Блінкен проінформував Кулебу про результати переговорів у Берліні та Женеві

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про результати своїх зустрічей у Берліні та Женеві міністру закордонних справ України Дмитру КулебІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter очільника МЗС.

"Провів розмову з держсекретарем США. Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - написав Кулеба.

