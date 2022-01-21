Львівська, Рівненська та Чернівецька області знаходяться на межі входження до червоної зони карантину, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав три області, які можуть перейти в "червону" зону карантину. Він зазначив, що в цих регіонах кілька днів збільшуються госпіталізації.

Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава МОЗ зазначив, що найближче до переходу в "червону" зону Львівська, Рівненська та Чернівецька області. У них кілька днів поспіль погіршуються показники захворюваності коронавірусом.

За його словами, у Львівській області три дні поспіль зростає Динаміка госпіталізації. Як зазначив міністр, інші показники в регіоні поки адекватні, тому мова не йде про введення "червоного" рівня.

"Сьогодні в Рівненській області вперше підключився другий показник. Якщо два дні другий показник-динаміка рівня госпіталізації буде перевищено-то вона може зайти в "червоний рівень небезпеки", - сказав Ляшко.

Він додав, що Чернівецька область - також потенційно наступний кандидат на входження в червоний рівень.

