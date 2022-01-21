УКР
"Омікрон" більше вражає дітей, на сьогодні їх 12% від усіх хворих, - Ляшко

Одна з особливостей "Омікрона" - він більше вражає дітей в порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше ніж інші вікові категорії населення.

Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням  на РБК-Україна.

Він зазначив, що за останній день серед усіх нових випадків COVID-19 в Україні на дітей припало 12%.

"А в середньому, з 10 по 20 Січня - це від 6 до 10%. Серед усіх госпіталізованих частка дітей становить 16%, хоча спочатку було 19%. Це поки складно назвати статистикою, тому що аналіз робиться на невеликих цифрах, адже ми тільки входимо в цю хвилю", - пояснив міністр.

В основному у дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію і температуру 38, уточнив Ляшко. Також були зафіксовані поодинокі випадки пневмоній, додав міністр. Поки що серед усіх випадків інфікування у дітей під час останньої хвилі необхідність в кисневій підтримці виникає досить рідко.

"Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І, як правило, вони звертаються за екстреною медичною допомогою. Екстрена медична допомога не відмовляє, тому що мова йде про дітей. Вони забирають і відвозять їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі - зазвичай проходить день-два і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують", - сказав Ляшко.

За його словами,"ковід" найскладніше переносять діти з діабетом і онкологічними захворюваннями.

"Що стосується летальності серед дітей, то поки змін не спостерігається. Але якщо відштовхуватися від прикладу європейських країн - вона невелика в процентному співвідношенні", - зазначив міністр.

+6
доречі штрикнуті реально ненавидять нештрикнутих тому що штрикнулися незрозуміло нащо
21.01.2022 22:55 Відповісти
+5
Ось один з коментів цього "доброго":



Нада просто перестати надавати медичні послуги не вакцинованим . Ну і заборонити їм геть усе , що можна заборонити . Вони - небезпека для людей і нагрузка на лікарів та бюджет охорони здоров'я . Невакциновані мають почуватися сумно , важко , пригнічено і бідно .

Цих "святих та божих", які клянуть своїх співвітчизників і бажають їм "якнайшвидше здохнути" (с) - і не лише - тут вистачає. Ціле туалетне кодло.
21.01.2022 23:36 Відповісти
+3
У мене на роботі ситуація така : вакциновані співробітники - веселі , життєрадісні , живуть повноцінним життям , розповідають щось цікаве (як святкували , що купили) . А серед невакцинованих - жах і паніка . Обминають один одного , всі розмови лише про ковід , смертність та переповнені лікарні . На нас дивляться як на ворогів . Найбільше їх бісить , коли люди радіють чи розказують щось приємне . Зляться що ми не цікавимося ситуацією в лікарнях . На пораду вакцинуватись і жити по людськи - пробують хамити . Ми жартома називаємо себе добрими , а їх - злими 😁
21.01.2022 22:32 Відповісти
вражає дітей?купите бубе скафандр..
21.01.2022 21:43 Відповісти
Та діти взагалі ніколи нічим таким не хворіли, а тут раптом... омікрон О_о.
21.01.2022 21:44 Відповісти
*****, вы же разогнали этот бред , а потом заявлеете- родители обращаются при температуре 38.. обращабтся родители, конечно
21.01.2022 21:45 Відповісти
Астанавитесь!(С)В Британии с завтрашнего дня даже маски отменяют, расскажите єтому брешко.
21.01.2022 21:49 Відповісти
Потім, напевно, їм ще сильніше гайки закрутять.
21.01.2022 21:55 Відповісти
Мозги тебе по ТВ закрутят!
21.01.2022 22:15 Відповісти
Джонсон і перший карантин не хотів вводити, і шо? Вибачається зараз за якусь вечірку в локдауні. Слизький тип.
21.01.2022 22:40 Відповісти
Приведите cтатистику подтвержденную,а не бла-бла.Все детается для того что би лишить нас будущего-детей.
21.01.2022 21:57 Відповісти
что собственно "всё" делается ? так, лишь бы языком ляпнуть?
21.01.2022 22:43 Відповісти
Довакцинировались ...
21.01.2022 22:02 Відповісти
Хто шукає, в того і ковідла, в решти - ГРВІ. Все просто, головне спонукати батьків до ретельного пошуку, може, заради того ж лікарняного, не знаю, не користуюся.
21.01.2022 22:11 Відповісти
Під цю мантру вони підводять щеплення діток.
Казали (я не бачила), що "чампіони світу" вже 5місячних колотимуть.
21.01.2022 23:27 Відповісти
*чемпіони
21.01.2022 23:28 Відповісти
21.01.2022 22:06 Відповісти
У мене на роботі ситуація така : вакциновані співробітники - веселі , життєрадісні , живуть повноцінним життям , розповідають щось цікаве (як святкували , що купили) . А серед невакцинованих - жах і паніка . Обминають один одного , всі розмови лише про ковід , смертність та переповнені лікарні . На нас дивляться як на ворогів . Найбільше їх бісить , коли люди радіють чи розказують щось приємне . Зляться що ми не цікавимося ситуацією в лікарнях . На пораду вакцинуватись і жити по людськи - пробують хамити . Ми жартома називаємо себе добрими , а їх - злими 😁
21.01.2022 22:32 Відповісти
не бреши))) у нас серед штрикнутих одна проблема - коли штрикнутися наступного разу щоб найвигіднішим чином продовжити дію сертефікату
показати весь коментар
А в нас якась частина вакцинованих вже по-тихому шкодує, а друга частина постійно шмарклі тягає... А ще недавно такі пропагандони вакцинації були аж пінились!!!
22.01.2022 01:10 Відповісти
Не не несіть, брехню! Більшість населення України, має здоровий глузд, і думки про цю "пандемію"! Коли вже ви, "придурки", від здорового населення відчепитесь! Та читайте, нарешті, висновки провідних лікарів світу!!! Годі сіяти паніку, з нічого, та й годі!!!
22.01.2022 12:20 Відповісти
А з яких пір 12% стало більшим, ніж 88%?
показати весь коментар
****** ковидные вошли во вкус
21.01.2022 22:50 Відповісти
Друзі ,хто в курсі , невакциновані вже отримали право заходити в магазини та ресторани чи ще ні ?
21.01.2022 23:47 Відповісти
Все закономерно. Дети не вакцинированы вовсе, а заразность омикрона соизмерима или выше чем у кори.
22.01.2022 04:29 Відповісти
Евгений Истребин
20 January, 23:17 ·
С понедельника школы уходят на дистанционку в Тернополе, Львове и Львовской области.
Киеву, Харькову и Харьковской области я настоятельно рекомендую принять аналогичные решения.
Так же, стоит учитывать что по Киеву ежедневно поступает информация о десятках минирований в школах. Дети не могут полноценно учиться. С учетом данной ситуации, переход на дистанционную форму обучения, будет вдвойне оправдан.
С одной стороны нивелируется резкий рост заражений, с другой стороны дети смогут планировать свой учебный процесс.
В противном случае по Киеву через неделю можем увидеть до 10 тыс новых случаев и переполненные больницы с зараженными пациентами во всех отделениях.
22.01.2022 04:31 Відповісти
Евгений Истребин 20 January, 19:07
Детские госпитализации.
В Львовской области рост заполнения детских койкомест +183% за неделю . Всего занято 83 койки. +55 за 7 дней заняли.
В Винницкой области +97%
В Ивано-Франковской +161%
В целом по Украине +56% за неделю Всего - 1142 ( +47 за сутки, +408 за неделю )

22.01.2022 04:37 Відповісти
Великобританія відміняє всі обмеження для карантину! А ці "придурки" - ляшко, кузін - діють за своїми методичками, сіяти хаос!!! Дуже сподіваюсь, що ці потвори, за геноцид - будуть відповідати в ТЮРЬМІ!!!
22.01.2022 12:29 Відповісти
Как только фармкоорпорациями было заявлено, что можно вакцинировать детей, в Украине сразу резко увеличилась заболеваемость среди детей. Помниться, как в Харьков приехала с концертом Оля Полякова в поддержку блока Кернеса, так сразу на следующий день в Харькове стала резко расти заболеваемость, перед выборами исчезла, затем опять..
22.01.2022 18:40 Відповісти
 
 