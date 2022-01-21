Блокування роботи "АрселорМіттал" є свідченням корупційного тиску на бізнес з боку влади, – економіст

Блокування роботи АрселорМіттал Кривий Ріг знищує інвестиційний клімат України та дискредитує країну на міжнародній арені.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Історії з арештами рахунків найбільшого інвестора в Україну "Криворіжсталі", коли з’являється повідомлення про арешти і накладання штрафів з мільярдними сумами на компанії "Сінево" чи на "Нову пошту" – це відкрита інформація… За цим стоїть не просто некомпетентність, за цим стоїть корупційна складова", – сказав Кушнірук.



За його словами, такі дії влади вкрай негативно впливають на імідж країни та відлякують інвесторів. Адже, якщо влада дозволяє незаконні дії стосовно одного з найбільших іноземних інвесторів, такого як "АрселорМіттал", то й інших може спіткати така сама доля.

"Те, що спричинює влада за останні два з половиною роки по всім комплексам проблем – це дії з одного боку відверті некомпетентності, а з іншого боку просто зростаюча карколомна корупція, яка причому вже починає доходити до рівня часів Януковича", – зазначив Кушнірук.



Він наголосив: корупція та тиск на бізнес з боку влади дискредитують Україну, роблять її невигідною для інвестування, і інвестори будуть виводити свої капітали з країни.

"Спілкуючись з бізнесменами, я чую від них розмови про шалений нахабний корупційний тиск з боку чиновників, якого вони не пам’ятали, починаючи з 2013 року. Тому зараз ми спостерігаємо саме ту ситуацію – начебто люди живуть як останній день, намагаються вкрасти і отримати хабарі якомога більше тут і зараз, а потім просто побіжать з країни по всьому світу", – підсумував Кушнірук.

Раніше інвестаналітик Сергій Фурса заявив, що блокування роботи "АрселорМіттал" – це ганебна історія, про яку говоритимуть на міжнародних зустрічах, зокрема у Давосі.



Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг". У компанії висловили обурення цим рішенням, яке було здійснено на виконання рішення Шевченківського суду від 30 листопада 2021 року за позовом Державної податкової служби.



У свою чергу економіст Олексій Плотніков зазначив, що блокування роботи "Арселор Міттал" податковою службою призведе до того, що в Україну не прийде жодний іноземний інвестор, а українські інвестори намагатимуться вивести звідси свій бізнес.