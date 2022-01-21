"Укравтодор" використав кошти фонду боротьби з COVID-19 за цільовим призначенням, - Держаудитслужба

Державна аудиторська служба (ДАСУ) дійшла висновку, що "Укравтодор" використав кошти фонду боротьби з COVID-19 за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства. Зауваження експертів стосуються лише формальних порушень у ході закупівель.

Про це повідомила у Facebook пресслужба "Укравтодору" у відповідь на публікації у ЗМІ, де розповсюджувалася інформація про порушення, нібито виявлені Державною аудиторською службою (ДАСУ), передає Цензор.НЕТ.

"Частину зауважень виправлено під час моніторингу, однак всі інші зауваження оскаржено в суді. Зауваження стосуються випадків, коли, наприклад, не вказано адресу замовника чи не вказано мову формування пропозиції. Такі формальні порушення не впливають на саму процедуру закупівлі та її результати", - пояснив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

В "Укравтодорі" розповіли, що цифри ймовірних встановлених порушень, на які посилаються у низці ЗМІ, не мають свого підтвердження ані в офіційному опублікованому звіті ДАСУ, ані офіційному листі цієї служби до "Укравтодору" щодо результатів перевірки.

За словами Івко, більшість проєктів пройшло через Антимонопольний комітет, де є механізми оперативного реагування на порушення.

Водночас, як зазначається, у висновку ДАСУ щодо закупівель "Укравтодору" вказано на необхідність змін у чинній системі контролю, у тому числі – залучення незалежного технагляду, методики оцінки неякісних робіт і забезпечення контролю якості протягом всього циклу експлуатації об’єктів.

Ці рекомендації враховуються "Укравтодором", наголошують у відомстві. За останні 2 роки на ключових об’єктах інфраструктури залучають незалежний технагляд, а експертиза проєктів стала обов’язковою.

"Усі кошти з Фонду використано за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства — про що і зазначається у звіті", - підкреслює "Укравтодор".

