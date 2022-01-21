УКР
Мешканець окупованих територій намагався провезти через КПВВ "Мілове" 1,8 млн російських рублів, - Держприкордонслужба. ФОТО

В Луганській області прикордонники в пункті пропуску "Мілове" виявили в автівці жителя окупованих територій сховок з чималою сумою коштів різної валюти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління ДПСУ.

У пункт пропуску на кордоні з РФ транспортним засобом "Шевроле" прибув 40-річний громадянин України. Мешканець тимчасово окупованої території Донецької області був знервований, на що і відреагували прикордонники. 

Згодом під час поглибленого огляду автівки, в багажному відділенні під обшивкою, прикордонники виявили понад 1,8  млн рублів РФ та 2,9 тис. доларів США. Також в сховку знайдено номерні знаки, що видані окупаційною владою.

Чоловік пояснив, що валютну операцію з грошима провернув задля заробітку. Оскільки йому пообіцяли "оплату послуг" - 2% від суми, яку перевезе водій.

"Співробітники митниці на українця склали протокол за ст. 483 МКУ, незадекларовані кошти конфіскували. Номерні знаки, що видані окупаційною владою, передали співробітникам компетентних правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

валюта (2521) Держприкордонслужба ДПСУ (6327) контрабанда (1830) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Луганська область (4920)
