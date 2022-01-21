УКР
"Укравтодор" використав кошти фонду боротьби з COVID-19 за цільовим призначенням, - Держаудитслужба

Державна аудиторська служба (ДАСУ) дійшла висновку, що "Укравтодор" використав кошти фонду боротьби з COVID-19 за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства. Зауваження експертів стосуються лише формальних порушень у ході закупівель.

Про це повідомила у Facebook пресслужба "Укравтодору" у відповідь на публікації у ЗМІ, де розповсюджувалася інформація про порушення, нібито виявлені Державною аудиторською службою (ДАСУ), передає Цензор.НЕТ.

"Частину зауважень виправлено під час моніторингу, однак всі інші зауваження оскаржено в суді. Зауваження стосуються випадків, коли, наприклад, не вказано адресу замовника чи не вказано мову формування пропозиції. Такі формальні порушення не впливають на саму процедуру закупівлі та її результати", - пояснив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

В "Укравтодорі" розповіли, що цифри ймовірних встановлених порушень, на які посилаються у низці ЗМІ, не мають свого підтвердження ані в офіційному опублікованому звіті ДАСУ, ані офіційному листі цієї служби до "Укравтодору" щодо результатів перевірки.

За словами Івко, більшість проєктів пройшло через Антимонопольний комітет, де є механізми оперативного реагування на порушення.

Водночас, як зазначається, у висновку ДАСУ щодо закупівель "Укравтодору" вказано на необхідність змін у чинній системі контролю, у тому числі – залучення незалежного технагляду, методики оцінки неякісних робіт і забезпечення контролю якості протягом всього циклу експлуатації об’єктів.

Ці рекомендації враховуються "Укравтодором", наголошують у відомстві. За останні 2 роки на ключових об’єктах інфраструктури залучають незалежний технагляд, а експертиза проєктів стала обов’язковою.

"Усі кошти з Фонду використано за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства — про що і зазначається у звіті", - підкреслює "Укравтодор".

Укравтодор (1200) Держаудитслужба (184) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+13
сюр
дорстрой (стройка и ремонт дорог)
использовал деньги антиковид фонда (профилактика и лечение болезни)
без нарушение и правильно
показати весь коментар
21.01.2022 18:23 Відповісти
+10
Это какъ?
Прививки в асфальт ширяли?
показати весь коментар
21.01.2022 18:20 Відповісти
+9
просто вслушайтесь - использование ковидного фонда на ремонт дорог...)))) и фсё нормуль))))
показати весь коментар
21.01.2022 19:09 Відповісти
Вранье.

На 30 млрд. гривень порушень та «проблемних питань» знайшла в фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік Державна аудиторська служба. Такі дані містяться у звіті Служби, який вимагає МВФ.
В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі - 12,6 млрд грн. «Срібло» взяло Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд, а «бронза» в Мінекономіки (5 млрд).
показати весь коментар
21.01.2022 18:06 Відповісти
это получается бубочка украл и вывел в офшоры 40% ковидного фонда
показати весь коментар
21.01.2022 19:00 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 18:06 Відповісти
УкрАвтоДор доказал, что 51% отремонтированных дорог были в направлении КЛАДБИЩЬ!
показати весь коментар
21.01.2022 18:08 Відповісти
Это какъ?
Прививки в асфальт ширяли?
показати весь коментар
21.01.2022 18:20 Відповісти
сюр
дорстрой (стройка и ремонт дорог)
использовал деньги антиковид фонда (профилактика и лечение болезни)
без нарушение и правильно
показати весь коментар
21.01.2022 18:23 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 19:21 Відповісти
нецелевое расходование бюджетных денег - криминал.
должен быть суд и тюрьма
показати весь коментар
21.01.2022 18:36 Відповісти
Та, то таке. То ж не барига )))
показати весь коментар
21.01.2022 18:44 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 18:50 Відповісти
Оманские офшоры растут как на дрожжах..
показати весь коментар
21.01.2022 18:52 Відповісти
Ці цільові призначення навіть передавали привіт із Сейшел!
показати весь коментар
21.01.2022 19:05 Відповісти
просто вслушайтесь - использование ковидного фонда на ремонт дорог...)))) и фсё нормуль))))
показати весь коментар
21.01.2022 19:09 Відповісти
Вот интересно они слышат себя
показати весь коментар
21.01.2022 19:23 Відповісти
Ааа, ну тогда те кто не дождался кислорода , вовремя закупленной вакцины, тестов ,масок и всего что должно было быть в больницах - могут спокойно отдыхать , на том свете. За то их дети и внуки будут ездить к ним на кладбище по хорошей дороге, если доживут.
показати весь коментар
21.01.2022 19:12 Відповісти
ни хера не понял! где ковид, а где дороги?
показати весь коментар
21.01.2022 19:14 Відповісти
это не понял никто!
(ну из тех у кого есть мозги.... а тем у кого там сопли галабародьки))))) - пофиг! )))
показати весь коментар
21.01.2022 19:47 Відповісти
Зато по хорошим дорогам хорошо танкам до Киева ехать. А вот защитные сооружения вокруг Киева и на границе с Беларусью - то такое ...
показати весь коментар
21.01.2022 19:16 Відповісти
Все нормально.. у клоуна справка есть, что дорога заболела.. Вот ее и лечили на миллиард.
показати весь коментар
21.01.2022 19:28 Відповісти
Или я что-то не понимаю - а как Автодор мог бороться с ковидом? Ударим дорогами по вирусу???
показати весь коментар
21.01.2022 19:46 Відповісти
...у зелепукина : скорые очень скоро окажут скорую помошчь...он ещчё и последние колгоспы автобаном обвяжет
показати весь коментар
22.01.2022 05:40 Відповісти
Как вообще можно называть целевым использование Укравтодором средств ковидного фонда? Почему-то эти деньги не пошли на лекарства и зарплаты врачам.
А использование Пенсионным фондом средств офиса президента будет считаться целевым?
показати весь коментар
21.01.2022 19:50 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 19:55 Відповісти
...с Аудитом всё понятно (свои посоны) таки отпустили Тодора что Украв
показати весь коментар
22.01.2022 05:38 Відповісти
 
 