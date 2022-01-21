УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9968 відвідувачів онлайн
Новини
2 201 19

Блокування роботи "АрселорМіттал" є свідченням корупційного тиску на бізнес з боку влади, – економіст

Блокування роботи

Блокування роботи АрселорМіттал Кривий Ріг знищує інвестиційний клімат України та дискредитує країну на міжнародній арені.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Історії з арештами рахунків найбільшого інвестора в Україну "Криворіжсталі", коли з’являється повідомлення про арешти і накладання штрафів з мільярдними сумами на компанії "Сінево" чи на "Нову пошту" – це відкрита інформація… За цим стоїть не просто некомпетентність, за цим стоїть корупційна складова", – сказав Кушнірук.

За його словами, такі дії влади вкрай негативно впливають на імідж країни та відлякують інвесторів. Адже, якщо влада дозволяє незаконні дії стосовно одного з найбільших іноземних інвесторів, такого як "АрселорМіттал", то й інших може спіткати така сама доля.

"Те, що спричинює влада за останні два з половиною роки по всім комплексам проблем – це дії з одного боку відверті некомпетентності, а з іншого боку просто зростаюча карколомна корупція, яка причому вже починає доходити до рівня часів Януковича", – зазначив Кушнірук.

Він наголосив: корупція та тиск на бізнес з боку влади дискредитують Україну, роблять її невигідною для інвестування, і інвестори будуть виводити свої капітали з країни.

"Спілкуючись з бізнесменами, я чую від них розмови про шалений нахабний корупційний тиск з боку чиновників, якого вони не пам’ятали, починаючи з 2013 року. Тому зараз ми спостерігаємо саме ту ситуацію – начебто люди живуть як останній день, намагаються вкрасти і отримати хабарі якомога більше тут і зараз, а потім просто побіжать з країни по всьому світу", – підсумував Кушнірук.

Раніше інвестаналітик Сергій Фурса заявив, що блокування роботи "АрселорМіттал" – це ганебна історія, про яку говоритимуть на міжнародних зустрічах, зокрема у Давосі.

Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг". У компанії висловили обурення цим рішенням, яке було здійснено на виконання рішення Шевченківського суду від 30 листопада 2021 року за позовом Державної податкової служби.

У свою чергу економіст Олексій Плотніков зазначив, що блокування роботи "Арселор Міттал" податковою службою призведе до того, що в Україну не прийде жодний іноземний інвестор, а українські інвестори намагатимуться вивести звідси свій бізнес.

Автор: 

Кривий Ріг (1394) Криворіжсталь (6) Арселор (186)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
дарагие инвесторы
захади - не бойся
выхади - не плачь

Зе и его няня
показати весь коментар
21.01.2022 18:23 Відповісти
+5
Це не влада , а здирачі бабла і гешефту !

Чим скоріше ми відправимо їх на смітник історіі , а багатьох до буцегарні, тим краще для українців і Украіни !
показати весь коментар
21.01.2022 18:37 Відповісти
+3
влада зелених комсомольців
показати весь коментар
21.01.2022 18:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нуу, Кушнирук это ещё тот экономист ...
показати весь коментар
21.01.2022 18:17 Відповісти
А хто для тебе є авторитетним українським економістом?
показати весь коментар
21.01.2022 19:18 Відповісти
Махно .
показати весь коментар
21.01.2022 19:28 Відповісти
не верю. клоун и опзжная шл.ха гетьманцев. ты же клоунский активист
показати весь коментар
21.01.2022 19:41 Відповісти
4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" НАЙБІЛЬШОЇ У СВІТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ КОМПАНІЇ.
Думаєте зійде з рук?
показати весь коментар
21.01.2022 18:18 Відповісти
дарагие инвесторы
захади - не бойся
выхади - не плачь

Зе и его няня
показати весь коментар
21.01.2022 18:23 Відповісти
Це не влада , а здирачі бабла і гешефту !

Чим скоріше ми відправимо їх на смітник історіі , а багатьох до буцегарні, тим краще для українців і Украіни !
показати весь коментар
21.01.2022 18:37 Відповісти
Тиск на бізнес?
Так, це правда!
Але, хто сказав, що на значну частину бізнесу не потрібно тиснути? Бізнес чистий перед законом? Бізнес не уникає можливостей вдути державу, працівників?
Тиснути треба і на божевільну владу і на божевільний бізнес.
Залишилося питання - як врятувати і корумповану державу і корумпований бізнес?

Відповідь - при теперішніх умовах (73% ідіотів), ніяк(

Треба щось міняти. От нехай народ (не нарІд) і подумає.
Бо часу залишилося зовсім обмаль(
показати весь коментар
21.01.2022 18:49 Відповісти
Ну и что за 25 лет до зе надумал народ(не нарід)?Как миллиарды в офшор выводить?И че-то копеечные налоги не помогли.
показати весь коментар
16.02.2022 07:36 Відповісти
В Офисе генпрокурора говорят, что https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/01/5/681194/ арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" наложен только на деньги, признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве и в пределах суммы вероятного ущерба.

Источник: разъяснение https://t.me/pgo_gov_ua/2819 ОГП в Telegram

Дословно: "По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.

Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы".

Детали: В ОГП напоминают, что в рамках этого уголовного производства действующему финансовому директору - главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года было объявлено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены заключениями комплексной судебной экспертизы.

Указано, что ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации.
показати весь коментар
21.01.2022 18:50 Відповісти
клоуны в телеграме что-то вякают) серьезная инфа
показати весь коментар
21.01.2022 19:42 Відповісти
все це лише слова. Де реальні прямі докази, а не проплачені "експертизи"?
показати весь коментар
21.01.2022 21:03 Відповісти
влада зелених комсомольців
показати весь коментар
21.01.2022 18:53 Відповісти
Вже червоніють.
показати весь коментар
21.01.2022 19:19 Відповісти
цей економіст нічого не тямить в зе-економіці:
тож є "єфєктівна работа інвєст-нянь"
показати весь коментар
21.01.2022 19:18 Відповісти
Це одне із завдань шмарклі.
показати весь коментар
21.01.2022 19:27 Відповісти
является свидетельством давления на бизнес со стороны властей ...КАЦАПИИ
показати весь коментар
21.01.2022 20:18 Відповісти
Ми чуємо від президента запрошення всіх інвесторів йти в Україну. А бачимо, що всі іноземні інвестиції, які зайшли в Україну, або не працюють, або забираються геть якомога далі від нашої податкової та судів. На кого працює президент? Слушне питання чи ні?
показати весь коментар
21.01.2022 20:18 Відповісти
Игорью Валерьичу оочень нравицца Криворожсталь. Отдал распоряжение-налоговая и заблокировала деятельность. До конца каденции тоько 2 года, надо спешить.
показати весь коментар
21.01.2022 20:25 Відповісти
 
 