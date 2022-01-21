УКР
Двох київських патологоанатомів судитимуть за вимагання грошей у родичів померлих від COVID-19, - Нацполіція

Слідчі столичного главку поліції направили до суду обвинувачення щодо двох патологоанатомів, які вимагали гроші у родичів померлих від COVID-19 за надання послуг, що повинні надаватися безкоштовно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За даними слідства, завідувач патологоанатомічного відділення та лікар-патологоанатом одної з київських лікарень за "винагороду" пообіцяли підготувати та видати тіла померлих. Крім цього, фігуранти вимагали та отримували неправомірну вигоду від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання, які мають надаватися безкоштовно.

На початку квітня 2021 року правоохоронці затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової неправомірної вигоди розміром 4 000 гривень.

У подальшому слідчі повідомили 39-річному лікарю-патологоанатому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України, а 62-річному завідувачу патологоанатомічного відділення - за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Судом для правопорушників було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду для розгляду справи по суті. Чоловікам загрожує від 2 до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

хабар (4773) Київ (20031) Нацполіція (15427) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) лікарі (1299) коронавірус (19923)
+9
Тільки мерзенні покидьки заробляють на людському горі....
21.01.2022 20:43
21.01.2022 20:43
+4
всю жизнь там такое было...иди одевай-выноси сам... или позолоти на физрастворы.... и не прикопаешься....
21.01.2022 21:35
21.01.2022 21:35
+3
что бі забрать тело с морга нужно заплатить 4000 грн , такая такса в многих моргах.. просто забрать..
21.01.2022 21:19
21.01.2022 21:19
Тільки мерзенні покидьки заробляють на людському горі....
21.01.2022 20:43
21.01.2022 20:43
Ти легко можеш орієнтовно визначити скільки таких
21.01.2022 21:02
21.01.2022 21:02
73% совершеннолетних в Украине
21.01.2022 22:28
21.01.2022 22:28
а почему не 100% ?
21.01.2022 22:32
21.01.2022 22:32
потому что часть имеет совесть и мозги
21.01.2022 23:47
21.01.2022 23:47
вид 2 до 4-ьох?
ливер,таки,подорожает...
21.01.2022 20:44
21.01.2022 20:44
На органы их.
21.01.2022 20:48
21.01.2022 20:48
что бі забрать тело с морга нужно заплатить 4000 грн , такая такса в многих моргах.. просто забрать..
21.01.2022 21:19
21.01.2022 21:19
Треба в заповіті вказати- мене не забирати, поки моїй сімї не доплатять 10к

Як вам ход конем)))
Якби всі так зробили-весело б було
21.01.2022 22:17
21.01.2022 22:17
всю жизнь там такое было...иди одевай-выноси сам... или позолоти на физрастворы.... и не прикопаешься....
21.01.2022 21:35
21.01.2022 21:35
А конфискация не грозит за вымогательство и взятки? С каких пор?
22.01.2022 09:04
22.01.2022 09:04
Да везде так, сплошь и рядом. И в чем хламидия был не прав?

"Коррупция в ДНК в Украине просто зашита. И каждый человек хочет иметь какого-то кума, который за него может что-то порешать", - отметил Арахамия.

По его словам, коррупция начинается от "самоорганизации во дворе" и заканчивается на "самом верху".
22.01.2022 09:44
22.01.2022 09:44
100%
22.01.2022 13:56
22.01.2022 13:56
 
 