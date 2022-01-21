Країни Балтії нададуть Україні протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, - заява міністрів оборони
Країни Балтії нададуть Збройним Силам України протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger.
Про це йдеться в заяві іміністра оборони Естонії Калле Лаанет, міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса та міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні Україна перебуває на передньому краї відділення Європи від військового конфлікту з Росією. Подивимося правді в очі - війна в Україні триває, і важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресору", - сказав міністр оборони Естонії Лаанет.
Він додав, що задоволений тим, що після консультації із союзниками Естонія ухвалила рішення передати Україні системи озброєнь.
"Сьогодні у нас є всі необхідні погодження від США для відправки зброї. Цим ми показуємо, що підтримуємо Україну не лише на словах, а й на ділі. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто виявляє ініціативу, Естонія безперечно є однією з таких країн ", вказав Лаанет.
Згідно з заявою, Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.
Міністри оборони також висловили надію, що Україні ніколи не доведеться реально застосовувати ці системи озброєнь і що Росія змінить свою агресивну позицію.
"от просто дивна історія, але в нас є інформація, що ту зброю, яку доставляють британці, - її не розмитнюють, її просто складають. І це в умовах, коли вам кажуть, що з дня на день може щось трапитись! Якщо у вас є цей ресурс і "Боже бережи королеву", то давайте проводьте навчання, як користуватись цією зброєю, давайте вчити резервістів. Де розгорнуті полігони? Джерело: "
Велика подяка бандерівцям Балтії.
УкраIна Мати!!!
и как теперь оправдываться перед влядимирвлядимирычем?
а вдруг теперь скотов на рашке запретят? ))))))))))))
https://www.wsj.com/articles/germany-blocks-nato-ally-from-transferring-weapons-to-ukraine-11642790772?mod=Searchresults_pos1&page=1
оголтелая .... она самая.....‼️
thanks for the support, we will not forget!
paldies par atbalstu, neaizmirsīsim!
ačiū už palaikymą, nepamiršime!
täname teid toetuse eest, me ei unusta!
И повтрю еще много раз: хороший россиянин-мертвый россиянин(если он находится на территории Украины)
Когда у пуштунов, узбеков и таджиков в Афганистане появились stinger-ы и другое оборудование.
Всё, нужно было выводить войска с Афганистана.