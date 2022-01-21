Наступні переговори з РФ щодо безпеки можливі лише за умови деескалації навколо України, - Блінкен

Продовження переговорів із Росією з питань безпеки можливе за умови деескалації ситуації щодо України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо продовжувати нашу роботу з подальшого розуміння можливих майбутніх угод, які забезпечують нашу безпеку. Але це залежить від того, чи Росія припинить свою агресію щодо України", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні відбулися перемовини глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Американська сторона вчергове попередила Росію про жорсткі санкції в разі вторгнення РФ до України.

