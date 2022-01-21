УКР
Туреччина готова стати посередником у мирному процесі між Росією та Україною, - Ердоган

Туреччина готова стати посередником у мирному процесі між Росією та Україною, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова бути посередником у врегулюванні відносин між Росією і Україною.

Про це він сказав після п'ятничної молитви у п'ятницю, 21 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо, щоб мир встановився, (...) ми можемо стати посередником у мирному процесі між Росією і Україною", - сказав Ердоган.

За його словами, про це турецька влада не раз говорила і російському лідеру Володимиру Путіну, і українському президенту Володимиру Зеленському.

"Ми проти напруженості в регіоні", - наголосив Ердоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - речник президента Туреччини

Агентство "Анадолу" зазначає, що Ердоган для сприяння вирішенню кризи має намір найближчим часом відвідати Україну, поїздка вже стоїть у його графіку. Крім того, турецький президент допустив можливість проведення телефонної розмови з Путіним і навіть візиту до Москви.

"Не виключаю телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Можливий також візит до Москви", - наводить агентство слова турецького президента.

Також читайте: Туреччина готова запросити на переговори Путіна та Зеленського представників "ЛДНР", - Пєсков

Ердоган наголосив, що Туреччина встановила хороші відносини і з Росією, і з Україною і не може дозволити, щоб вони погіршилися. Особливу увагу при цьому турецький президент приділив відносинам із Москвою.

"З точки зору географії Росія - найбільша країна в регіоні й найпотужніша держава в регіоні. В нас прекрасні мирні відносини з Росією. Наші відносини розвиваються у військовій, культурній сферах, в політиці, (...) те саме стосується і України", - пояснив Ердоган.

Також читайте: Кремль про пропозицію Ердогана провести зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині: Головне - вплинути на Київ, місце - вторинне

Топ коментарі
+11
Англия-США - посредник, остальные идут лесом
21.01.2022 16:24 Відповісти
+10
Такой посредник нам подходит ,Байрактары ,корабли ,сбитый ватный самолёт ,утилизированный посол - вообщем ГОДИТСЯ .
21.01.2022 16:21 Відповісти
+10
Прямо с языка снял. Сбив российский самолет, Эрдоган стал экспертом по мирным переговорам с россией.
21.01.2022 16:23 Відповісти
Такой посредник нам подходит ,Байрактары ,корабли ,сбитый ватный самолёт ,утилизированный посол - вообщем ГОДИТСЯ .
21.01.2022 16:21 Відповісти
Прямо с языка снял. Сбив российский самолет, Эрдоган стал экспертом по мирным переговорам с россией.
21.01.2022 16:23 Відповісти
Так это для роССии обычный диалог. Если ты ничё не сбил, с тобой вообще говорить не о чем
21.01.2022 16:23 Відповісти
Это изречение надо повесить большим плакатом в нашем МИДе и ОП
21.01.2022 16:28 Відповісти
Англия-США - посредник, остальные идут лесом
21.01.2022 16:24 Відповісти
Какие посередники, разберитесь нормально с Карабахом.
21.01.2022 16:22 Відповісти
Той хай стає посеред кєрчінького мосту. З одного боку Україна, з іншого расєя
21.01.2022 16:22 Відповісти
керчинського
21.01.2022 16:23 Відповісти
...Корчинського... Міст ім.Корчинського. Так краще
21.01.2022 16:25 Відповісти
Най буде так
21.01.2022 17:18 Відповісти
Керченского
21.01.2022 16:29 Відповісти
Чомусь із шавками пуйла Асадом та Пашиняном Ердоган "домовляється" про мир іншими методами.
21.01.2022 16:27 Відповісти
Що він може? "Даґаваріццапосєрєдінє"? Але нам це не підходить, бо окупована наша територія і вбито багато людей та зруйновано частину економіки. Ердоґан говоритиме про деокупацію та репарації? Ні? Тоді про що? Адже США не можуть його "вмовити", а тут Ердоґан. Не вірю. навіть зважаючи на епізод із захистом Туреччини від авіації росії.
21.01.2022 16:28 Відповісти
Розмовляти можна. Але - про що домовлятися? Мордор хоче війни...
21.01.2022 16:31 Відповісти
Никакого мирного процесса не будет и посредник у Украины мощный уже есть - это США, но Зеленского это они хрена не устраивает и он не оставляет попыток лично сдаться.
21.01.2022 16:31 Відповісти
Эта мразь уже давно капитулировала(ибо была завербована). Просто в силу своей тупости не знает, как это подать. И союзники прессуют, и кураторы фсбшные, и очко сжалось до размеров игольного ушка...
21.01.2022 17:11 Відповісти
А чего Эрдоган не стал посредником в мирном процессе между арменами и Азербайджаном?
До сих пор бы договаривались, пока расея занимала позиции
21.01.2022 16:33 Відповісти
Та уже заняла) ВС РФ находятся в карабахе )))
21.01.2022 16:37 Відповісти
Та "без проблем"! Єдина умова з боку України - глава української делегації на перемовинах - депутат Верховної Ради України - Петро Порошенко!
21.01.2022 16:33 Відповісти
Первый хочет второго убить.
Второй не хочет чтоб первый его убил.
О чем переговариваться?
21.01.2022 16:39 Відповісти
Старый волчара меняет Украину на Кавказ и Среднюю Азию. Как политику - зачёт, как союзнику - ?..

И кто даст гарантию, что ТТХ (слабые стороны) "Байрактаров" давно не переданы эрэфийским оркам??
21.01.2022 16:59 Відповісти
Эрдогана в посредниках боюсь. Ладно помидоры свои заставит и нас и рашу покупать. Но он нам байрактары, а кацапам средства для борьбы с ними легко может предложить. Лиру то надо укреплять. Хоть военным снаряжением хоть туристами со всей кацапии и Украины.
21.01.2022 17:02 Відповісти
Эрлоган себе в политику запишет плюс,а Украина останется без Крыма и части Донбасса,но зато с миром.
21.01.2022 17:23 Відповісти
Якщо Ердоган влаштує зустріч Путлера та Порошенка, то це добре. Якщо Путлера та Турчинова як керівника ради оборони, теж нормально. А варіант зі шмарклею навіть не повинен розглядатися. Це сором і ганьба!
21.01.2022 18:44 Відповісти
Муркель уже була посередником тепер цей набивається!
Тільки після неБуття паРаші!
24.02.2022 10:23 Відповісти
 
 