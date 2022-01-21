Німеччина заблокувала постачання своєї зброї з Естонії до України, - The Wall Street Journal

Німеччина блокує союзника з Організації Північноатлантичного договору Естонію від надання військової підтримки Україні, відмовляючись видавати дозволи на експорт зброї німецького походження до Києва, оскільки вона готується до потенційного російського вторгнення.

На відміну від США, Великобританії, Польщі та інших союзників, уряд Німеччини відмовився експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну.

У випадку Естонії, Берлін також відмовляється дозволити третій країні відправити артилерію в Україну, оскільки зброя походить з Німеччини, за словами естонських та німецьких офіційних осіб.

Представник уряду Естонії сказав, що його уряд все ще намагається переконати Німеччину змінити свою думку.

"Сподіваюся, ми отримаємо схвалення від Німеччини", – сказав Крісто Енн Вага, радник міністра оборони Естонії. "Естонія продемонструвала, що ми хочемо допомогти Україні в практичній мірі всіма можливостями".

