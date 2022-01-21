На зимових Олімпійських іграх в Пекіні Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 видах спорту, - НОК

Національний олімпійський комітет затвердив склад української збірної на Олімпійських іграх у Пекіні, що стартують 4 лютого. Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НОК.

Українські спортсмени виступлять у наступних дисциплінах: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки на лижах з трампліну, фігурне катання, фристайл та шорт-трек.

До складу делегації також увійшли 43 людини: 26 тренерів, 10 лікарів і масажистів, 7 представників технічного персоналу. Вирішення організаційних, управлінських, комунікаційних та логістичних питань, пов’язаних з перебуванням команди та її інформаційним забезпеченням здійснюватиме 7 представників адміністративного персоналу.

Нагадуємо, Олімпійські ігри-2022 стартують у Пекіні 4 лютого і триватимуть до 20 лютого. Усього розіграють 109 комплектів медалей у 15 видах спорту.