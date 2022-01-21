У разі розширення агресії РФ Україна оперативно мобілізує до 400 тисяч резервістів, - Веніславський
У разі реального розширення агресії Російської Федерації на території України з резерву оперативно буде мобілізовано 300 – 400 тисяч громадян, які мають досвід ведення бойових дій.
Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, якщо ми побачимо реальне розширення агресії, то швидко зможемо мобілізувати щонайменше тих, хто має досвід ведення бойових дій... Окрім нашого постійного складу Збройних Сил та інших військових формувань сектору безпеки і оборони, є резерв, який має досвід ведення бойових дій та готовий швидко виконувати завдання за призначенням. 300 – 400 тисяч ми можемо оперативно поставити, а це вже та сила, яка точно завдасть неприйнятних втрат для нашого ворога, країни-агресора", - сказав політик.
Так, Веніславський уточнив, що збройних сил, які наразі перебувають у підпорядкуванні Головнокомандувача Збройних Сил України, достатньо для нейтралізації локальних загострень. Водночас, за його словами, у випадку масштабного вторгнення Росії в Україну без повноцінної мобілізації не обійдеться.
У контексті можливої загальної мобілізації жінок депутат висловив думку, що такого не відбудеться.
"Якщо буде мобілізація, мобілізовуватимуть лише тих, хто забезпечуватиме обороноздатність нашої армії. Це вузьке коло спеціалістів, зокрема, військові медики, можливо, зв’язківці, а також представниці інших професій, які висловлять добровільне бажання захищати країну", - додав він.
Водночас політик розповів, що в парламенті триває удосконалення законодавства про мобілізацію і мобілізаційну підготовку.
