Наступні переговори з РФ щодо безпеки можливі лише за умови деескалації навколо України, - Блінкен
Продовження переговорів із Росією з питань безпеки можливе за умови деескалації ситуації щодо України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми можемо продовжувати нашу роботу з подальшого розуміння можливих майбутніх угод, які забезпечують нашу безпеку. Але це залежить від того, чи Росія припинить свою агресію щодо України", - сказав Блінкен.
Нагадаємо, сьогодні відбулися перемовини глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Американська сторона вчергове попередила Росію про жорсткі санкції в разі вторгнення РФ до України.
