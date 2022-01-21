Блінкен - Лаврову: Якщо РФ хоче переконати світ, що не має агресивних намірів щодо України - слід відвести свої війська

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію довести діями, а не словами намір щодо деескалації ситуації довкола України.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції після перемовин із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що оперує не емоціями, а фактами, а вони свідчать про те, що РФ стягнула до кордонів України достатньо сил для атаки з півдня, сходу і півночі.

"Російські офіційні особи багаторазово заявляли, що не мають намірів нападати на Україну. Але ми бачимо те, що бачать всі. Значення мають не слова, а дії, те, що є видимим. Я запропонував Лаврову, якщо РФ хоче переконати світ, що не має агресивних намірів щодо України, то слід розпочати деескалацію та відвести війська від кордону та почати дипломатичний діалог", - запевняє він.

Блінкен також нагадав, що Росія вже вторгалася в Україну в 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не торгуватимуть правом українського народу обирати своє майбутнє, - Блінкен

"Росія взяла Крим, продовжує підтримувати конфлікт на сході України", - додав Блінкен.