"Омікрон" більше вражає дітей, на сьогодні їх 12% від усіх хворих, - Ляшко
Одна з особливостей "Омікрона" - він більше вражає дітей в порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше ніж інші вікові категорії населення.
Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що за останній день серед усіх нових випадків COVID-19 в Україні на дітей припало 12%.
"А в середньому, з 10 по 20 Січня - це від 6 до 10%. Серед усіх госпіталізованих частка дітей становить 16%, хоча спочатку було 19%. Це поки складно назвати статистикою, тому що аналіз робиться на невеликих цифрах, адже ми тільки входимо в цю хвилю", - пояснив міністр.
В основному у дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію і температуру 38, уточнив Ляшко. Також були зафіксовані поодинокі випадки пневмоній, додав міністр. Поки що серед усіх випадків інфікування у дітей під час останньої хвилі необхідність в кисневій підтримці виникає досить рідко.
"Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І, як правило, вони звертаються за екстреною медичною допомогою. Екстрена медична допомога не відмовляє, тому що мова йде про дітей. Вони забирають і відвозять їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі - зазвичай проходить день-два і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують", - сказав Ляшко.
За його словами,"ковід" найскладніше переносять діти з діабетом і онкологічними захворюваннями.
"Що стосується летальності серед дітей, то поки змін не спостерігається. Але якщо відштовхуватися від прикладу європейських країн - вона невелика в процентному співвідношенні", - зазначив міністр.
20 January, 23:17 ·
С понедельника школы уходят на дистанционку в Тернополе, Львове и Львовской области.
Киеву, Харькову и Харьковской области я настоятельно рекомендую принять аналогичные решения.
Так же, стоит учитывать что по Киеву ежедневно поступает информация о десятках минирований в школах. Дети не могут полноценно учиться. С учетом данной ситуации, переход на дистанционную форму обучения, будет вдвойне оправдан.
С одной стороны нивелируется резкий рост заражений, с другой стороны дети смогут планировать свой учебный процесс.
В противном случае по Киеву через неделю можем увидеть до 10 тыс новых случаев и переполненные больницы с зараженными пациентами во всех отделениях.
Детские госпитализации.
В Львовской области рост заполнения детских койкомест +183% за неделю . Всего занято 83 койки. +55 за 7 дней заняли.
В Винницкой области +97%
В Ивано-Франковской +161%
В целом по Украине +56% за неделю Всего - 1142 ( +47 за сутки, +408 за неделю )