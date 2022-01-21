Туреччина готова стати посередником у мирному процесі між Росією та Україною, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова бути посередником у врегулюванні відносин між Росією і Україною.

Про це він сказав після п'ятничної молитви у п'ятницю, 21 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо, щоб мир встановився, (...) ми можемо стати посередником у мирному процесі між Росією і Україною", - сказав Ердоган.

За його словами, про це турецька влада не раз говорила і російському лідеру Володимиру Путіну, і українському президенту Володимиру Зеленському.

"Ми проти напруженості в регіоні", - наголосив Ердоган.

Агентство "Анадолу" зазначає, що Ердоган для сприяння вирішенню кризи має намір найближчим часом відвідати Україну, поїздка вже стоїть у його графіку. Крім того, турецький президент допустив можливість проведення телефонної розмови з Путіним і навіть візиту до Москви.

"Не виключаю телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Можливий також візит до Москви", - наводить агентство слова турецького президента.

Ердоган наголосив, що Туреччина встановила хороші відносини і з Росією, і з Україною і не може дозволити, щоб вони погіршилися. Особливу увагу при цьому турецький президент приділив відносинам із Москвою.

"З точки зору географії Росія - найбільша країна в регіоні й найпотужніша держава в регіоні. В нас прекрасні мирні відносини з Росією. Наші відносини розвиваються у військовій, культурній сферах, в політиці, (...) те саме стосується і України", - пояснив Ердоган.

