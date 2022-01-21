Країни Балтії нададуть Україні протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, - заява міністрів оборони

Країни Балтії нададуть Збройним Силам України протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger.

Про це йдеться в заяві іміністра оборони Естонії Калле Лаанет, міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса та міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Україна перебуває на передньому краї відділення Європи від військового конфлікту з Росією. Подивимося правді в очі - війна в Україні триває, і важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресору", - сказав міністр оборони Естонії Лаанет.

Він додав, що задоволений тим, що після консультації із союзниками Естонія ухвалила рішення передати Україні системи озброєнь.

"Сьогодні у нас є всі необхідні погодження від США для відправки зброї. Цим ми показуємо, що підтримуємо Україну не лише на словах, а й на ділі. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто виявляє ініціативу, Естонія безперечно є однією з таких країн ", вказав Лаанет.

Згідно з заявою, Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.

Міністри оборони також висловили надію, що Україні ніколи не доведеться реально застосовувати ці системи озброєнь і що Росія змінить свою агресивну позицію.

