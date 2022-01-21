Двох київських патологоанатомів судитимуть за вимагання грошей у родичів померлих від COVID-19, - Нацполіція

Слідчі столичного главку поліції направили до суду обвинувачення щодо двох патологоанатомів, які вимагали гроші у родичів померлих від COVID-19 за надання послуг, що повинні надаватися безкоштовно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За даними слідства, завідувач патологоанатомічного відділення та лікар-патологоанатом одної з київських лікарень за "винагороду" пообіцяли підготувати та видати тіла померлих. Крім цього, фігуранти вимагали та отримували неправомірну вигоду від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання, які мають надаватися безкоштовно.

На початку квітня 2021 року правоохоронці затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової неправомірної вигоди розміром 4 000 гривень.

У подальшому слідчі повідомили 39-річному лікарю-патологоанатому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України, а 62-річному завідувачу патологоанатомічного відділення - за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Судом для правопорушників було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду для розгляду справи по суті. Чоловікам загрожує від 2 до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.