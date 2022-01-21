У 2021 році внаслідок російської агресії на Донбасі загинуло четверо дітей, 8 зазнали поранень, - Денісова

Війна на Сході України продовжує забирати життя українських дітей. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у 2021 році від бойових дій постраждало 12 дітей. Із них: 4 дитини − загинуло, 8 – зазнали поранень. За весь період конфлікту зафіксовано 152 випадки смерті дітей.

Вона вчергове наголосила, що ситуація на територіях, які охоплені військовими діями, негативно впливає на права та інтереси українських дітей.

"Збройний конфлікт, окупація територій змінюють життя дитини та залишаються раною на все життя. За даними Міністерства соціальної політики України, на кінець 2021 року такий статус отримали 77 033 дитини. Із них левова частка – 99,8% отримала такий статус через психологічне насильство (76 937 дітей)", - повідомила омбудсмен.

Крім того, вона зазначає, що окупаційні адміністрації на непідконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей продовжують систематично та методично реалізовувати заходи щодо формування у населення спотвореного світогляду та проводять інформаційні кампанії, що чинять психологічний тиск на дітей та молодь.

"Через ще несформовану свідомість та недостатність знань, молоде покоління більше піддається впливу недостовірної інформації. Ці заходи нерідко спрямовані на здійснення масової мілітаризації дітей шляхом жорстких маніпуляцій під виглядом освітніх та просвітницьких заходів. Так, наприкінці 2021 року в тимчасово окупованому місті Луганськ пройшла конференція з питань патріотичного виховання, внаслідок якої уряд так званої "ЛНР" затвердив програми патріотичного та духовно-морального виховання дітей та молоді на 2022-2024 роки", - продовжує Денісова.

Також представники окупаційної влади РФ з представниками "Русского дома" підписали документ "Стратегия популяризации русского языка и культуры среди молодежи в ближайшие два года".

"Таким чином, окупаційна влада РФ за підтримки представників російських навчальних закладів розробляють систему впровадження патріотичного навчання для примусового нав’язування хибного патріотизму, а також вживають рішучих дій щодо пропаганди ідей "Русского мира" та налаштування жителів ОРДЛО проти України", - додає Денісова.

Вона також звертає увагу на необхідність дотримання міжнародних норм, які встановлюють заборону залучення дітей до збройних конфліктів.

"У Факультативному протоколі до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах наголошено на посиленні захисту дітей від участі у збройних конфліктах, та вжитті всіх можливих заходів у цілях попередження вербування і використання дітей, включаючи вжиття правових заходів, необхідних для заборони і криміналізації такої практики", - пише вона.

"Окрім того, у резолюції Ради безпеки ООН № 2427 (2018) наголошено на тому, що до дітей, які були завербовані збройними силами та збройними групами та звинувачуються у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно ставитися насамперед як до жертв порушень міжнародного права, і наполегливо закликати держави-члени дотримуватись застосовних зобов’язань згідно з Конвенцією про права дитини", - продовжує омбудсмен.

Також, статтею 30¹ Закону України "Про охорону дитинства" закріплено обов’язок держави вживати всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Усі дії держави стосовно захисту таких дітей мають здійснюватися відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

"Засуджую будь-які дії, спрямовані на залучення дітей до участі у військових діях та збройних формуваннях", - резюмувала Денісова.



