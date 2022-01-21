УКР
Новини
9 256

На Чернігівщині перейменували дві останні вулиці, названі на честь "єдинороски" Терешкової, - ЗМІ

На Чернігівщині перейменували дві останні вулиці, названі на честь

У селах Безуглівка та Курилівка, що на Чернігівщині, депутати одноголосно перейменували вулиці Терешкової у Пашківську та Квітневу відповідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.

26 грудня відбулись громадські слухання, де мешканці сіл підтримали перейменування вулиць. А 21 січня депутати Талалаївської сільської ради одноголосно підтримали перейменування.

Варто зазначити, що Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової.

Також читайте: Вулиці та провулки, названі на честь "єдинороски" Терешкової, перейменували у Фастові

Автор: 

перейменування (588) Чернігівщина (1585) Терешкова Валентина (6)
+12
Дуже добре!
показати весь коментар
21.01.2022 17:22 Відповісти
+6
Могла войти в историю со знаком плюс как выдающийся космонавт эпохи СССР ,а в реальности её запомнят как рашонацистку и *************.
показати весь коментар
21.01.2022 17:53 Відповісти
+5
ох и морда у этой терешковой! такое впечатление, что она рассекала небесную твердь без теплового оптекателя на корабле
показати весь коментар
21.01.2022 18:38 Відповісти
І ШО? У нашому містечку до вчорашнього дня( сьогодні не дивився) вулиця має назву Леніна! А у м. Ківерці бачив вул. Чапаєва!
показати весь коментар
21.01.2022 19:24 Відповісти
Ото діло, нах воно там було потрібно
показати весь коментар
21.01.2022 17:25 Відповісти
смелянский горсовет возмущён таким поступком черниговчан
https://news.obozrevatel.com/politics/na-cherkaschine-otkazalis-ot-idei-pereimenovat-ulitsu-edinoroski-tereshkovoj-v-chest-pogibshih-v-vojne-na-donbasse.htm
показати весь коментар
21.01.2022 17:28 Відповісти
та насрати на них, вони почнуть всератися коли зявлятся бендерівці, і це будуть сусіди..
показати весь коментар
21.01.2022 17:36 Відповісти
можна подумати хтось знав в чeсть кого вулиця
показати весь коментар
21.01.2022 17:49 Відповісти
Могла войти в историю со знаком плюс как выдающийся космонавт эпохи СССР ,а в реальности её запомнят как рашонацистку и *************.
показати весь коментар
21.01.2022 17:53 Відповісти
"валентине терешковой за полет космический марсиане подарили буй автоматический"

Советское школьное творчество.
показати весь коментар
21.01.2022 18:31 Відповісти
в 60-х пели:
Валентина Терешкова , захотела молока ,
не попала под корову ,
а попала , под быка .
народное творчество .))))
показати весь коментар
21.01.2022 20:51 Відповісти
А моей семье в моём детстве с ее помощью дали квартиру!
показати весь коментар
21.01.2022 19:22 Відповісти
Квартиру треба купувати самому , а не лізти в чужу , гандон ти кончений .
показати весь коментар
21.01.2022 19:45 Відповісти
ты дурачек малолетний! в союзе квартиры давало государство. Это ты сейчас умный: украл у страны и купил квартиру! иное ты противозачаточное средство!
показати весь коментар
21.01.2022 22:36 Відповісти
а в моем детстве . ни какие коммуняки , и космонавты ,ни мне ни моей семье не чего не дали .... у деда 12 мельниц на Дерле отобрали , хорошо не расстреляли .
показати весь коментар
21.01.2022 20:54 Відповісти
у моего деда тоже забирали в колхоз скот....но это 30-е года, а я писал про 80-е....
показати весь коментар
21.01.2022 22:38 Відповісти
Добре , але дуже довго чухались .
показати весь коментар
21.01.2022 19:43 Відповісти
Говнюшка!
показати весь коментар
21.01.2022 20:19 Відповісти
Улица имени засранки, обгадившей весь скафандр - гордись, страна !
Жомовую яму Кивы можно назвать именем Терешковой.
Пахнут одинаково.
показати весь коментар
21.01.2022 20:44 Відповісти
я хотел про это тоже написать .... про скафандр и полет .....
показати весь коментар
21.01.2022 20:55 Відповісти
Россияне, простите глупую женщину - Валентину Терешкову, поднявшуюся из грязи и не знающую ничего кроме вранья и лизоблюдства.
Вам видимо стыдно за свою соотечественницу, променявшую совесть на деньги и регалии, за дома в России и заграницей.
Россию жаль, что власть из людей делает негодяев и подонков.

У этой космонавтки совести меньше, чем у шлюхи с 20-летним стажем!
Лживая паскуда!
показати весь коментар
21.01.2022 21:24 Відповісти
Оперативно,восьми лет не прошло.
показати весь коментар
22.01.2022 07:17 Відповісти
 
 