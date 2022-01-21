УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10410 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 625 31

Блінкен - Лаврову: Якщо РФ хоче переконати світ, що не має агресивних намірів щодо України - слід відвести свої війська

Блінкен - Лаврову: Якщо РФ хоче переконати світ, що не має агресивних намірів щодо України - слід відвести свої війська

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію довести діями, а не словами намір щодо деескалації ситуації довкола України.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції після перемовин із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що оперує не емоціями, а фактами, а вони свідчать про те, що РФ стягнула до кордонів України достатньо сил для атаки з півдня, сходу і півночі.

"Російські офіційні особи багаторазово заявляли, що не мають намірів нападати на Україну. Але ми бачимо те, що бачать всі. Значення мають не слова, а дії, те, що є видимим. Я запропонував Лаврову, якщо РФ хоче переконати світ, що не має агресивних намірів щодо України, то слід розпочати деескалацію та відвести війська від кордону та почати дипломатичний діалог", - запевняє він.

Блінкен також нагадав, що Росія вже вторгалася в Україну в 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не торгуватимуть правом українського народу обирати своє майбутнє, - Блінкен

"Росія взяла Крим, продовжує підтримувати конфлікт на сході України", - додав Блінкен.

Автор: 

армія рф (18483) Лавров Сергій (1636) росія (67242) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Кремлівська хунта нарешті доламала мозок собі та російському охлосу, та тепер намагається поламати мозок притомним людям у всьому світі.
показати весь коментар
21.01.2022 15:43 Відповісти
+9
показати весь коментар
21.01.2022 15:46 Відповісти
+8
показати весь коментар
21.01.2022 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какцапы не умеют воевать без заградотрядов! вот когда такие появятся на границе с Украиной - тогда можно быть уверенным, что какцапы приняли решение атаковать Украину
показати весь коментар
21.01.2022 15:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q-PkF8VM0NU На это я пойтить не могу...
показати весь коментар
21.01.2022 15:39 Відповісти
...шеф, всьо прапало!!! (с)
показати весь коментар
21.01.2022 15:51 Відповісти
Кремлівська хунта нарешті доламала мозок собі та російському охлосу, та тепер намагається поламати мозок притомним людям у всьому світі.
показати весь коментар
21.01.2022 15:43 Відповісти
ну, якщо вони судять про світ по собі...

За короткий строк ставлення до постачання зброї радикально змінилося. Ще не так давно Нідерланди разом з Німеччиною блокували будь-які можливості надати Україні озброєння за процедурами закупівель НАТО.

Нідерландський уряд відкритий до військової допомоги Україні для оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Хекстра у Палаті представників Нідерландів. Більшість у Палаті представників також не виключає постачання оборонної зброї. "Якщо буде запит через НАТО, ми схвально до цього поставимося", - сказав Хекстра. Він наголосив, що такого запиту поки немає. Раніше подібний запит було заблоковано Німеччиною за підтримки Нідерландів. «Тоді вважалося, що це потенційно може мати ефект ескалації». Але ситуація змінилася: «Контекст змінюється майже щодня», - заявив міністр. https://texty.org.ua/fragments/105415/**********-hotovi-postachaty-oboronnu-zbroyu-v-********/
показати весь коментар
21.01.2022 15:49 Відповісти
"33 поезда с военной техникой и военнослужащими РФ прибыло в Беларусь за последнюю неделю."
показати весь коментар
21.01.2022 15:43 Відповісти
не в Беларусь,а в Белорусскую область..
показати весь коментар
21.01.2022 16:54 Відповісти
А куди вони відведуть? Назад Китай не дозволяє, Чечня, якщо підуть в їх бік, вистріляє всіх до одного, Дагестан задумався. Моксва переповнена таджиками. Куди їм ординцям діватися?
показати весь коментар
21.01.2022 15:44 Відповісти
Повертатись назад додому - на дерева.)
показати весь коментар
21.01.2022 15:48 Відповісти
Дуже доречне зауваження
показати весь коментар
21.01.2022 15:44 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 15:46 Відповісти
Там гораздо больше атрофировалось
показати весь коментар
21.01.2022 15:48 Відповісти
Не тільки Блінкен це каже, а і жителі Воронежу. не вірите Блінкену - повірте своїм жителям, їм не гроби треба, а попоїсти.
показати весь коментар
21.01.2022 15:47 Відповісти
Та срати ***** хотів на простих людей.
показати весь коментар
21.01.2022 15:50 Відповісти
Відповідь коняки:
Нашіх войск там нєт, і отводіть ми іх не будєм
показати весь коментар
21.01.2022 15:47 Відповісти
Хіба божевільна кобила розуміє людську мову
показати весь коментар
21.01.2022 15:48 Відповісти
А вторым шагом убраться из ОРДЛО, Крыма и Севастополя вместе с паспортами, рублями, партийными билетами, боеприпасами, вооружением, техникой, флотом, переселенными туда "глубинными бурятами", могут в виде бонуса захватить с собой и всех желающих жить в "русЬком мире" земли то у них много от Мурманска и до Чукотки. ( всех вместит)
показати весь коментар
21.01.2022 15:49 Відповісти
Хутин ,нужно признать ,не глуп. Умеет просчитывать ходы наперед. Даже с тем оружием, что у него, победить и оккупировать Украину невозможно. В 2014 это можно было сделать. Но он не стал. Вся эта движуха- блеф.
показати весь коментар
21.01.2022 15:50 Відповісти
карманники-нельзя вводить на рынке дежурство ментов и народных дружин.это небезопасно для ворюг,им негде харчеваться
показати весь коментар
21.01.2022 15:51 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 15:53 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 15:53 Відповісти
Заигравшиеся в ГЕОПОЛИТИКУ придурки - убийцы.
Они думают , что им сойдёт с рук подгон к Украине 100000 оловянных солдатиков ?
Мир такого не прощает !!
показати весь коментар
21.01.2022 15:55 Відповісти
Кацапы не Украину пугают,а США шантажируют ,потому что очкуют из за НАТО,и боряться за сферы влияния с ЕС и США, так что странам участникам НАТО и США нужно учитывать то, что Украина берет на себя давление кацапии ,по сути являясь буферной зоной между парашкой и цивилизованным миром.
показати весь коментар
21.01.2022 15:53 Відповісти
РФ глубоко насрать на "мнение мира", т.к. "мир" не реагирует должным образом на гопничества РФ.
Поэтому нет у РФ никакого желания кому-то что-то доказать.
И Блинкен правильно говорит, что основываться нужно не на словах, а на действиях. Именно на этом и основывается РФ, т.к. никаких серьезных действий со стороны "мира" они на себе не ощутили.
показати весь коментар
21.01.2022 15:58 Відповісти
Все просто - дурень бросай ружье да всплывай ))
показати весь коментар
21.01.2022 16:05 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1484528591769673728 12 мин



Сегодня в аэропорту Вильнюса приземлился военно-транспортный самолёт C-17A Globemaster III ВВС США. Предположительно именно этот самолёт должен будет доставить из Литвы в Украину ранее одобренное оружие. Предположительно, это будет партия ПЗРК, предположительно, Stinger.
показати весь коментар
21.01.2022 16:22 Відповісти
Отличная новость


показати весь коментар
21.01.2022 17:08 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 16:23 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1484526191654621184 27 мин



В 2008 году стоимость «Газпрома» оценивали в $360 млрд. В 2020 году Газпром получил убыток в размере 707 миллиардов рублей. В 2021 стоимость Газпрома составляет около $70 млрд, а его долговые обязательства превышают $100 млрд.
показати весь коментар
21.01.2022 16:28 Відповісти
на текущ. момент 95 млрд. долл. , что примерно в 24 раза превышает капитализацию всего фондов. рынка Украины.
показати весь коментар
21.01.2022 17:30 Відповісти
Интересно откуда такой страх России перед НАТО?
Скольких россиян убили натовцы?
Сколько российской территории захватили натовцы?
Россия сама хотела стать членом НАТО.
Больше того, двери НАТО открыты и перед ней.
Где этот источник страха, после которого у России появился такой безумный страх, что те готовы напасть на мирную страну?
показати весь коментар
21.01.2022 19:37 Відповісти
 
 