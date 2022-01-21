Двох київських патологоанатомів судитимуть за вимагання грошей у родичів померлих від COVID-19, - Нацполіція
Слідчі столичного главку поліції направили до суду обвинувачення щодо двох патологоанатомів, які вимагали гроші у родичів померлих від COVID-19 за надання послуг, що повинні надаватися безкоштовно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За даними слідства, завідувач патологоанатомічного відділення та лікар-патологоанатом одної з київських лікарень за "винагороду" пообіцяли підготувати та видати тіла померлих. Крім цього, фігуранти вимагали та отримували неправомірну вигоду від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання, які мають надаватися безкоштовно.
На початку квітня 2021 року правоохоронці затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової неправомірної вигоди розміром 4 000 гривень.
У подальшому слідчі повідомили 39-річному лікарю-патологоанатому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України, а 62-річному завідувачу патологоанатомічного відділення - за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Судом для правопорушників було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду для розгляду справи по суті. Чоловікам загрожує від 2 до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ливер,таки,подорожает...
Як вам ход конем)))
Якби всі так зробили-весело б було
"Коррупция в ДНК в Украине просто зашита. И каждый человек хочет иметь какого-то кума, который за него может что-то порешать", - отметил Арахамия.
По его словам, коррупция начинается от "самоорганизации во дворе" и заканчивается на "самом верху".