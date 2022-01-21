УКР
Львівський "Охматдит" переповнений пацієнтами з COVID-19. Такої страшної динаміки за два роки ми ще не бачили, - Садовий

Львівський

У Львові майже 10 тисяч дітей нині хворіють на COVID-19 - такої динаміки не було за усю пандемію.

Про це під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація з COVID-19 у Львові є не просто загрозливою, а такої страшної динаміки ми тут за два роки ще не бачили. Сьогодні 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих близько 10 тисяч, а інші цілими класами пішли на самоізоляцію. І на прохання вчителів і директорів шкіл відправляємо на дистанційне навчання учнів 5-11 класів", - сказав Садовий.

Також, за його словами, вже в понеділок "будемо говорити щодо молодшої школи, якщо буде така потреба".

Крім того, мер повідомив, що лише вчора дитяча міська лікарня почала приймати хворих з коронавірусом, а сьогодні зранку там вже було 23 дитини. Наразі там розгорнули 30 ліжок із доступом до кисню, однак за необхідності їх збільшать до 100. Львівська обласна лікарня "Охматдит", яка єдина в області приймала неповнолітніх з COVID-19, наразі переповнена. Хоча в міських лікарнях серед дорослого населення госпіталізовано 304 людини.

"Відзначу, що зараз по місту велика кількість двірників похворіли, більше 10% водіїв громадського транспорту захворіли. Тобто йде дуже серйозна хвиля і, так виглядає, що це тільки початок. Ми аналізуємо динаміку в європейських країнах і очікуємо, що через півтора тижні у нас буде пік", - додав Садовий.

На Львівщині за увесь час пандемії COVID-19 підтвердили у 232 993 осіб, за минулу добу – 1989. Померли – 6130 людей.

лікарня (1374) діти (5258) Львів (3129) Охматдит (252) Садовий Андрій (536) госпіталізація (189) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+14
Еще пару дней назад все было вполне сносно и умеренно. Теперь опять "страшная динамика". И это уже не впервой такое: переход от умеренного до страшного занимает день-два. Разве такое в природе бывает? Или природа врет, или начальство что-то изобретает.
показати весь коментар
21.01.2022 16:33 Відповісти
+10
Направляють на тест і олівцем помічають вакцинований чи ні : невакциновані - ковід , вакциновані - пневмонія. І да, антиваксери живі і здорові, а вакциновані зараз сидять вдома лікують свої шмарклі.
показати весь коментар
21.01.2022 17:38 Відповісти
+6
Тільки-но перехворів, був привитий Модерною та Пфайзером. Два дні температура 38, потім - норма, трохи голова, нежить, кашель. В цілому, легший перебіг ніж звичайного грипу. Поки що. Враховуючи, що я півроку тому хворів Ковідом ще непривитий. Тоді було набагато гірше ((( Два тижні, антібіотики. Якщо це так буде, то вакцина працює
показати весь коментар
21.01.2022 16:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба вже негайно переводити школярів на дистанційне навчання! Суджу по Київській обасті: в класах нема до половини учнів, багато вчителів захворіли- нема кому заміняти, клас за класом уходять на карантин. Вчителі, що залишились розриваються, бо треба читати очно та онлайн. Чому така інерція? Вже зараз треба всім на декілька тижнів попрацювати в онлайні. Так хоч діти на самоізоляції не пропустять матеріал. Необхідно збити хвилю, яка тільки набирає сили.
показати весь коментар
21.01.2022 16:41 Відповісти
Тільки-но перехворів, був привитий Модерною та Пфайзером. Два дні температура 38, потім - норма, трохи голова, нежить, кашель. В цілому, легший перебіг ніж звичайного грипу. Поки що. Враховуючи, що я півроку тому хворів Ковідом ще непривитий. Тоді було набагато гірше ((( Два тижні, антібіотики. Якщо це так буде, то вакцина працює
показати весь коментар
21.01.2022 16:58 Відповісти
Для антиваксеров дебильных объясняю: лежал в госпитале в январе-марте 19 года. По причине совершенно другой, межпозвоночная грыжа поясничного отдела, отказали ноги. Но, поскольку это период начала Ковида, то температура, одышка от просто лежать на спине. Врач диагностировал воспаление легких, двухстороннее по рентгену, а ведь никаких признаков при поступлении. При этом что ни соплей ни кашля не было, а вот температура шпарила. Антибиотиками перекачали так, что аллергия пошла, высыпания не только на слизистых, а даже на животе. Но это детали. Самое главное что спокойно сделал две прививки пфайзером и ничего страшного, не заразился снова и, самое главное, не заражаю других, являясь генератором ковида, а не переносчиком..
показати весь коментар
21.01.2022 17:40 Відповісти
І як тебе дибілка ще не заспамили?
показати весь коментар
21.01.2022 18:40 Відповісти
Не хочеш вакцинуватись- не вакцинуйся. Навіщо ти людей до дурні підбиваєш?
показати весь коментар
21.01.2022 18:42 Відповісти
Давай я тебе как дебилу объясню: когда ты разносишь грязь на подошвах своей обуви, и не вытираешь ее при входе в общественное место, то это про маски для привитых (надеюсь твой 2 граммовый ботомозг это поймет), А когда ты, рашобот, ходишь по улицам с полными жидкого поноса штанами и это твое творчество коричневым и вонючим следом за тобой остается, то это непривитый ходит две недели и не подозревает что он убийца окружающих. Так понятно рашотроллик? Материал скрепного якутского скульптора тебе поможет?
показати весь коментар
21.01.2022 18:54 Відповісти
рашотроллик, ты переигрываешь. Где воевал, боец, у моторылы или гивандоса?
показати весь коментар
21.01.2022 19:13 Відповісти
рабссейская прокладка, это твои кумиры. *** надо Бортникову написать что его платный тролль полный дебил. Ты из Пскова или из Новороссийска?
показати весь коментар
21.01.2022 19:25 Відповісти
А нафига ты написал что директор ФСБ Бортников-ЧМО? Не надо кусать руку, которая тебя кормит, рашотроллик... Где вас таких тупых на рабссее в ольгинские тролли набирают? В Якутии? Присягу возле петуха из навоза принимаете?
показати весь коментар
21.01.2022 19:44 Відповісти
А нафига ты написал что директор ФСБ Бортников-ЧМО? Не надо кусать руку, которая тебя кормит, рашотроллик... Где вас таких тупых на рабссее в ольгинские тролли набирают? В Якутии? Присягу возле петуха из навоза принимаете?
Вот ты мне лучше объясни, как ты перед своим шефом Бортниковым объяснятся будешь за твое Путин-*****?
показати весь коментар
21.01.2022 20:22 Відповісти
Поздравляю, рашотроллик. Тебя повысили.
А еще для проверки напиши: Путин-убийца. Без кавычек и переадресации.
показати весь коментар
21.01.2022 20:47 Відповісти
привитый в этом ничем не отличается . вирус разносят одинаково .
показати весь коментар
21.01.2022 20:18 Відповісти
Врач понятие растяжимое. Удивительно, но факт: врачи не являются специалистами в области вирусологии. С таким успехом школьный учитель информатики может заявлять инкапсуляции методов в c++ не имеют смысла. И понятия "посадить иммунитет" относительно вакцин не существует. Прекращайте обсуждать то, что для вас является магией.
показати весь коментар
21.01.2022 17:47 Відповісти
Это не факт, а высосанное из пальца желаемое вами представление реальности. Факт это статистика. И статистика говорит что вакцинированные и невакцинированные болеют абсолютно несопоставимо. Как минимум смертность среди вакцинированнвых в 5-6 раз ниже. Если для вас это не аргумент, то вы действительно не представляете важность для этого мира, можете спокойно не вакцинироваться.
показати весь коментар
21.01.2022 19:29 Відповісти
Например в центральном госпитале в ЛосАнджелесе 82% ковидников полностью привитые , 36% из них привиты трижды .
показати весь коментар
21.01.2022 20:23 Відповісти
Вася, ды дебил?
А факт є фактом: хворіють "короною", як привиті, так і не привиті. І перші і другі переносять цю хворобу теж однаково, кому пощастить - хворіють легше, кому ні - важко переносять хворобу.
показати весь коментар
21.01.2022 20:19 Відповісти
Это ты Сереня дебил - уже доказано и передоказано - вакцинированные переносят легче в 11 раз и заражаются в 6 раз реже.
показати весь коментар
22.01.2022 18:52 Відповісти
"Вася, ды дебил?
А факт є фактом: хворіють "короною", як привиті, так і не привиті. І перші і другі переносять цю хворобу теж однаково, кому пощастить - хворіють легше, кому ні - важко переносять хворобу."

А это не ты писал?

"уже доказано и передоказано - вакцинированные переносят легче в 11 раз и заражаются в 6 раз реже."

А теперь сделай усилие над своим мозгом (если он есть у тебя) и объясни это противоречие в твоих высказываниях.
показати весь коментар
22.01.2022 19:41 Відповісти
Это ты сереня сделай над собой усилие и постарайся не изнасиловать свой спинной мозг - больше тебе нечем думать.
показати весь коментар
22.01.2022 19:49 Відповісти
Теперь ясно чем ты думаешь. Следи за своими словами, раштроллик.
показати весь коментар
22.01.2022 19:53 Відповісти
Ты бы за собой, тупой гавнюк лаптеногий, смотрел.
показати весь коментар
22.01.2022 20:11 Відповісти
Теперь ясно чем ты думаешь. Следи за своими словами, раштроллик.
Как до кацапа до тебя доходит. Ну ничего, мне не трудно еще раз повторить.
И зря ты, написал что директор ФСБ Бортников-ЧМО. Можешь без зарплаты на сегодня остаться.
показати весь коментар
22.01.2022 20:19 Відповісти
Ты инфузория буковы знаешь? Читать умеешь? Различаешь кто и что пишет? Или как Вован Зеленый живешь в своем вонючем мирке?
показати весь коментар
23.01.2022 09:59 Відповісти
Теперь ясно чем ты думаешь. Следи за своими словами, раштроллик.
Как до кацапа до тебя доходит. Ну ничего, мне не трудно еще раз повторить.
И зря ты, написал что директор ФСБ Бортников-ЧМО. Можешь без зарплаты на сегодня остаться.
показати весь коментар
23.01.2022 10:40 Відповісти
существует понятие усталость имунной системы . нельзя колоть каждые 6 месяцев организм провоцируя его на реакцию против самого себя . автоимунное заболевание и не только .
показати весь коментар
21.01.2022 20:21 Відповісти
Еще пару дней назад все было вполне сносно и умеренно. Теперь опять "страшная динамика". И это уже не впервой такое: переход от умеренного до страшного занимает день-два. Разве такое в природе бывает? Или природа врет, или начальство что-то изобретает.
показати весь коментар
21.01.2022 16:33 Відповісти
До бедосика. я так понял, все было нищак?
показати весь коментар
21.01.2022 16:43 Відповісти
Вирус в Европе появился, насколько я помню, осенью 2019. Здесь о нем начали говорить в 20-м после продажи защитных средств со складов. Так что да, до него вируса не было.
показати весь коментар
21.01.2022 16:54 Відповісти
Ну вот, получается, шо хоть круть-верть , хоть верть-круть - те же гогошары... j-гаплогруппный БЕДУИН...
показати весь коментар
21.01.2022 17:21 Відповісти
Копонавирус елемент вирусной войны,что стоит диверсанту ходить и намазывать ручки дверей.
показати весь коментар
21.01.2022 16:48 Відповісти
Час-два... тот вирус вне организма дохнет.
показати весь коментар
21.01.2022 17:22 Відповісти
живет на поверности до 12 часов .
показати весь коментар
21.01.2022 20:24 Відповісти
Бывает и не такое.
показати весь коментар
21.01.2022 19:30 Відповісти
добряче попшикали после свят..
показати весь коментар
21.01.2022 16:35 Відповісти
Бедоносик накатался на лыжах.
показати весь коментар
21.01.2022 16:41 Відповісти
Нужно прививатся,носить маску,и несморкаться под ноги прохожим.Меня это бесит,когда идешь по улице, и переступешь через смарчки.
Ежте их,как в детстве 😁
показати весь коментар
21.01.2022 16:46 Відповісти
как не смешно, но дети сопли глотают и за счет єтого их иммунитет тренируется и укрепляется....
показати весь коментар
21.01.2022 19:31 Відповісти
Болеют непривитые.
показати весь коментар
21.01.2022 18:12 Відповісти
болеют все , а Омикрон в большей степени заражает привитых .
показати весь коментар
21.01.2022 20:26 Відповісти
Брехня, я заболел последний в группе мракобесов-антипрививочников.
показати весь коментар
21.01.2022 23:56 Відповісти
Брехня . Лех Валенса трижды уколотый заболел короной и причитает как же так я же три раза укололся ?
показати весь коментар
22.01.2022 02:08 Відповісти
и я заболел и что? антипрививочники месяц под кислородом мучаются а то и умирают, а мне хорошо.
показати весь коментар
22.01.2022 09:29 Відповісти
у нас заболели все, привитые и непривитые, только непривитые выпадают из графика на месяц, а привитые на три дня, двое непривитых знакомых умерло, в том числе директор КБ Южное ЮМЗ.
показати весь коментар
21.01.2022 23:54 Відповісти
все там счерез дупу не срачка так болячка то снег то потом то омикрон...нефиг ехать в европу торгашам и перекупщикам и контрабандистам плюс лыжы))
показати весь коментар
21.01.2022 17:08 Відповісти
Доколядувались дибіли...
показати весь коментар
21.01.2022 17:09 Відповісти
Во Франции и Америке тоже?
показати весь коментар
21.01.2022 17:13 Відповісти
и в Израиле...
показати весь коментар
21.01.2022 19:32 Відповісти
А носили бы маски, то такой динамики не было бы.
показати весь коментар
21.01.2022 17:17 Відповісти
при омикроне поноса нет, как привитый говорю.
показати весь коментар
21.01.2022 23:57 Відповісти
Если бы еще можно было верить кому-то или чему-то в этом напрочь прогнившем датском королевстве...
показати весь коментар
21.01.2022 17:37 Відповісти
Направляють на тест і олівцем помічають вакцинований чи ні : невакциновані - ковід , вакциновані - пневмонія. І да, антиваксери живі і здорові, а вакциновані зараз сидять вдома лікують свої шмарклі.
показати весь коментар
21.01.2022 17:38 Відповісти
Чушь высосанная из пальца. Как было так и осталось, 95 процентов больных не привитые. И этоо говорит наука, а не кухарка выражает свое личное мнение.
показати весь коментар
21.01.2022 17:41 Відповісти
Математика говорит что в выборке из 2 десятков миллионов, при продолжительности болезни 2 недели, невакцинированные могут спокойно болеть десятками тысяч в сутки по кругу.
показати весь коментар
21.01.2022 19:33 Відповісти
Троляка рашистська - це у вас олівці та параши на вулиці. В Україні давно вже дані про вакцинованих у системі: навіщо тут комусь олівець )
показати весь коментар
21.01.2022 17:52 Відповісти
І хто в лабораторії туди заглядає? а якщо невакцинований - то рашист да ?
показати весь коментар
21.01.2022 17:58 Відповісти
у вас тільки на чужу землю заглядають, а у нас лабораторії підключені до системи, де все вказано про хворого
показати весь коментар
21.01.2022 18:00 Відповісти
Наука може щось і каже, але помітка на направленні вакцинований чи ні прямо впливає на результат тесту. Я пишу те що зараз спостерігаю на своїх колегах .
показати весь коментар
21.01.2022 17:52 Відповісти
Вакциновані не паряться . Це проблеми антиваксів .
показати весь коментар
21.01.2022 19:07 Відповісти
И что я поимею с уколизации твоего сына?
показати весь коментар
21.01.2022 19:35 Відповісти
На днях зустрів знайомого.Повідав свою історію. Десь на початку жовтня захворів на якусь ніби простуду-37,5 температура нежить. Ходив в поліклініку щось там прописали ну і скоріш за все в поліклініці підхватив ковід.Через 3 дні після цього походу температура під 40. Попав в реанімацію на місяць з інтубацією. Дружині вже говорили що може бути все. Але вичухався завдяки тому що по життю не бухав і не палив і не має надлишкової ваги і не мав хронічних хвороб. Спитав чи вакцинувався? Відпрвідь;Ні бо йолоп і слухав йолопів. Вік знайомого 67 років.
показати весь коментар
21.01.2022 19:38 Відповісти
Врут все больше, и все смелее. Дурак верит, система мерит.
показати весь коментар
21.01.2022 20:25 Відповісти
 
 