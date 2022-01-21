На Чернігівщині перейменували дві останні вулиці, названі на честь "єдинороски" Терешкової, - ЗМІ

У селах Безуглівка та Курилівка, що на Чернігівщині, депутати одноголосно перейменували вулиці Терешкової у Пашківську та Квітневу відповідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.

26 грудня відбулись громадські слухання, де мешканці сіл підтримали перейменування вулиць. А 21 січня депутати Талалаївської сільської ради одноголосно підтримали перейменування.

Варто зазначити, що Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової.

