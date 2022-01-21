"Війна неминуча? Чого хоче Путін?": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про ймовірність повномасштабної війни та справу Порошенка
У п’ятницю, 21 січня, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про можливе вторгнення військ Володимира Путіна в Україну та справу п’ятого президента Петра Порошенка.
Теми програми:
• Весь світ говорить про вторгнення Путіна в Україну найближчим часом, а Володимир Зеленський називає цю інформацію чутками. Чому?
• Чи буде повномасштабна війна?
• Справа Порошенка: державна зрада чи розправа над опонентом?
Гості студії:
ПЕТРО ПОРОШЕНКО, президент України (2014–2019), лідер партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";
АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016);
АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);
ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019–2021);
ВАСИЛЬ БУРБА, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2016–2020);
СЕРГІЙ СОБОЛЄВ, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";
РОМАН КОСТЕНКО, народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України.
Як воно, насправді жити під загрозою бомбардувань, маючи президента, який у своїй голові вже здав Харків. І легітимізує окупацію перед Заходом, називаючи його "територією, яка контролюється українським урядом", але на якій насправді живуть росіяни.
Бо як інакше західний читач має зрозуміти "людей, у яких родичі в росії".
Як на мене, у інтерв'ю Зе немає жодного зайвого слова. Всі формулювання вивірені як в аптеці. Саме це він хотів повідомити, точно обравши місце, аудиторію і час.
У Харкові необхідно негайно проводити великий патріотичний мітинг під синьо-жовтими прапорами проти окупації і проти капітуляції. Це єдине, що зможе перебити шкоду, завдану цим інтерв'ю. - Тамара Горіха Зерня
Во всяком случае, не тошнотворные.
