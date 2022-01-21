УКР
Міноборони направило на погодження МВС, СБУ та СЗР нову редакцію наказу про військовий облік жінок

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, у новому наказі "Про затвердження переліку спеціальностей та /або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями" визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік. Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше мова йшла про 35 фахових напрямків, що об‘єднував понад 200 спеціальностей.

"Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил. У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі" — сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.

Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо. Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього переліку.

"Генеральний Штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку — можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА — це затребуваний фах, адже у нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим. Паралельно ми працюємо над вдосконаленням самої процедури постановки на облік. Все, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно — буде зроблено. Цей процес вже запущено", — наголосив Міністр.

Також Олексій Резніков роз’яснив ситуацію щодо застосування штрафів до жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

"Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими" — відзначив Олексій Резніков.

жінки (642) Міноборони (7633) оборона (4881) призов (433)
Топ коментарі
+5
Ну б.л.я немає слів ! Ракетами займися Рєзьніков !!!! Гарматами !! Літаками !!! А в разі війни , наші жінки себе прявлять і без ваших кончених указів !
21.01.2022 22:56 Відповісти
+4
Ленку-скумбрію теж до воєнкомату викличуть?
21.01.2022 22:31 Відповісти
+2
пусть перед камерами с показом по всем каналам приведут и поставят на учет своих жен зеленьський, шмугаль, стефанчук, все министры, депутаты, главы администраций... чтобы это увидела вся Украина... тем более до 60 лет все обязаны... или ашкеназиевском кагале бабы не могут становиться на учет необрезанными?
22.01.2022 01:01 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Мало хто знаэ, що насправді жінки вже після першої публікації прибувають до військкоматів з ціллю встати на облік, а їм відмовляють, посилаючись на відсутність у військоматах роз'яснень. Зараз військкомати вже ТЦК. Територіальні центри комплектування. От так от. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
21.01.2022 22:10 Відповісти
каждой маме римме по дивизии..
21.01.2022 22:11 Відповісти
21.01.2022 22:31 Відповісти
21.01.2022 22:56 Відповісти
22.01.2022 01:01 Відповісти
Ну, Марина Порошенко-врач, поэтому она уже стоит на учете.
22.01.2022 07:13 Відповісти
👏👏👏👏👏👍
22.01.2022 08:22 Відповісти
Ну дебилы же! Сначала обосрутся по полной, а потом токо включают мозги!
22.01.2022 02:28 Відповісти
Понятно ,что Ленкаскумбрия будет разрабатывать меню для солдат,какая это ВУС?
22.01.2022 08:27 Відповісти
Такі не розумію логіку зелених генштабістів. Адже на обліку у військкомат стоять обмежено придатні чоловіки, які підлягають призову у разі загальної мобілізації, чи при введенні військового стану. Це особи з проблемами слуху, зору і інших вад, які все ж роблять можливим їх залучення до війська, виключаючи правда участь у власне самих бойових діях. Чи не було б доцільніше і справедливе організувати для них підготовку, перепідготовку, курси, збори для нвюа буття ними цих спеціальностей? Адже в окопи вони і так не підуть. І можливо перепідготовка безробітного з вадпюами слуху на оператора БПЛА, чи бухгалтера принесла б користь не лише армії, але й економіці? Зєлєнь як завжди пішла легким шляхом - призвати до війська жінок з відповідними навичками, які і так інтегровані в економіку. Це робиться, щоб гроші з б'юджету не використовувати з користю для держави, її війська і економіки, а дер банити на бальших стройках.
22.01.2022 08:31 Відповісти
Особенно умиляют в ихнем списке бухгалтера,финансисты и аудиторы,по видимому красть они хотят с заключением аудиторов:нарушений не выявлено...
22.01.2022 09:02 Відповісти
Вся это ЛАЖА с "воинским учетом" неизбежна, ибо в Украине как и абсолютном большинстве стран мира нет по факту ИНТИТУТА ГРАЖДАНСТВА. Оно давно было подменено и девальвировано УЗУРПАТОРАМИ и ПРОХОДИМЦАМИ до ПОДДАНСТВА, а чаще и до РАБСТВА! ГРАЖДАНИН - это самодостаточный, ИМУЩИЙ и полностью САМОДОСТАТОЧНЫЙ и ОТВЕТСВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК (пол и возраст - это не определяющий фактор) Совокупность ГРАЖДАН составляет НАРОД, а совокупность ЖИТЕЛЕЙ - это НАСЕЛЕНИЕ! Нельзя подменять НАРОД НАСЕЛЕНИЕМ, в этом главная уловка и наглый обман УЗУРПАТОРОВ, которые легко манипулируют "голосами" НАСЕЛЕНИЯ называя эту массу НАРОДОМ. Человек не способный (или не желающий) с оружием в руках защищать свою свободу, честь, достоинство, родных и близких, имущество(готовый СОЗНАТЕЛЬНО УБИВАТЬ за это) априори ГРАЖДАНИМОМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
22.01.2022 09:58 Відповісти
 
 