1 031 13

Канада запропонувала Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку

Канада запропонувала Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку

Уряд Канади запропонував надати Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні високоповажний Харджит С. Саджан, міністр міжнародного розвитку та міністр, який відповідає за Тихоокеанське агентство економічного розвитку Канади, та високоповажна Мелані Жолі, міністр закордонних справ, оголосили, що Канада запропонувала надати кредит у розмірі до $120 млн уряду України, щоб підтримати економічну стійкість країни та реформи управління", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо доручив розширити канадську військову тренувальну місію в Україні

Крім того, Канада також запропонувала надати грант на технічну допомогу у розмірі до 6 млн. доларів США для підтримки реалізації кредиту. Канадські та українські офіційні особи вже зустрічаються, щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації.

"Українці завжди можуть розраховувати на те, що Канада буде поруч, коли це необхідно. Працюючи разом, ми можемо зміцнити економіку та допомогти просунути реформи управління. Я санкціонував цю запропоновану позику, щоб підтримати здатність України реагувати на потреби свого населення в умовах агресивних дій Росії Це лише один крок у побудові безпечного майбутнього для українців, і я продовжуватиму шукати способи підтримати Україну", - сказав Саджан.

Також читайте: Будь-яке подальше військове вторгнення до України матиме для Росії серйозні наслідки, зокрема погоджені санкції, - Трюдо

+5
Ніяких грошей. Давайте зброєю, амуніцією.
21.01.2022 18:01 Відповісти
+3

ЗЕлины кадры... А вы удивляетесь, почему в экономике всё так хреново😡

21.01.2022 18:03 Відповісти
+1
Зашибісь. Поверніть китайцям їх гроші, вкрадені зескотом. А вони хай далі крадуть. Може хтось ще дасть гроші, Англія чи США.
21.01.2022 18:08 Відповісти
Це не на войну, це на "хліб"
показати весь коментар
21.01.2022 19:10 Відповісти

Знову ж сонцеликий пустить все за відкат на дороги.
21.01.2022 19:07 Відповісти
Канада, не давайте їм гроші. Шліть озброєння.
21.01.2022 19:29 Відповісти
Щас! уже послали))))) шаровики срані
21.01.2022 20:33 Відповісти
Якщо буде напад на Україну з боку РФ, то вже потрібно договорюватись про поставки гуманітарної допомоги.
21.01.2022 22:53 Відповісти
 
 