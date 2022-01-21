Головні новини 21 січня: Зеленський говорить про захоплення Харкова, Блінкен і Лавров провели переговори

Президент Зеленський налякав всіх словами про можливу окупацію Харкова, Блінкен і Лавров провели перемовини щодо України, країни Балтії поставлять Україні американську зброю, - головні новини 21 січня.

Зеленський розповів про можливе захоплення Харкова

""Якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно, ​​вона збирається це робити на тих територіях, де історично є люди, які раніше мали родинні зв’язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окуповано", - сказав президент в інтерв’ю The Washington Post.

Пізніше прессекретареві президента довелося уточнити: йшлося лише про гіпотетичний сценарій. "Ми нікому не дамо захопити Харків, нехай росіяни не розтуляють рота", - твердить мер міста Терехов. "Відстояли у 2014-му - відстоїмо й зараз", - додає колишній міністр внутрішніх справ Аваков.

Перемовини Блінкена й Лаврова

Голови зовнішньополітичних відомств США та Росії зустрілися на нейтральній території - в Женеві. Говорили півтори години замість запланованих двох. Блінкен заявив, що в разі вторгнення в Україну ввідповідь США та союзників буде жорсткою, а торгувати правом українців обирати майбутнє ніхто не буде. Наступного тижня Вашингтон і Москва збираються обмінятися документами: Лавров називає їх "письмовими відповідями на вимоги РФ", Блінкен - "переліком своїх побоювань та ідей".

Країни Балтії поставлять Україні зброю

Йдеться про протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, їх поставлять Естонія, Латвія та Литва.

США тим часом передадуть Україні гелікоптери Мі-17. Також у Штатах підготували законопроєкт про ленд-ліз з Україною.

Росія вимагала вивести сили НАТО з Болгарії та Румунії. І отримала відмову

Вимогу озвучило МЗС РФ. Москва хоче щоб сили НАТО були виведені з території країн, які не були членами Альянсу до 1997 року.

"Болгарія - суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Таким чином, ми самі вирішуємо організувати оборону нашої країни у координації з нашими партнерами", - відповів болгарський прем’єр Петков. Відкидає вимоги й НАТО: "Вимоги Росії призвели б до створення членів НАТО першого та другого сорту, чого ми не можемо прийняти", - заявили в Альянсі.

Свіжий рейтинг партій

Подолати п’ятивідсотковий бар’єр можуть 9 партій. У "ЄС" - 22%, у" СН" - 18%, у "ОПЗЖ" - 10%, у "Батьківщини" - 8%, в "Української стратегії Гройсмана" - 7%. "Наші" можуть набрати 6%, "Розумна політика", "Партія Шарія" та "УДАР" - по 5%.

Помер відомий волонтер Антон Дубішин

Цього 31-річного чоловіка називали "людиною без тіла" та "українським Ніком Вуйчичем". Антон жив із спинною м’язовою атрофією й міг рухати лише одним пальцем лівої руки та головою. Це не завадило йому займатися активною волонтерською та громадською діяльністю, писати вірші та видавати книги.