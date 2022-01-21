Кулеба про перемовини в Женеві: Лавров працює за методичкою Кремля та розповідає, що Україна хоче на когось напасти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що озвучена російською стороною риторика за підсумками зустрічі держсекретаря США і голови МЗС Росії "спрямована на зовнішнього спостерігача".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я приблизно розумію, навіть ще не ознайомившись із результатами самих переговорів, приблизно розумію, як пройшла ця розмова. Росія продовжує створювати наратив, що ми гарні, а Україна погана, що Україна становить для нас загрозу. Питання в тому, що ніхто, окрім можливо якоїсь частини російського суспільства, цей наратив не купує. Але офіційно Лавров працює за методичкою, яку йому там в Кремлі видали, і розказує, що от Україну накачують зброєю, Україна агресивна, Україна хоче на когось напасти, Україна становить для них загрозу", - пояснив міністр закордонних справ.

Кулеба наголосив, що Україна не планує жодних наступальних операцій "ані на Донбасі, ані на території Росії, ані будь-де".

"Ми зараз віддані принципово дипломатичному врегулюванню. Але Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. Україна буде сильною. Ми самі внутрішньо стали сильнішими, і наші партнери допоможуть нам стати ще сильнішими. І Росія ніколи більше не матиме слабку Україну, і ніколи ми не дозволимо їй зробити те, що вона з нами робила в минулому", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, сьогодні відбулися перемовини глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Американська сторона вчергове попередила Росію про жорсткі санкції в разі вторгнення РФ до України.

