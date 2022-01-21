УКР
З початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС

Станом на 17.00 21 січня 2022 року обстрілів з боку збройних формувань РФ в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

