Блокування роботи "АрселорМіттал" є свідченням корупційного тиску на бізнес з боку влади, – економіст
Блокування роботи АрселорМіттал Кривий Ріг знищує інвестиційний клімат України та дискредитує країну на міжнародній арені.
Про це заявив економіст Борис Кушнірук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Історії з арештами рахунків найбільшого інвестора в Україну "Криворіжсталі", коли з’являється повідомлення про арешти і накладання штрафів з мільярдними сумами на компанії "Сінево" чи на "Нову пошту" – це відкрита інформація… За цим стоїть не просто некомпетентність, за цим стоїть корупційна складова", – сказав Кушнірук.
За його словами, такі дії влади вкрай негативно впливають на імідж країни та відлякують інвесторів. Адже, якщо влада дозволяє незаконні дії стосовно одного з найбільших іноземних інвесторів, такого як "АрселорМіттал", то й інших може спіткати така сама доля.
"Те, що спричинює влада за останні два з половиною роки по всім комплексам проблем – це дії з одного боку відверті некомпетентності, а з іншого боку просто зростаюча карколомна корупція, яка причому вже починає доходити до рівня часів Януковича", – зазначив Кушнірук.
Він наголосив: корупція та тиск на бізнес з боку влади дискредитують Україну, роблять її невигідною для інвестування, і інвестори будуть виводити свої капітали з країни.
"Спілкуючись з бізнесменами, я чую від них розмови про шалений нахабний корупційний тиск з боку чиновників, якого вони не пам’ятали, починаючи з 2013 року. Тому зараз ми спостерігаємо саме ту ситуацію – начебто люди живуть як останній день, намагаються вкрасти і отримати хабарі якомога більше тут і зараз, а потім просто побіжать з країни по всьому світу", – підсумував Кушнірук.
Раніше інвестаналітик Сергій Фурса заявив, що блокування роботи "АрселорМіттал" – це ганебна історія, про яку говоритимуть на міжнародних зустрічах, зокрема у Давосі.
Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг". У компанії висловили обурення цим рішенням, яке було здійснено на виконання рішення Шевченківського суду від 30 листопада 2021 року за позовом Державної податкової служби.
У свою чергу економіст Олексій Плотніков зазначив, що блокування роботи "Арселор Міттал" податковою службою призведе до того, що в Україну не прийде жодний іноземний інвестор, а українські інвестори намагатимуться вивести звідси свій бізнес.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаєте зійде з рук?
захади - не бойся
выхади - не плачь
Зе и его няня
Чим скоріше ми відправимо їх на смітник історіі , а багатьох до буцегарні, тим краще для українців і Украіни !
Так, це правда!
Але, хто сказав, що на значну частину бізнесу не потрібно тиснути? Бізнес чистий перед законом? Бізнес не уникає можливостей вдути державу, працівників?
Тиснути треба і на божевільну владу і на божевільний бізнес.
Залишилося питання - як врятувати і корумповану державу і корумпований бізнес?
Відповідь - при теперішніх умовах (73% ідіотів), ніяк(
Треба щось міняти. От нехай народ (не нарІд) і подумає.
Бо часу залишилося зовсім обмаль(
Источник: разъяснение https://t.me/pgo_gov_ua/2819 ОГП в Telegram
Дословно: "По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.
Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы".
Детали: В ОГП напоминают, что в рамках этого уголовного производства действующему финансовому директору - главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года было объявлено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены заключениями комплексной судебной экспертизы.
Указано, что ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации.
тож є "єфєктівна работа інвєст-нянь"