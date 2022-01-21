НКРЕКП затягує з оприлюдненням результатів перевірки "ГарПоку" за блокування 3 млрд грн, - нардеп

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має негайно оприлюднити результати перевірки держпідприємства "Гарантований покупець" щодо правомірності блокування на рахунках 3 млрд грн, призначених для виплати боргів в галузі ВДЕ.

Про це заявив нардеп Олексій Кучеренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наше шановне НКРЕКП ще не повністю вийшло зі святкової метушні. Просто я не можу знайти інших пояснень тому, що регулятор затримується з оприлюдненням результатів перевірки держпідприємства "Гарантований покупець", - сказав нардеп.

Він нагадав, що Нацкомісії необхідно було розібратися щодо правомірності блокування на рахунках "ГарПоку" 3 млрд грн у листопаді минулого року. Ці кошти - залишок з наданих нам єврокредитів, які мали надійти виробникам відновлюваної енергії.

"Однак, оскільки кошти не були сплачені і з їх розподілом відбувалася якась вакханалія, НКРЕКП в середині грудня розпочало перевірку "ГарПоку". І я скажу, на те були причини", - додав Кучеренко.

Він вказав, що за місяць представники регулятора провели всі необхідні дії, мали доступ до всіх потрібних документів, щоб зробити відповідні висновки.

"Сподіваюсь, що результати своєї роботи вони представлять вже в найближчі дні. І своєю чесною, незаангажованою, професійною діяльністю почнуть виправдовувати свої чималі зарплати та премії, які оплачує їм споживач із своєї кишені", - підкреслив нардеп.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії. 15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн. ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

За даними британської агенції REDD, іноземні інвестори йдуть з України та звертають увагу на Польщу та Румунію, оскільки в Україні фінансова криза у "зеленій" енергетиці і відбувається дискримінація компанії ДТЕК, що не дає впевненості у стабільному інвестиційному кліматі.