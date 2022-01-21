УКР
Новини
На зимових Олімпійських іграх в Пекіні Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 видах спорту, - НОК

Національний олімпійський комітет затвердив склад української збірної на Олімпійських іграх у Пекіні, що стартують 4 лютого. Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НОК.

Українські спортсмени виступлять у наступних дисциплінах: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки на лижах з трампліну, фігурне катання, фристайл та шорт-трек.

До складу делегації також увійшли 43 людини: 26 тренерів, 10 лікарів і масажистів, 7 представників технічного персоналу. Вирішення  організаційних, управлінських, комунікаційних та логістичних питань, пов’язаних з перебуванням команди та її інформаційним забезпеченням здійснюватиме 7 представників адміністративного персоналу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми розпочинаємо боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні, - міністр спорту Гутцайт

Нагадуємо, Олімпійські ігри-2022 стартують у Пекіні 4 лютого і триватимуть до 20 лютого. Усього розіграють 109 комплектів медалей у 15 видах спорту.

НОК (87) Олімпіада (688) Збірна України (144)
Топ коментарі
+3
21.01.2022 19:25 Відповісти
+1
Є примарна надія на біатлон.
21.01.2022 19:24 Відповісти
+1
Вряд-ли ,у мужчин вообще шансов нет а женщины могут выстрелить только при какой-то страшной непрухе у других ,не бегут наши девчата ,не бегут ...
21.01.2022 19:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль что медалей не будет ...
21.01.2022 19:23 Відповісти
Є примарна надія на біатлон.
21.01.2022 19:24 Відповісти
Вряд-ли ,у мужчин вообще шансов нет а женщины могут выстрелить только при какой-то страшной непрухе у других ,не бегут наши девчата ,не бегут ...
21.01.2022 19:26 Відповісти
Що є, то є, краща з наших, Юлія Джима, крепко здала в цьому сезоні...
21.01.2022 19:28 Відповісти
Нужен толковый тренер ,норвежец или немец ,платить человеку достойную зарплату и пусть работает ,даже у Лукашенко ума хватает понимать ,что спорт сегодня не просто спорт ..
21.01.2022 19:32 Відповісти
Одного тренера мало. Много чего надо. А впервые очередь - мир.
показати весь коментар
21.01.2022 20:20 Відповісти
21.01.2022 19:25 Відповісти
45 спортсменів і 1450 спортивних ******* фунціонерів
21.01.2022 19:26 Відповісти
Вы читать умеете? 10 врачей и массажистов на 45 спорсменов и 26 тренеров. Может это много а может и мало по сравнению с другими командами. Зачем на Луну брешешь, бездельник?
22.01.2022 06:22 Відповісти
Ти читати вмієш?? " Спортивні функціонери" - це весь непотріб який паратизитує в Україні. Тренери і масажисти деякі не поїдуть, а цим місце знайдеться
22.01.2022 06:35 Відповісти
Практично усі Світові війни (та й не тільки) починались з Олімпіади. А особливість підступності Х*йла тільки тому делегує.
21.01.2022 19:29 Відповісти
Олйух нитуП нужно на форме изобразить!
21.01.2022 22:21 Відповісти
Игры во время войны?
21.01.2022 22:34 Відповісти
+ я правильно помню, что США отказались от участия? Мы - как всегда...? Побиже к тусовкам и роялям?
22.01.2022 08:36 Відповісти
21.01.2022 22:38 Відповісти
Маловато. Наверно опять установят антирекорд по медалям.
22.01.2022 01:19 Відповісти
А може відразу інвалідів-параолімпійців відправимо на олімпіаду,вони хоч нагороди принесуть не те що ці здорові бугаї.
22.01.2022 06:22 Відповісти
01.02.2022 19:33 Відповісти
 
 