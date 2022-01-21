Львівський "Охматдит" переповнений пацієнтами з COVID-19. Такої страшної динаміки за два роки ми ще не бачили, - Садовий
У Львові майже 10 тисяч дітей нині хворіють на COVID-19 - такої динаміки не було за усю пандемію.
Про це під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація з COVID-19 у Львові є не просто загрозливою, а такої страшної динаміки ми тут за два роки ще не бачили. Сьогодні 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих близько 10 тисяч, а інші цілими класами пішли на самоізоляцію. І на прохання вчителів і директорів шкіл відправляємо на дистанційне навчання учнів 5-11 класів", - сказав Садовий.
Також, за його словами, вже в понеділок "будемо говорити щодо молодшої школи, якщо буде така потреба".
Крім того, мер повідомив, що лише вчора дитяча міська лікарня почала приймати хворих з коронавірусом, а сьогодні зранку там вже було 23 дитини. Наразі там розгорнули 30 ліжок із доступом до кисню, однак за необхідності їх збільшать до 100. Львівська обласна лікарня "Охматдит", яка єдина в області приймала неповнолітніх з COVID-19, наразі переповнена. Хоча в міських лікарнях серед дорослого населення госпіталізовано 304 людини.
"Відзначу, що зараз по місту велика кількість двірників похворіли, більше 10% водіїв громадського транспорту захворіли. Тобто йде дуже серйозна хвиля і, так виглядає, що це тільки початок. Ми аналізуємо динаміку в європейських країнах і очікуємо, що через півтора тижні у нас буде пік", - додав Садовий.
На Львівщині за увесь час пандемії COVID-19 підтвердили у 232 993 осіб, за минулу добу – 1989. Померли – 6130 людей.
