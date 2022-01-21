УКР
20 946 166

Країни Балтії нададуть Україні протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, - заява міністрів оборони

Країни Балтії нададуть Збройним Силам України протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger.

Про це йдеться в заяві іміністра оборони Естонії Калле Лаанет, міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса та міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Україна перебуває на передньому краї відділення Європи від військового конфлікту з Росією. Подивимося правді в очі - війна в Україні триває, і важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресору", - сказав міністр оборони Естонії  Лаанет.

Він додав, що задоволений тим, що після консультації із союзниками Естонія ухвалила рішення передати Україні системи озброєнь.

"Сьогодні у нас є всі необхідні погодження від США для відправки зброї. Цим ми показуємо, що підтримуємо Україну не лише на словах, а й на ділі. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто виявляє ініціативу, Естонія безперечно є однією з таких країн ", вказав Лаанет.

Згідно з заявою, Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.

Міністри оборони також висловили надію, що Україні ніколи не доведеться реально застосовувати ці системи озброєнь і що Росія змінить свою агресивну позицію.

Латвія (1397) Литва (2515) зброя (7692) Балтія (358) Естонія (1685)
Топ коментарі
+75
та что ж эта за, *****, русофобия-то такая сплошная со всех сторон
показати весь коментар
21.01.2022 19:35 Відповісти
+61
Країни Балтії нададуть Збройним Силам України протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger. -- СПАСИБО Это не продажные ШВАБЫ
показати весь коментар
21.01.2022 19:37 Відповісти
+59
И только осел оманский уже сдал Харьков...
показати весь коментар
21.01.2022 19:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
У нас не бандерівці, а лісові брати Слово інше, суть та же
показати весь коментар
21.01.2022 23:01 Відповісти
Ай шоб у вас ручки не болiли...
показати весь коментар
21.01.2022 23:32 Відповісти
Интересно. А на рашенсамолеты и вертолеты еще не прикручивают сетки от кроватей, для защиты от Стингеров? ))))
показати весь коментар
21.01.2022 20:25 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 20:47 Відповісти
а не надо подсказывать !!! ))))))))))
показати весь коментар
21.01.2022 20:50 Відповісти
От стрингеров помогают только обоссанные матрасы
показати весь коментар
22.01.2022 21:02 Відповісти
В Афганістані пастухи справлялися зі стінгерами. Наші хлопці освоять цю справу на раз.
показати весь коментар
21.01.2022 20:25 Відповісти
Там справляться не с чем. Он тоже делает всё сам. Захват цели осуществляется с помощью микропроцессора и фокальной решётки. Сопровождаешь пару секунд, жмёшь спуск, и всё в «чёрном тюльпане»
показати весь коментар
21.01.2022 21:04 Відповісти
Мало самолетов и вертолетов сбили. Оружие не мега-эффективное. Хотя возможно из-за применения необученными боевиками.
показати весь коментар
22.01.2022 21:41 Відповісти
Що москалики заходьте в гості))
показати весь коментар
21.01.2022 20:27 Відповісти
не очкуй "умний" цитуй китайців))
показати весь коментар
21.01.2022 21:12 Відповісти
Идти к вам? Куда? На воронеж?
показати весь коментар
21.01.2022 22:09 Відповісти
И только ********** Украины приглашает кацов в гости с холодцом и водочкой. Мудак.
показати весь коментар
22.01.2022 11:33 Відповісти
Спасибо, родные.
показати весь коментар
21.01.2022 20:31 Відповісти
Сплошной праздник какой то
показати весь коментар
21.01.2022 20:32 Відповісти
По Стингерам. Це не наступальна зброя. І пропагандони у Лднр ні чого нести не зможуть. Бо в них нема авіації.
показати весь коментар
21.01.2022 20:34 Відповісти
Абы кто-то из наших хенералов или Верховных не отдал приказ "не поддаваться на провокации, огня не открывать".... Как уже проворачивали такой фокус в 2014 году.
показати весь коментар
21.01.2022 20:34 Відповісти
Єто как пить дать !
показати весь коментар
21.01.2022 21:16 Відповісти
ВИктория Сюмар:

"от просто дивна історія, але в нас є інформація, що ту зброю, яку доставляють британці, - її не розмитнюють, її просто складають. І це в умовах, коли вам кажуть, що з дня на день може щось трапитись! Якщо у вас є цей ресурс і "Боже бережи королеву", то давайте проводьте навчання, як користуватись цією зброєю, давайте вчити резервістів. Де розгорнуті полігони? Джерело: "
показати весь коментар
22.01.2022 05:00 Відповісти
Всесвітній Бандерівський Рух у реальній справі.
Велика подяка бандерівцям Балтії.
показати весь коментар
21.01.2022 20:35 Відповісти
Батько наш Бандера!
УкраIна Мати!!!
показати весь коментар
21.01.2022 22:10 Відповісти
Але ж, ще треба щось з великою висотою ураження.
показати весь коментар
21.01.2022 20:37 Відповісти
Им они все равно не понадобятся, а срок Джавелинов истекает. Писали что британским ПТРК тоже несколько лет осталось до списания.
показати весь коментар
21.01.2022 20:52 Відповісти
Ваня, водки нет! Иди домой на бутылку и сиди ровно.
показати весь коментар
21.01.2022 20:56 Відповісти
не пиши херню. там срок может подойти только на литиевую батарейку, которых и так две в комплекте. А железо обновляется програмно постоянно.
показати весь коментар
21.01.2022 20:56 Відповісти
Срок NLAW 20 лет. В статье писали про 7 лет. Предполагалось что британцы передали первые выпущенные комплексы.
показати весь коментар
21.01.2022 21:13 Відповісти
ну мы на скрученных немцах ездим и ничо)))
показати весь коментар
21.01.2022 20:56 Відповісти
та этот хакасс думает что дротики это как у кацапни ракеты из китайских салютов.
показати весь коментар
21.01.2022 20:58 Відповісти
хакас, наивно полагает, что джавы и стингеры пойдут из Балтии??? Дядя Сэм открыл СВОЙ военторг - вот это главное!!)
показати весь коментар
21.01.2022 21:04 Відповісти
Темный отсталый сибирский недонарод. До великой европейской арийской украинской нации им еще расти сотни лет.

показати весь коментар
21.01.2022 21:33 Відповісти
Мордва лаптеногая, шло бы ты отсюда
показати весь коментар
21.01.2022 21:43 Відповісти
Феерический Да прокисли уже джавелины
показати весь коментар
21.01.2022 21:42 Відповісти
от слова Стингер (жало) у кацапни началась тяжелая продресь. у них в памяти еще осталось как их диды кишлаки в Афганистане бомбящие в результате укуса превращались в безголовую тушку очень быстро.
показати весь коментар
21.01.2022 20:54 Відповісти
Стингер -жалящий,стинг -жало.
показати весь коментар
22.01.2022 12:15 Відповісти
Х.уйло всех, абсолютно всех переиграло)) *****, каким же надо быть дебилом, шоб своими же дебильными потугами накачать цель всевозможными средствами противодействия? Даже питерской подворотне должно стать стыдно за выходца дебила)
показати весь коментар
21.01.2022 20:54 Відповісти
сладкая парочка)
показати весь коментар
21.01.2022 20:54 Відповісти
зеля в шоке ))) оно хотело просто санкций....для рашки ну и пафосно пропиарится....а тут ?...
и как теперь оправдываться перед влядимирвлядимирычем?
а вдруг теперь скотов на рашке запретят? ))))))))))))
показати весь коментар
21.01.2022 20:55 Відповісти
порохоботам все неймется
показати весь коментар
22.01.2022 02:30 Відповісти
слава Аллаху хоть вам ймётся))))
показати весь коментар
22.01.2022 09:50 Відповісти
А зессикун "йметься" - своїм зебонутим виступом вже здав Харків, хоча мер відповів йому, що хрентамморжовий параші, а не Харків!
показати весь коментар
22.01.2022 11:43 Відповісти
Главное научите парней как с ними обращаться. Ато будет как в 2014 привезли на фронт какие то ТОW непонятно откуда, хлопцы из села кроме трактора гусеничного ничего не видели, ком взвода такой же, как стрельнули чуть сами не поубивались
показати весь коментар
21.01.2022 21:04 Відповісти
а шо дадут проституnки французы и немцы?
показати весь коментар
21.01.2022 21:05 Відповісти
Немцы уже дали нам отказ на поставку Украине 122мм гаубиц

https://www.wsj.com/articles/germany-blocks-nato-ally-from-transferring-weapons-to-ukraine-11642790772?mod=Searchresults_pos1&page=1
показати весь коментар
21.01.2022 23:58 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 21:06 Відповісти
Готують нас до партизанської боротьби. Хоча б так !
показати весь коментар
21.01.2022 21:07 Відповісти
І головне не забути запхати це все на один склад, поближче до ліній фронту чи кордону
показати весь коментар
21.01.2022 21:14 Відповісти
Шото ти не так зрозумів це був сарказм
показати весь коментар
21.01.2022 21:28 Відповісти
І я тільки за щоб зброя зразу йшла в частини і проводились навчання, а не лежала де то там
показати весь коментар
21.01.2022 21:29 Відповісти
ok, udelil
показати весь коментар
21.01.2022 22:01 Відповісти
Vot tak vot. Da, pomnju kak sevodnja, srusnja bormotala - nahrena za takiji dengi pokupatj Estonije Javelin, jesli im cherez 7-8 let zakanchivajetsia termin garantirovanogo popadanija. Nu vot dlja takih sluchijev, vedj godika tak dva jeshcho prigodni i taki bil smisl pokupatj, hotj i dorogo. Vedj jesli chto, celj dostignetsia, hotj i rukami druzei, no srusnju v 200 zapishet po ljubomu.
показати весь коментар
21.01.2022 21:21 Відповісти
Вологодские кружева это не потерпят 🤣🙈🙊🙉...
оголтелая .... она самая.....‼️
показати весь коментар
21.01.2022 21:26 Відповісти
А скабеиха? У неё же пасть разорвёт от говна
показати весь коментар
21.01.2022 21:45 Відповісти
Там просто на одну дорожку кокса больше и Новый уровень бреда для лаптеухих Емель готов..
показати весь коментар
21.01.2022 21:55 Відповісти
Кацапские ваталетчики--привязывайте сетки от кроватей от стингеров прямо к своим сракам-- так легче вас будет отправить фаршем вашим ватосамкам в фирменных коробках 50*50 см. организацией с фашистким орлом ,,почтарассеи,,
показати весь коментар
22.01.2022 00:02 Відповісти
дякуємо за підтримку, ми не забудемо!
thanks for the support, we will not forget!
paldies par atbalstu, neaizmirsīsim!
ačiū už palaikymą, nepamiršime!
täname teid toetuse eest, me ei unusta!
показати весь коментар
22.01.2022 01:00 Відповісти
Даже из Киева слышен вой с московских болот-спасибо братьям Эстонцам,Латышам и Литовцам!.
И повтрю еще много раз: хороший россиянин-мертвый россиянин(если он находится на территории Украины)
показати весь коментар
22.01.2022 12:36 Відповісти
вот это - БРАТЬЯ.... в отличие от немецких проституток......
показати весь коментар
22.01.2022 14:48 Відповісти
Понятное дело, отдадим оружие Украине, главное, чтобы мокши к нам не полезли. А то пару-тройка тысяч беженцев коллапс у прибалтов организовали, куда там с московией воевать, пусть братья украинцы корячатся
показати весь коментар
22.01.2022 16:59 Відповісти
Хорошая новость.
Когда у пуштунов, узбеков и таджиков в Афганистане появились stinger-ы и другое оборудование.
Всё, нужно было выводить войска с Афганистана.
показати весь коментар
22.01.2022 18:10 Відповісти
Точно, а то я смотрю как спокойно, уверенно и главное планово вышли американцы из Афгана
показати весь коментар
22.01.2022 19:55 Відповісти
