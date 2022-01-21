УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10410 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 272 13

Наступні переговори з РФ щодо безпеки можливі лише за умови деескалації навколо України, - Блінкен

Наступні переговори з РФ щодо безпеки можливі лише за умови деескалації навколо України, - Блінкен

Продовження переговорів із Росією з питань безпеки можливе за умови деескалації ситуації щодо України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо продовжувати нашу роботу з подальшого розуміння можливих майбутніх угод, які забезпечують нашу безпеку. Але це залежить від того, чи Росія припинить свою агресію щодо України", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні відбулися перемовини глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Американська сторона вчергове попередила Росію про жорсткі санкції в разі вторгнення РФ до України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не торгуватимуть правом українського народу обирати своє майбутнє, - Блінкен

Автор: 

росія (67242) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
правильный шаг!!
показати весь коментар
21.01.2022 15:36 Відповісти
+13
Кака красиво послали *****)))
показати весь коментар
21.01.2022 15:40 Відповісти
+5
Класичний хід від переговорника, що веде переговори з терористом, який утримує заручників у ситуації, коли терорист висуває надмірні вимоги.
Очевидно, що путін не дивиться фільми Голлівуду
показати весь коментар
21.01.2022 15:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильный шаг!!
показати весь коментар
21.01.2022 15:36 Відповісти
скорее скоро патовая ситуация и Путину надо что то сделать...а вот что...
показати весь коментар
21.01.2022 15:44 Відповісти
я 100% уверен, что будет - ***** свезёт весь свой металлолом к границам Украины! и будет устраивать учения своей бухой солдатни каждую неделю
показати весь коментар
21.01.2022 15:46 Відповісти
Повеситься на берёзе.
показати весь коментар
21.01.2022 15:48 Відповісти
Кака красиво послали *****)))
показати весь коментар
21.01.2022 15:40 Відповісти
Нечего время тратить ))
показати весь коментар
21.01.2022 15:45 Відповісти
Класичний хід від переговорника, що веде переговори з терористом, який утримує заручників у ситуації, коли терорист висуває надмірні вимоги.
Очевидно, що путін не дивиться фільми Голлівуду
показати весь коментар
21.01.2022 15:50 Відповісти
да, только в этой парадигме нужно было сразу же отрубить советскомутеррористу свет, воду и связь
показати весь коментар
21.01.2022 15:54 Відповісти
Ви хочете, щоб був новий Р.Рейґан. Його нема. А ці, Блінкен-Байден, поки що, просто кинули слухавку. І це вже вчинок з їхнього боку.
показати весь коментар
21.01.2022 16:00 Відповісти
Як гарно гопнікам пояснюють, що для того щоб далі говорити треба кинути палицю, бо інакше буде боляче.
Але чи дійде - великі сумніви.
показати весь коментар
21.01.2022 15:56 Відповісти
Але це залежить від того, чи Росія припинить свою агресію щодо України .....
включно з донбасом й кримом
показати весь коментар
21.01.2022 16:00 Відповісти
Вот и все. Минутка славы для плешфюрера закончилась. То для чего пуйло стягивал войска со всех уголков ватостана, завершилось.
показати весь коментар
21.01.2022 16:19 Відповісти
да что же вы так расию раком ставите и любите ее, любите... долюбите эту тварь до смерти... чтобы эта падаль больше никогда не проснулась... сказали кацапии сделать - пусть делает... дали один день... не сделала - отключили доллар, ввели санкции против всей расии - вот и весь сказ...
показати весь коментар
21.01.2022 17:17 Відповісти
 
 