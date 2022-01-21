"Війна неминуча? Чого хоче Путін?": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про ймовірність повномасштабної війни та справу Порошенка

У п’ятницю, 21 січня, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про можливе вторгнення військ Володимира Путіна в Україну та справу п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Теми програми:

• Весь світ говорить про вторгнення Путіна в Україну найближчим часом, а Володимир Зеленський називає цю інформацію чутками. Чому?

• Чи буде повномасштабна війна?

• Справа Порошенка: державна зрада чи розправа над опонентом?

Гості студії:

ПЕТРО ПОРОШЕНКО, президент України (2014–2019), лідер партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016);

АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019–2021);

ВАСИЛЬ БУРБА, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2016–2020);

СЕРГІЙ СОБОЛЄВ, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";

РОМАН КОСТЕНКО, народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України.