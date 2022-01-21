УКР
Кулеба про перемовини в Женеві: Лавров працює за методичкою Кремля та розповідає, що Україна хоче на когось напасти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що озвучена російською стороною риторика за підсумками зустрічі держсекретаря США і голови МЗС Росії "спрямована на зовнішнього спостерігача".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я приблизно розумію, навіть ще не ознайомившись із результатами самих переговорів, приблизно розумію, як пройшла ця розмова. Росія продовжує створювати наратив, що ми гарні, а Україна погана, що Україна становить для нас загрозу. Питання в тому, що ніхто, окрім можливо якоїсь частини російського суспільства, цей наратив не купує. Але офіційно Лавров працює за методичкою, яку йому там в Кремлі видали, і розказує, що от Україну накачують зброєю, Україна агресивна, Україна хоче на когось напасти, Україна становить для них загрозу", - пояснив міністр закордонних справ.

Кулеба наголосив, що Україна не планує жодних наступальних операцій "ані на Донбасі, ані на території Росії, ані будь-де".

"Ми зараз віддані принципово дипломатичному врегулюванню. Але Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. Україна буде сильною. Ми самі внутрішньо стали сильнішими, і наші партнери допоможуть нам стати ще сильнішими. І Росія ніколи більше не матиме слабку Україну, і ніколи ми не дозволимо їй зробити те, що вона з нами робила в минулому", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, сьогодні відбулися перемовини глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Американська сторона вчергове попередила Росію про жорсткі санкції в разі вторгнення РФ до України.

Читайте: США наступного тижня направлять Росії перелік своїх "побоювань та ідей", – Блінкен

Лавров Сергій (1636) росія (67242) Кулеба Дмитро (3605) Блінкен Ентоні (1157)
+4
риторику обкуренной лошади очень легко сменить - анулируйте ему визу!
потом анулируйте визу его дочурке! увидете как лошадь умеет скулить
21.01.2022 17:38 Відповісти
+4
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
21.01.2022 17:52 Відповісти
+3
Ватные болбо@бы . Кому вы всрались ? В Украине одна мечта - полная изоляция вашего зверинца .
21.01.2022 18:18 Відповісти
риторику обкуренной лошади очень легко сменить - анулируйте ему визу!
потом анулируйте визу его дочурке! увидете как лошадь умеет скулить
21.01.2022 17:38 Відповісти
Они рассказывают, так и вы рассказывайте, язык без костей…
21.01.2022 17:48 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
21.01.2022 17:52 Відповісти
Так это само собой ! Опасны местные коллаборанты ,гниды ,кроты и троянские кони
21.01.2022 18:24 Відповісти
Об мокшан нужно просто ноги вытирать, тогда они это уважают.
21.01.2022 17:56 Відповісти
лавров і є методичка.... яку треба підвісити
21.01.2022 18:00 Відповісти
Калантарян(он же лавров)- это гнида,падло и сволочь. Что и где оно там работает-просто насрать.
21.01.2022 18:16 Відповісти
Ватные болбо@бы . Кому вы всрались ? В Украине одна мечта - полная изоляция вашего зверинца .
21.01.2022 18:18 Відповісти
***** епілепмік притому
21.01.2022 18:29 Відповісти
Внимательно просмотрел интервью лаврова и Блинкена..Поражает убогость лексикона унылой лошади пукина.Но это ,к сожалению, реальная политика московии...
21.01.2022 18:34 Відповісти
у параши нет политики, там чиста понятия!!
21.01.2022 20:26 Відповісти
Было бы странно, если бы Лавров работал по другой методичке.
21.01.2022 18:42 Відповісти
Парад НАТО на красной площади остановит придурков.
21.01.2022 19:10 Відповісти
Оказывается они, боясь несущестаующей угрозы, просто от страха убивают украинцев и захватывают чужие территории?
21.01.2022 19:29 Відповісти
зараз мене заплюють "експерди"....може в мене і паранойа, але ніхто не замислювався над тим, що схоже оця вся гнила метушня направлена на народження 4-го рейху? Пояснюю своє хворобливе марення))) В свій час Германія зробила все, для того щоб Англія вийшла з ЄС (на той час Велика Британія була лідером і головою ЄС, хто пам'я тає причину виходу з уніїї?, усі ці ігри німців з бідними членами союзу...). Тепер цей газопровід, В Газпромі всі топ-менеджери німці, захист "рашки" на всіх рівнях....а може німці хочуть знову всесвітнього правління "великої арійської раси"?...але тепер за рахунок російских ембіцилів...бо Версаль і Нюрберг це було дуже тяжко!!!
21.01.2022 20:28 Відповісти
Так ни для кого не является откровением тот факт, что Австро-Германо_Венгерско_Российская связка всегда противостояла англосаксонскому миру, причем началось это за много веков до Третьего Рейха. Большинство русских царей начиная с Гольштейн-Готторп_Романовых были немцами и управляли мордором в интересах Германии. А идеологическое родство немецких фашистов и русских коммунистов в свое время признавалось официальной властью СССР. Поэтому ничего нового, собственно, ты не написал )
21.01.2022 20:37 Відповісти
...слава Богу я не параноик))) если до меня, простого обывателя, со средними знаниями истории и не "великого ума" в геополитике, дошло, что этот "гешефт" немного больше чем авитаминоз и маразм старого ботексного чмыря....может не того придурка мировому сообществу надо присаживать?...просто надо вспомнить, кто начинал самые кровавые войны...обе мировые катастрофы начинались с одного места в Европе....
21.01.2022 20:53 Відповісти
Фашисты и те и другие. Они уже две мировых проиграли - проиграют и третью.
21.01.2022 20:44 Відповісти
Интересно, а Кулеба знает чей министр Лавров, и чьи поручения он должен и выполняет?
21.01.2022 21:44 Відповісти
Ахаха, смешной какой. Прямо открытие века у человека. Интересно, по чьей методичке должен был работать Лавров?
22.01.2022 08:33 Відповісти
 
 