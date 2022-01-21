УКР
8 865 83

У разі розширення агресії РФ Україна оперативно мобілізує до 400 тисяч резервістів, - Веніславський

У разі розширення агресії РФ Україна оперативно мобілізує до 400 тисяч резервістів, - Веніславський

У разі реального розширення агресії Російської Федерації на території України з резерву оперативно буде мобілізовано 300 – 400 тисяч громадян, які мають досвід ведення бойових дій.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, якщо ми побачимо реальне розширення агресії, то швидко зможемо мобілізувати щонайменше тих, хто має досвід ведення бойових дій... Окрім нашого постійного складу Збройних Сил та інших військових формувань сектору безпеки і оборони, є резерв, який має досвід ведення бойових дій та готовий швидко виконувати завдання за призначенням. 300 – 400 тисяч ми можемо оперативно поставити, а це вже та сила, яка точно завдасть неприйнятних втрат для нашого ворога, країни-агресора", - сказав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про мобілізацію резервістів в особливий період дозволить швидко залучити особовий склад для виконання завдань на сході України, - Порхун

Так, Веніславський уточнив, що збройних сил, які наразі перебувають у підпорядкуванні Головнокомандувача Збройних Сил України, достатньо для нейтралізації локальних загострень. Водночас, за його словами, у випадку масштабного вторгнення Росії в Україну без повноцінної мобілізації не обійдеться.

У контексті можливої загальної мобілізації жінок депутат висловив думку, що такого не відбудеться.

Також читайте: Рада ухвалила закон, що дозволяє президенту закликати резервістів без оголошення мобілізації

"Якщо буде мобілізація, мобілізовуватимуть лише тих, хто забезпечуватиме обороноздатність нашої армії. Це вузьке коло спеціалістів, зокрема, військові медики, можливо, зв’язківці, а також представниці інших професій, які висловлять добровільне бажання захищати країну", - додав він.

Водночас політик розповів, що в парламенті триває удосконалення законодавства про мобілізацію і мобілізаційну підготовку.

мобілізація (3196) резервісти (71) Веніславський Федір (300)
Топ коментарі
+19
А шо забздів? Будеш з караваєм зустрічати?
21.01.2022 17:23 Відповісти
+12
Хотелось, бы также послушать про боевый опыт в 2014-2019 этого самого вениславского и прочих арахамий
21.01.2022 17:27 Відповісти
+12
что, нико не хочет защищать "мегапопулярного зебаната и его слуг урода"?
ты бы там разобралась со своими методичками
21.01.2022 17:27 Відповісти
А шо забздів? Будеш з караваєм зустрічати?
21.01.2022 17:23 Відповісти
буде,падло...
ще й в какошнікє..
21.01.2022 17:29 Відповісти
Таких кокошников- какашников надо гнать из Украины вон. Они любят Расею, а сидят в Украине, понимают, что в Расее хуже. Сидят и гадят Украине, животные.
показати весь коментар
21.01.2022 17:44 Відповісти
21.01.2022 19:17 Відповісти
Власть должна раздать оружие и боеприпасы всему взрослому населению. Каждый украинец вправе защищать себя и свой дом от невменяемого шизоидного агрессора. Путинские бандиты, наемники и военные уже показали свою сатанячью зверскую морду на Донбассе, что они творят все знают. Фашист Путин говорил, что на войне нет законов, порядка и морали и понятно, что они будут творить. Поэтому наша власть, если уж не смогла или не захотела укрепить армию нормально и снабдить современным вооружением, то обязана обеспечить население хотя бы оружием и боеприпасами, а сама пусть валит из страны, народ им найдет достойную замену.
21.01.2022 17:42 Відповісти
Але вона цього не зробе, тому що це не наша влада.
21.01.2022 17:45 Відповісти
Требовать надо и когда начнется война то власть хвост подожмет и хорошо если не свалит за границу в первый день.
21.01.2022 17:51 Відповісти
А типа в 2014 году кто то открыл арсеналы для населения?
Что помешало вооружить население тому же Турчинову? Затем Порошенко?
Чувство самосохранения. Сбежать они всегда имеют возможность, договориться тоже.
А вот если дать оружие народу, то тут уже вариантов не много остается.
21.01.2022 18:07 Відповісти
всему народу? шо б гопота вечерком раздевала бегущих с работы мамаш? или что в условной Жмеринке можно еще с ним делать? вынести магазинчик?
21.01.2022 20:46 Відповісти
Ну да, эти олигархические твари столько зла делают народу, что боятся его мести и оружие не дают. Пэтя в Иловайске сколько загубил жизней в своем зеленом коридоре, сговорившись с агрессором? И не ответил за это преступление. А Зеленая Шмаркля специально не закупила летом дешевый газ, чтобы обдирать людей дорогим зимой, когда война в стране и другой двухлетний бандитский беспредел, дал олигархам такую возможность, слуга олигархата. И позволил все продукты вывезти из страны осенью , чтобы был голод зимой и карточки, которые они жаждут ввести, твари. Все делают во вред, все для вымирания людей, все для геноцида. Выбирали выбирали 30 лет разных уродов, но это уже такое выбрали, что вообще капец.
21.01.2022 22:36 Відповісти
Дякую, я це розумію. Поширюйте йнадалі свою думку.
21.01.2022 20:13 Відповісти
ты ж за них топила в 2019, шо не так?) НЕ каждая кухарка может возглавить державу?)
21.01.2022 20:44 Відповісти
Провокаторам шоколадным позор! Я за олигархат не топила никогда- ни за зеленый, ни за шоколадный и это все знают, кроме шоколадных ботов. Олигархат любого цвета и прозвища уничтожает страну, обманывает народ, довел украинцев до ручки. Осенью олигархат вывез все продукты и урожай из страны и оставил украинцев в военное время без продуктов. Наши продукты за границей дешевле чем у нас, теперь зеленый слуга олигархов закупает наши продукты втридорога за границей. Зеленский и его компашка геноцидят народ вместе со всеми олигархами!
21.01.2022 22:26 Відповісти
за "народного перзидента" ты топила не слушая никого насчет бени и той шоблы с которой он шел тогда на выборы) можно было просто ответить "ошиблась" и не выставлять эту дурь на показ
21.01.2022 22:49 Відповісти
Ты или путаешь или нагло брешешь, бот, я никогда не топлю за олигархат- ни за твоего шоколаду не топила, ни за Коломойшу зеленого. Это ты бредишь. Так что вали.
22.01.2022 12:15 Відповісти
та да) шо там стало чуть позорным уже?) зенаклейки поздирала?)
22.01.2022 12:37 Відповісти
У тебя типичное поведение платного бота. Дискредитировать тех комментаторов, кто пишет правду, обоврать их недоказанными лживыми выдумками и обхамить. Вали уже. Я таких ушлепков виду за 3 км. Пшел.
22.01.2022 13:36 Відповісти
какую ты правду можешь писать?) разведка, топ дипломат, вхожа в ОПу?) Шария насмотрятся и побегут за разумкова топить скоро дружно)
22.01.2022 23:38 Відповісти
У вас в результате действия зелёно-кацапской пропаганды смешались в кучу кони, люди. Все - сволочи, а потом "хороший" подкидыш, типа "новых лиц".
22.01.2022 09:39 Відповісти
Якби це сказав хтось не із зрадників, то можна б було і повірити.
21.01.2022 17:19 Відповісти
то більішсть слуг і є тими зрадниками
21.01.2022 17:34 Відповісти
Та уже очери возле военкоматов стоят)) Все так и ломанулись)) Очобенно упорно будут защищать верховный совет и банковую)))Враг не пройдет))))
21.01.2022 17:20 Відповісти
что, нико не хочет защищать "мегапопулярного зебаната и его слуг урода"?
ты бы там разобралась со своими методичками
21.01.2022 17:27 Відповісти
А если просто за Украину? А если просто долг? Или Вы тоже за деньги?
21.01.2022 17:30 Відповісти
я о том, что у ботов-зефилитиков дилема - как оправдать "бешенную популярность лидера **********" и как внушить плебсу "что никто не хочет защищать банковую и зраду"
21.01.2022 17:33 Відповісти
Вы свои приоритеты не натягивайте на 73% общества!
21.01.2022 18:01 Відповісти
оставшиеся проценты дают очень большую группу людей! даже если руководствоваться социследованиями, где около 60% опрошенных от оставшихся 27% готовы защищать Украину с оружием в руках - это около 3-4 млн человек!! МИЛЛИОНОВ
21.01.2022 18:10 Відповісти
За гроші не вийде! Ви ж самі бачили, що військовослужбовцям не піднімають зарплату. Зарплату після подій у Казахсані піднімають охоронцям.
21.01.2022 17:48 Відповісти
Ты в первую очередь защищаешь себя и свою семью, чтобы тебя кацап не выпотрошил или не бросил в подвал лет на 10 гнить, как на Донбассе они делают. А зеленые или голубые пришли и уйдут или народ их уйдет.
21.01.2022 17:48 Відповісти
ты это не мне пиши, я это прекрасно осознаю!
показати весь коментар
21.01.2022 17:53 Відповісти
Просто ти тупая ватна курва, маскалей будут жечь ударними темпами.
21.01.2022 17:33 Відповісти
З якою легкість цей ЧЛЕН (Комітету ВР) мобілізує 300-400 тис ("какая разнітца", 300 чи 400 тисяч...) резервістів, що мають досвід бойових дій... Їм це - що два пальці обісцяти, що прутнем по роялю.
Бідна Україна...
21.01.2022 17:24 Відповісти
Это так понимать Вениславский со всей шоблой Квартал 95 и Слуги Уроды будут ПЕРВЫМИ?!....Кто тикать будет......
21.01.2022 17:27 Відповісти
Хотелось, бы также послушать про боевый опыт в 2014-2019 этого самого вениславского и прочих арахамий
21.01.2022 17:27 Відповісти
или хламидий
21.01.2022 17:33 Відповісти
если Амеры сделают безполетную над Украиной....то боевым бурятам и и остальным ************** будет писец....верьте пацаны себе...
21.01.2022 17:27 Відповісти
Украина и сама сможет сделать безполётную зону! В Украине полноценные ВВС и зенитно-ракетные войска
21.01.2022 17:29 Відповісти
...а ракеты типа Искандер ?
21.01.2022 17:40 Відповісти
вот и узнаем
21.01.2022 17:42 Відповісти
А повноцінної протиракетної оборони немає і у москалів. В них тільку Мацкву захищає ПРО зі ста ракет, з ядерними боєголовками. Масквачи просто не встигнут сховатися у Метрополітені, тільки керівники країни.

Тільки США мають для захисту два окєана, протиракетни батареї, супутникову систему нагляду, система повітрянних РЛС "АВАКС", та сами тіхі у світі атомні подводні човни - хантери за ракетоносцами.
21.01.2022 19:08 Відповісти
ПРО з ядерними боєголовками? ПРО з ядерними боєголовками не існує, що за маячня
21.01.2022 20:08 Відповісти
Це був окремий корпус Протиракетної оборони, згідно договорам ОСВ-1 та ОСВ-2. Інформація для радяньских громадян була під грифом ОВ. Навіть назва ПРО буда під гріфом "цілком таємно". Одна з самих охороняємих таємниць СРСР. Мій батько приймав участь в її створенні та після розвалу СРСР розповів мені у деталях.

А у США є база ПРО, яка обороняє ракетну базу Вандерберг, та також має 100 ракет.

А зараз питання. Як ви вважаєте, ну хочаб на прикладі прошлорічного прікладу обстрілу Ізраілю, коли ракет Купола банально було недостатньо.

Тому розробники зробили боєголовки для протиракет ядерними. Суть у тому, що така ракета летить назустрічь ракетам противника, та на висоті десь у 30-40 км над поверхнею Землі зустрічають ядерними вибухами і тільки це може надати гарантію від знищення бази Вандерберг, або командних пунктів Москви від враження ядерними боеприпасами.

А Москва у цьому разі буде знищена світловим випромінюванням та радіаційним випромінюванням, це для вас гірька, але правда.

Ну і ще додам інформації. Як би боеголовки протиракет були звичайними, то їх би зберігали на складах ціх частин. Але за ними завжди приєзджали офіцери з ПРТБ, забирали їх, а потім привозили та передавали офіцерам пускових установок.
21.01.2022 20:39 Відповісти
Занадто оптимістична думка.
21.01.2022 17:42 Відповісти
Як на мене, то ні. Бо навить у Сірії кацапи відразу не використовували більш 12 бойових літаків зараз. А у Грузії, у 2008-му відмовлялися літати військови льотчики з бойовим опитом польотів в горах Чечні.
21.01.2022 19:10 Відповісти
Сподіваюсь, що Ви маєте рацію.
21.01.2022 20:01 Відповісти
Слуги-уроды сбегут из Украины со скоростью света.
А может им удасться доказать, что скорость света не самая высокая во вселенной...
21.01.2022 17:28 Відповісти
пусть бегут! украинцы прекрасно умеют самоорганизовываться!
2014 год показал, как это происходит, даже если власть самоустраняется от своих ф-ций
21.01.2022 17:31 Відповісти
Слуги схилятимуть народ капітуляцію підписати.
21.01.2022 17:51 Відповісти
400 тысяч+ один,я тоже пойду,хоть и на пенсии.
21.01.2022 17:29 Відповісти
полуінвалід, бо не продовжив групу. +
21.01.2022 17:35 Відповісти
Будет сформирован 95й отдельный квартальный батальон! И в тельнике сражаться будет его командарм тов.Зеленинский! До последнего грамма кокса!
21.01.2022 17:31 Відповісти
Юзик со Стефанчуком будут мишени Бегущий кабан!
21.01.2022 17:33 Відповісти
Их в минометный взвод. Минами. ))
21.01.2022 17:37 Відповісти
ДерьмоСнаряд
21.01.2022 17:37 Відповісти
людина яка тікала від служби з 18 до 27, цілих 9 років,
потім тікав від призову з 14 по 18й
як піде, як дасть усім мокшам разом взтим киздюлей, що теробороні там буде некуй ловити
21.01.2022 17:38 Відповісти
аж 400 тищ????
ну ви б хоча в змі написали кому, що та як робити
куди бігти, кого слухати.
а то (бідність вже побороли, корупціонерів посадили)
тепер, 400 тищ, готові.
я сижу дома
ні сном ні духом.
не чув і не бачив.
21.01.2022 17:34 Відповісти
а ви резервіст? військовослужбовець? чи генерал диванних військ?
21.01.2022 17:56 Відповісти
я прапорщик РА
служив з 1985 по 1991р. ЦГВ, Чехія, м Міловіце.
ще є питання?
21.01.2022 18:37 Відповісти
я не з претензією. просто запитав. ви якщо військовослужбовець запасу, сходіть у військомат і вам все розкажуть. резервісти ******** російсько-української війни і так знають, куди їм і як в разі війни.
21.01.2022 19:02 Відповісти
повинні знати всі, без виключення.
на це є місцева преса.
бо все, шо знають майбутні добровольці,
цн те, що можна воювати своїми берданками.
а мені зовсім не хочеться зустрічатися з автоматчиком коли у мене дробовик.
я це все розумію по свому, тому у нас така розмова вийшла.
21.01.2022 19:21 Відповісти
На то он и СН
21.01.2022 17:38 Відповісти
А вообще из слуг народа хоть кто-то воевал?
21.01.2022 17:37 Відповісти
У них у всех корочки участника АТО есть, но почти никто в АТО из них не был.
21.01.2022 18:05 Відповісти
***
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось???
какая разница...
21.01.2022 17:37 Відповісти
Зрадникам нічого робити у ВР України. Нехай спробують себе в іншому місці.
21.01.2022 17:42 Відповісти
400 000 то колишні військові. А ще потрібно мобілізоаувати тих. хто ховався в усі хвилі минулих мобілізацій. Щоб не сиділи по інтернетах і не вумнічали на кацапських ресурсах, як їм в Україні погано український хліб їсти!!!!!!! 👺👺👺👺👺👺👺
21.01.2022 17:54 Відповісти
Не хвилюйся. Полонених багато не буде. Всі знають прекрасно, що полон це подальша смерть Тільки смерть із знущаннями і стражданнями. Кому потрібне життя у концтаборах десь у Сибиру?
21.01.2022 18:43 Відповісти
Депутаты ВР, у которых есть корочки участника АТО, тоже считаются резервистами, или они исключение.
21.01.2022 18:04 Відповісти
Вопрос особо воюющим в интернете) Почему у нас в армии недобор страшный?) Как откроеш цензор так сразу) Да мы их, да мы так ) Да мы рашку на части порвем)) А в армии недобор) Прям загадка))
21.01.2022 18:27 Відповісти
1. Интерне важнейшее поля боя, и вцелои мы его на жаль до сих пор проигрываем кацапской пропаганде и тролям

2. Этот форум мониториться спецслужбами и РФ в том числе. Вы хотитн чтобы здесь панические настроения распостранялись?
3. Недобор в армии неизбежен в периоды многолетних окопных сиделок и возвращения совковых порядков

4. Не всем нужно на передовую, возможно кто то из допысувачив Цензора гораздо больше пользы Украине принесет в тылу
21.01.2022 19:12 Відповісти
А "чотирижди уклоністи" і надалі радітимуть, що прийняли "шикарний" закон, щоб захист Вітчизни був обов'язком лише невеликої частини населення (типу вже відмітився, - то і продовжуй), а різні пад.. і надалі будуть ховатися за їх спинами. Ой...
з новим законом їм і ховатися не потрібно...
21.01.2022 18:45 Відповісти
Треба якусь памятку зробити, що у полон здаватись = смерть 100 відсотків. Всё одне, будуть катувати і знущатись, а потім полонений або сам помре, або у концтаборі помре від рабської праці, або розстріляють після тортур. 👹
21.01.2022 18:53 Відповісти
почему эта платная шалава вообще комментирует военные вопросы, оно ж занимается фальсификацией будущих парламентских
21.01.2022 20:41 Відповісти
Я так розумію, що пан Веніславський теж резервіст. Ухилянт у нас тільки пан преЗедент...
21.01.2022 20:57 Відповісти
Это хорошо.
24.01.2022 00:42 Відповісти
 
 