Блінкен проінформував Кулебу про результати переговорів у Берліні та Женеві
Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про результати своїх зустрічей у Берліні та Женеві міністру закордонних справ України Дмитру КулебІ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter очільника МЗС.
"Провів розмову з держсекретарем США. Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - написав Кулеба.
Gheorghe Bandu
Їде Мойша на війну.
Мама його питає:
- Мойша, синочєк, адрес твоєй часті какой, куда тебе пісать?
Мойша:
- Ой, мама, пішітє прямо в плєн!
От такого президента нам треба!Де нам такого взяти?
Блинкен по итогам переговоров:
Госсекретарь предупредил Россию, что любой ввод войск РФ в Украину будет считаться вторжением, а реакция США и союзников будет жёсткая.
Дипломатия и поставки оружия в Украину не противоречат друг другу.
Сегодня была не полемика, сегодня были важные переговоры для дипломатического решения ситуации вокруг Украины. Но сейчас "мяч на поле России".
Мы не теряем время - мы увеличили поддержку Украины, и в ближайшее время мы поставим Киеву больше вооружений.
Я сказал Лаврову: вы ухудшаете ситуацию, в 2014 году уровень симпатии украинцев к России был намного лучше. Но из-за российской агрессии НАТО приходится увеличивать свое присутствие в Европе, а поддержка вступления Украины в альянс среди украинцев значительно возросла.
США долго убеждала партнеров по НАТО в необходимости усиливать фланги альянса, но "Россия помогла".
Что в сердцах сказал Лавров:
Печальная лошадь раскритиковала документы, которые подготовил Госдеп к сегодняшней встрече, назвав их "бумажками, которые невозможно читать".
Россия никогда не угрожала украинскому народу. «Это еще кто кому угрожал…», утверждает Лавров.
«Единственное, чем занимается киевский режим - это спекулирует на покровительстве своих западных спонсоров. Как только эта русофобская истерия прекратится, все увидят несостоятельность этого режима».
Украинский вопрос требует пристального внимания, но не следует сводить его к вопросу безопасности во всей Европе.
Общие впечатления? Всё идёт по плану. Москва в бешенстве от того, что не продвинулась ни по одной своей хотелке. Я даже не знаю, как она будет выходить из этой ситуации, но нападать в ближайшее время точно не будет - на пике тотальной поддержки Украины (оружием, политически, экономически, санкционно) - это более, чем бессмысленно.