З початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС
Станом на 17.00 21 січня 2022 року обстрілів з боку збройних формувань РФ в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
