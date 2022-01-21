УКР
Блінкен проінформував Кулебу про результати переговорів у Берліні та Женеві

Блінкен проінформував Кулебу про результати переговорів у Берліні та Женеві

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про результати своїх зустрічей у Берліні та Женеві міністру закордонних справ України Дмитру КулебІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter очільника МЗС.

"Провів розмову з держсекретарем США. Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - написав Кулеба.

США (24085) Кулеба Дмитро (3605) Блінкен Ентоні (1157)
... и вернутся в родные бебеня в гробу ))
21.01.2022 20:19 Відповісти
Война - это единственный шанс для большинства кацапов хоть раз побывать за границей
21.01.2022 20:18 Відповісти
...а Мін'юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі "Приватбанку"
21.01.2022 20:07 Відповісти
Тут і перемовин ніяких не потрібно коли зелений(лох) хоче здати Україну.
21.01.2022 20:04 Відповісти




Gheorghe Bandu



Їде Мойша на війну.
Мама його питає:
- Мойша, синочєк, адрес твоєй часті какой, куда тебе пісать?
Мойша:
- Ой, мама, пішітє прямо в плєн!
21.01.2022 20:26 Відповісти
...а Мін'юст США подав четвертий позов на Коломойського у справі "Приватбанку"
21.01.2022 20:07 Відповісти
21.01.2022 20:15 Відповісти
Война - это единственный шанс для большинства кацапов хоть раз побывать за границей
21.01.2022 20:18 Відповісти
... и вернутся в родные бебеня в гробу ))
21.01.2022 20:19 Відповісти
или удобрить заграничную землю...
21.01.2022 20:24 Відповісти
ага, как в пословице "увидеть заграницу и здохнуть там удобрением" ))
21.01.2022 20:32 Відповісти
Есть новость получше
21.01.2022 20:45 Відповісти
Тони Блінкен-мій герой!Честь,гідність ,інтелект,гордість Америки!
От такого президента нам треба!Де нам такого взяти?
21.01.2022 21:01 Відповісти
Блінкен-Держсекретар,а не президент,по нашому міністр закордонних справ!)
21.01.2022 21:06 Відповісти
это не важно , речь о другом
21.01.2022 22:07 Відповісти
Уже был, Порох, а Вы, мадемуазель, все о заграничных принцах мечтаете...
21.01.2022 21:18 Відповісти
Порох в прямом эфире у Савика Шустера https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
21.01.2022 21:03 Відповісти
а зачем он туда пошел? Он же его выдворил из страны в свое время =)
21.01.2022 22:02 Відповісти
ху із кулєба єрьмак ет голова
21.01.2022 21:25 Відповісти
От этого фото сливной бачок Скабеевой начал коррозировать-дерьмо пошло наружу...
21.01.2022 21:29 Відповісти
Олег Шарп.
Блинкен по итогам переговоров:

Госсекретарь предупредил Россию, что любой ввод войск РФ в Украину будет считаться вторжением, а реакция США и союзников будет жёсткая.

Дипломатия и поставки оружия в Украину не противоречат друг другу.

Сегодня была не полемика, сегодня были важные переговоры для дипломатического решения ситуации вокруг Украины. Но сейчас "мяч на поле России".

Мы не теряем время - мы увеличили поддержку Украины, и в ближайшее время мы поставим Киеву больше вооружений.

Я сказал Лаврову: вы ухудшаете ситуацию, в 2014 году уровень симпатии украинцев к России был намного лучше. Но из-за российской агрессии НАТО приходится увеличивать свое присутствие в Европе, а поддержка вступления Украины в альянс среди украинцев значительно возросла.

США долго убеждала партнеров по НАТО в необходимости усиливать фланги альянса, но "Россия помогла".

Что в сердцах сказал Лавров:

Печальная лошадь раскритиковала документы, которые подготовил Госдеп к сегодняшней встрече, назвав их "бумажками, которые невозможно читать".

Россия никогда не угрожала украинскому народу. «Это еще кто кому угрожал…», утверждает Лавров.

«Единственное, чем занимается киевский режим - это спекулирует на покровительстве своих западных спонсоров. Как только эта русофобская истерия прекратится, все увидят несостоятельность этого режима».

Украинский вопрос требует пристального внимания, но не следует сводить его к вопросу безопасности во всей Европе.

Общие впечатления? Всё идёт по плану. Москва в бешенстве от того, что не продвинулась ни по одной своей хотелке. Я даже не знаю, как она будет выходить из этой ситуации, но нападать в ближайшее время точно не будет - на пике тотальной поддержки Украины (оружием, политически, экономически, санкционно) - это более, чем бессмысленно.
21.01.2022 22:17 Відповісти
 
 