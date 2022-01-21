Головою Конкурсної комісії з добору членів ВККС обраний екссуддя з Канади Зажечни

Суддя у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван Канади Тед Зажечни обраний головою Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а співголовою - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Іван Міщенко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зажечни наголосив, що один із принципів роботи комісії — принцип прозорості. "Ми обираємо тих, хто буде обирати членів ВККС. І без перебільшень скажу, що ця робота є нагальною. І дуже важливо, щоб ми свою роботу належним чином провели і завершили", - сказав Зажечни. За його словами, завдання комісії "зробити так, щоб ця робота була проведена належним чином".

"Ми тут не для того, щоб просто опрацювати інформацію і просто витягти імена навмання, наче з лотереї. Наше завдання у конкурсній комісії зробити так, щоб норми законодавства були належним чином застосовані на практиці. В нашій комісії є три міжнародні експерти, я один із них, я сам з Канади. Мій досвід роботи у сфері права становить 51 рік... Я брав участь у роботі Громадської ради міжнародних експертів, яка працювала над призначенням 39 суддів Вищого антикорупційного суду. Так що досвід роботи в Україні в мене є. Я за останні 10 років вже 22 рази був в Україні і мав можливість спілкуватися із майже 400 українськими суддями, я знаю, які є в них сподівання щодо розвитку судової системи в Україні", - зауважив Зажечни.

Також він наголосив, що члени Комісії знають, "що є питання, які потрібно вирішити, що є певні побоювання щодо судової системи і щодо процесу призначення суддів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про судову реформу: Пишатись поки що нема чим. ВIДЕО

Голова комісії поінформував, що комісія складається з 6 членів - трьох українських суддів та трьох міжнародних експертів, між якими "є дуже хороша співпраця". "Це чудове поєднання, українські колеги допомагатимуть нам із українським контекстом, з яким ми працюємо, а іноземні колеги зможуть надати іноземну точку зору, поділитися кращими практиками, які були напрацьовані в наших країнах", - підкреслив Зажечни.

"Я у своїх колег запитав про те, скільки років досвіду у сфері права вони мають. І загальна сума років досвіду у сфері права - 166 років досвіду. Це всіх членів комісії. Так що нам є що запропонувати. Цей досвід, як я сподіваюся, ми зможемо використати на успіх у нашому починанні", - додав Зажечни.

Як повідомлялося, 21 січня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів провела перше засідання. Ця комісія створена як допоміжний орган Вищої ради правосуддя для проведення конкурсного відбору і складання переліку кандидатів, які будуть призначені Вищою радою правосуддя членами ВККС.

Конкурсна комісія складається з трьох суддів, запропонованих Радою суддів України, та трьох міжнародних експертів, запропонованих міжнародними й іноземними організаціями.

Також читайте: Судова реформа: Конкурсна комісія з відбору кандидатів у ВККС розпочала підготовчу роботу

Так, членами Конкурсної комісії є Сергій Верланов - суддя Київського апеляційного суду, Євген Мєзєнцев - суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, Роберт Брукхейсен - колишній спеціальний прокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів, Тед Зажечни - суддя у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван Канади та Стівен Маркмен - голова Верховного Суду штату Мічиган США, у відставці.

Передбачається, що Конкурсна комісія вибере 32 кандидатів, що мають не менше 15 років професійного досвіду в сфері права та відповідають критеріям доброчесності і професійної компетентності, за результатом відкритого та публічного конкурсу. Із 32 кандидатів Вища рада правосуддя призначить 16 членів ВККС.

Нагадуємо, Верховна Рада 13 липня 2021 року ухвалила закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який передбачає вирішальну роль міжнародних експертів у формуванні ВККС.