21.01.2022 15:53 Відповісти
показати весь коментар
Кацап, а твой путин - ***** с большой буквы.
21.01.2022 16:13 Відповісти
Так може Кремль замінувати?
21.01.2022 15:33 Відповісти
Украина не занимается терроризмом.
21.01.2022 15:56 Відповісти
Так эти же мусора вас и повяжут...
21.01.2022 16:01 Відповісти
Так зберіть РНБО і зробіть заяву в ООН, Конгрес США, в Європарламент та інші інстанції. Кацапи бажають санкцій і щоб їх визнали терористами чи посібниками терористів.
21.01.2022 15:46 Відповісти
не может быть! и что дальше?
21.01.2022 15:52 Відповісти
А дальше надо терпеть все невзгоды и лишения - никто не обещал лёгкий путь в ЕС.
21.01.2022 15:55 Відповісти
Ну у них то школ поболее будет ,улавливаете мою мысль ...
21.01.2022 15:56 Відповісти
Мусора из фсбу оторвались от шлюх и решили лохам про кремль рассказать, ага
21.01.2022 16:00 Відповісти
Мінування відбувається щоб перевести навчання на віддалений варіант. По всій Україні.
21.01.2022 16:02 Відповісти
Тим часом,в кіберполіції...
https://itc.ua/news/dbr-zatrimalo-kiberpoliczejskogo-yakij-vimagav-u-vebkam-modelej-po-300-shhomisyaczya-za-zvilnennya-vid-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-za-rozpovsyudzhennya-pornografiyi/ ДБР затримало кіберполіцейського, який вимагав у вебкам-моделей по $300 щомісяця за звільнення від кримінальної відповідальності за розповсюдження порнографії 05.01.2022
21.01.2022 16:19 Відповісти
ФСБ.
Тут СБУ, там ФСБ. Йде синхронне розхитування ситуації з обох боків.
21.01.2022 16:44 Відповісти
а не само ли сбу стоит за этими сообщениями? остались ли в этой орханизации честные люди или только беспринципные типа быканова и прочей шлопипени?
21.01.2022 17:21 Відповісти
та скажите, наконец, правду.
нет денег на отопление школ
21.01.2022 17:26 Відповісти
 
 