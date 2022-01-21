Блінкен - Лаврову: Якщо РФ хоче переконати світ, що не має агресивних намірів щодо України - слід відвести свої війська
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію довести діями, а не словами намір щодо деескалації ситуації довкола України.
Про це він заявив сьогодні на пресконференції після перемовин із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що оперує не емоціями, а фактами, а вони свідчать про те, що РФ стягнула до кордонів України достатньо сил для атаки з півдня, сходу і півночі.
"Російські офіційні особи багаторазово заявляли, що не мають намірів нападати на Україну. Але ми бачимо те, що бачать всі. Значення мають не слова, а дії, те, що є видимим. Я запропонував Лаврову, якщо РФ хоче переконати світ, що не має агресивних намірів щодо України, то слід розпочати деескалацію та відвести війська від кордону та почати дипломатичний діалог", - запевняє він.
Блінкен також нагадав, що Росія вже вторгалася в Україну в 2014 році.
"Росія взяла Крим, продовжує підтримувати конфлікт на сході України", - додав Блінкен.
За короткий строк ставлення до постачання зброї радикально змінилося. Ще не так давно Нідерланди разом з Німеччиною блокували будь-які можливості надати Україні озброєння за процедурами закупівель НАТО.
Нідерландський уряд відкритий до військової допомоги Україні для оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Хекстра у Палаті представників Нідерландів. Більшість у Палаті представників також не виключає постачання оборонної зброї. "Якщо буде запит через НАТО, ми схвально до цього поставимося", - сказав Хекстра. Він наголосив, що такого запиту поки немає. Раніше подібний запит було заблоковано Німеччиною за підтримки Нідерландів. «Тоді вважалося, що це потенційно може мати ефект ескалації». Але ситуація змінилася: «Контекст змінюється майже щодня», - заявив міністр. https://texty.org.ua/fragments/105415/**********-hotovi-postachaty-oboronnu-zbroyu-v-********/
Нашіх войск там нєт, і отводіть ми іх не будєм
Они думают , что им сойдёт с рук подгон к Украине 100000 оловянных солдатиков ?
Мир такого не прощает !!
Поэтому нет у РФ никакого желания кому-то что-то доказать.
И Блинкен правильно говорит, что основываться нужно не на словах, а на действиях. Именно на этом и основывается РФ, т.к. никаких серьезных действий со стороны "мира" они на себе не ощутили.
@zloy_odessit
·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1484528591769673728 12 мин
Сегодня в аэропорту Вильнюса приземлился военно-транспортный самолёт C-17A Globemaster III ВВС США. Предположительно именно этот самолёт должен будет доставить из Литвы в Украину ранее одобренное оружие. Предположительно, это будет партия ПЗРК, предположительно, Stinger.
@zloy_odessit
·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1484526191654621184 27 мин
В 2008 году стоимость «Газпрома» оценивали в $360 млрд. В 2020 году Газпром получил убыток в размере 707 миллиардов рублей. В 2021 стоимость Газпрома составляет около $70 млрд, а его долговые обязательства превышают $100 млрд.
Скольких россиян убили натовцы?
Сколько российской территории захватили натовцы?
Россия сама хотела стать членом НАТО.
Больше того, двери НАТО открыты и перед ней.
Где этот источник страха, после которого у России появился такой безумный страх, что те готовы напасть на мирную страну?