Канада запропонувала Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку

Уряд Канади запропонував надати Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні високоповажний Харджит С. Саджан, міністр міжнародного розвитку та міністр, який відповідає за Тихоокеанське агентство економічного розвитку Канади, та високоповажна Мелані Жолі, міністр закордонних справ, оголосили, що Канада запропонувала надати кредит у розмірі до $120 млн уряду України, щоб підтримати економічну стійкість країни та реформи управління", - сказано у повідомленні.

Крім того, Канада також запропонувала надати грант на технічну допомогу у розмірі до 6 млн. доларів США для підтримки реалізації кредиту. Канадські та українські офіційні особи вже зустрічаються, щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації.

"Українці завжди можуть розраховувати на те, що Канада буде поруч, коли це необхідно. Працюючи разом, ми можемо зміцнити економіку та допомогти просунути реформи управління. Я санкціонував цю запропоновану позику, щоб підтримати здатність України реагувати на потреби свого населення в умовах агресивних дій Росії Це лише один крок у побудові безпечного майбутнього для українців, і я продовжуватиму шукати способи підтримати Україну", - сказав Саджан.

