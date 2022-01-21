УКР
"Війна неминуча? Чого хоче Путін?": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про ймовірність повномасштабної війни та справу Порошенка

У п’ятницю, 21 січня, о 21:00 у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії говоритимуть про можливе вторгнення військ Володимира Путіна в Україну та справу п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Теми програми:

• Весь світ говорить про вторгнення Путіна в Україну найближчим часом, а Володимир Зеленський називає цю інформацію чутками. Чому?

• Чи буде повномасштабна війна?

• Справа Порошенка: державна зрада чи розправа над опонентом?

Гості студії:

ПЕТРО ПОРОШЕНКО, президент України (2014–2019), лідер партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016);

АРСЕН АВАКОВ, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

ДМИТРО РАЗУМКОВ, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019–2021);

ВАСИЛЬ БУРБА, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2016–2020);

СЕРГІЙ СОБОЛЄВ, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";

РОМАН КОСТЕНКО, народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України.

шоу Шустера (309) Шустер Савік (362)
+14
показати весь коментар
21.01.2022 17:39 Відповісти
+13
всі зауважили - газова принцеса юлька НІКОЛИ не приходить до Савіка на актуальні політичні теми,лише на економічний популізм з п"єдесталом і кучою паперів. хитросрака ****(
показати весь коментар
21.01.2022 17:43 Відповісти
+9
показати весь коментар
21.01.2022 17:45 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 17:37 Відповісти
Конечно не помнит, каждая новая доза обнуляет шо у него там голове.
показати весь коментар
21.01.2022 17:43 Відповісти
НЕАДЕКВАТ
показати весь коментар
21.01.2022 18:30 Відповісти
Ждать от зебильного торчка адекватности глупо.
показати весь коментар
21.01.2022 20:49 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 17:39 Відповісти
...Дуже хочу,щоб ось це відчуття холоду по спині і тривоги якнайдовше запам'яталося виборцям.

Як воно, насправді жити під загрозою бомбардувань, маючи президента, який у своїй голові вже здав Харків. І легітимізує окупацію перед Заходом, називаючи його "територією, яка контролюється українським урядом", але на якій насправді живуть росіяни.
Бо як інакше західний читач має зрозуміти "людей, у яких родичі в росії".

Як на мене, у інтерв'ю Зе немає жодного зайвого слова. Всі формулювання вивірені як в аптеці. Саме це він хотів повідомити, точно обравши місце, аудиторію і час.

У Харкові необхідно негайно проводити великий патріотичний мітинг під синьо-жовтими прапорами проти окупації і проти капітуляції. Це єдине, що зможе перебити шкоду, завдану цим інтерв'ю. - Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
21.01.2022 17:49 Відповісти
После 8 лет войни умственноотсталие будут вияснять, что хочет путлер! Грепаний стид.
показати весь коментар
21.01.2022 17:41 Відповісти
Да ладно, два года назад 73% верило что это Порошенко не желает прекращать войну.
показати весь коментар
21.01.2022 18:12 Відповісти
Сегодня у Шустера гости более-менее адекватные.
Во всяком случае, не тошнотворные.
показати весь коментар
21.01.2022 17:43 Відповісти
всі зауважили - газова принцеса юлька НІКОЛИ не приходить до Савіка на актуальні політичні теми,лише на економічний популізм з п"єдесталом і кучою паперів. хитросрака ****(
показати весь коментар
21.01.2022 17:43 Відповісти
И партия "Батькивщина" не лучше ,ни одна сволочь не поддержала П Порошенко преследуемого верховным🦠недопутлером
показати весь коментар
21.01.2022 18:35 Відповісти
Редкая гнида эта ботоксная самка женского рода. Как и ее поклонники.
показати весь коментар
21.01.2022 19:22 Відповісти
***** хочет отвлечь своих лаптей от "успехов"! что тут непонятного?
показати весь коментар
21.01.2022 17:43 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 17:45 Відповісти
И без мнения маскалей кончно не обойдется, будет дезу малоросам распилять.
показати весь коментар
21.01.2022 17:46 Відповісти
Будут козла османского куесосить,я бы на его месте застрелился
показати весь коментар
21.01.2022 17:49 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 17:59 Відповісти
А баба Юля ?
показати весь коментар
21.01.2022 18:17 Відповісти
баба иуля на клику у баби бені
показати весь коментар
21.01.2022 18:22 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 18:29 Відповісти
Якщо Порох таємно купував вугілля у сепарів, то має відповісти. Державна зрада - серйозна стаття.
показати весь коментар
21.01.2022 18:54 Відповісти
як таємно? А що, в тебе в 2014-му не було ні інтернету, ні ТБ? Не чув, не читав, не знав, як і від кого те вугілля заходило?
показати весь коментар
21.01.2022 19:14 Відповісти
"ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова з проблем: "Навіщо влада переслідує Петра Порошенка та чи призведе до бажаних результатів європейське турне Ентоні Блінкена?"
Буде обговорюватися:
- Суд проти Порошенка: чого добивається влада?
- Зупинити Кремль: чи допоможе європейське турне Ентоні Блінкена?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Денис Маслов (фракція "Слуга народу"), Марія Іонова (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Олексій Гарань - науковий директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, професор політології.
Не пропустіть! https://www.youtube.com/watch?v=eLqWasFOFwU Сьогодні, в прямому ефірі на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-го телеканалу о 19:30
показати весь коментар
21.01.2022 19:13 Відповісти
на каком канале на "Украине" на 24 или на обоих?
показати весь коментар
21.01.2022 20:55 Відповісти
 
 