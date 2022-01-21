На Чернігівщині перейменували дві останні вулиці, названі на честь "єдинороски" Терешкової, - ЗМІ
У селах Безуглівка та Курилівка, що на Чернігівщині, депутати одноголосно перейменували вулиці Терешкової у Пашківську та Квітневу відповідно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.
26 грудня відбулись громадські слухання, де мешканці сіл підтримали перейменування вулиць. А 21 січня депутати Талалаївської сільської ради одноголосно підтримали перейменування.
Варто зазначити, що Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://news.obozrevatel.com/politics/na-cherkaschine-otkazalis-ot-idei-pereimenovat-ulitsu-edinoroski-tereshkovoj-v-chest-pogibshih-v-vojne-na-donbasse.htm
Советское школьное творчество.
Валентина Терешкова , захотела молока ,
не попала под корову ,
а попала , под быка .
народное творчество .))))
Жомовую яму Кивы можно назвать именем Терешковой.
Пахнут одинаково.
Вам видимо стыдно за свою соотечественницу, променявшую совесть на деньги и регалии, за дома в России и заграницей.
Россию жаль, что власть из людей делает негодяев и подонков.
У этой космонавтки совести меньше, чем у шлюхи с 20-летним стажем!
Лживая паскуда!