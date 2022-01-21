Німеччина заблокувала постачання своєї зброї з Естонії до України, - The Wall Street Journal
Німеччина блокує союзника з Організації Північноатлантичного договору Естонію від надання військової підтримки Україні, відмовляючись видавати дозволи на експорт зброї німецького походження до Києва, оскільки вона готується до потенційного російського вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal
На відміну від США, Великобританії, Польщі та інших союзників, уряд Німеччини відмовився експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну.
У випадку Естонії, Берлін також відмовляється дозволити третій країні відправити артилерію в Україну, оскільки зброя походить з Німеччини, за словами естонських та німецьких офіційних осіб.
Представник уряду Естонії сказав, що його уряд все ще намагається переконати Німеччину змінити свою думку.
"Сподіваюся, ми отримаємо схвалення від Німеччини", – сказав Крісто Енн Вага, радник міністра оборони Естонії. "Естонія продемонструвала, що ми хочемо допомогти Україні в практичній мірі всіма можливостями".
Именно тогда немцы массово стали на расиянскую службу идти.
Німці залишились фашистами !
Гитлер не напал бы на СССР, ему Европу нужно было осваивать до 1950 года. Но узнав, что Сталин, Молотов, Берия и компания готовит коварное нападение, ударил без готовности воевать зимой.
Две недели Сталину не хватило на друзей напасть. Но пять тысяч самолётов подтянул к границе и потерял, немцы захватили вдоль границы 24 тыс. вагонов боеприпасов, другое военное оборудование подготовленное для нападения, размещённое вдоль границы.
Планировалось по трудам Ленина, расширить социализм на всю Европу, коммунисты уже ждали, советские правительства всех стран были сформированы. Захватили бы Румынию с нефтью, и всё, весной уже в Берлине.
Социализм был бы в Европе к осени 1942.