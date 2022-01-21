УКР
Ми вже не вірили у 2014-му, що буде наступ на Крим, - Бурба про можливу атаку росіян

Ми вже не вірили у 2014-му, що буде наступ на Крим, - Бурба про можливу атаку росіян

Дані воєнної розвідки України та Сполучених Штатів свідчать про високу ймовірність наступу сил Російської Федерації.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Василь Бурба, який з 2016 до 2020 року очолював ГУ розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є брифінги між воєнною розвідкою США, ЦРУ, нашими спецслужбами. Наші точки зору сходяться. Тобто, президент отримує інформацію не тільки від спецслужб інших держав світу, НАТО, він отримує від нас. Вона тотожна. Вона говорить про те, що є плани й наміри ворога наступати на нашу державу", - сказав він.

Бурба висловив здивування тим, що в таких умовах президент Зеленський публічно заявляє, що наступу не буде.

Читайте: Українцям нададуть алгоритми поведінки на випадок нападу Росії, - Веніславський

"Ми прогавили, не повірили, що буде наступ на Крим у 2014-му році, згадайте. Ми не вірили, що Путін може побудувати міст (Керченський міст з Кубані до окупованого Криму. - Ред.). Ми не вірили, що "Північний потік-2" будується. Ми не віримо, що Путін наступає. Ми знову цьому не віримо", - додав Бурба.

"Сила Путіна - в його ненормальній, неадекватній поведінці", - підсумував він.

этот ваш прЗЕдент зеленский - самый обычный колаборант. если бы не "агрессивное меньшинство" состоящее восновном из порохоботов, то сейчас зебилы и формулу штанмаера приняли, и сделали героями Украины моторол и гиви, а ВСУ уже давно распустили за ненадобностью.
21.01.2022 22:40 Відповісти
Завдання зелено недоумка (отримане в Омані) - добровільно здати Україну *****, зробити все аби ніхто не чинив опір.
21.01.2022 22:39 Відповісти
21.01.2022 22:38 Відповісти
Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ". (С)
Действительно не верили.
Дураки - не верили. И те кто нарочно зажмуривался чтоб не видеть - и это тоже очень глупо.
Ну тогда дураков 85% било, только галичане понимали, что война будет.
а може бубочка просто штрейкбрехер?!
Завдання зелено недоумка (отримане в Омані) - добровільно здати Україну *****, зробити все аби ніхто не чинив опір.
А завербований він був ще 2008 року.
этот ваш прЗЕдент зеленский - самый обычный колаборант. если бы не "агрессивное меньшинство" состоящее восновном из порохоботов, то сейчас зебилы и формулу штанмаера приняли, и сделали героями Украины моторол и гиви, а ВСУ уже давно распустили за ненадобностью.
бери выше-ЦРУ разведка Англии также говорят о вторжении вояк путина.Уж они точно работают на рашку
Йди Лікуйся бажано і свого пРеза візьми ZE
ЗЕбил, проект *********. И это неоспоримый факт
Всмысле? Адекватные люди еще в 2008 году по Грузии поняли что к чему. А мне лично уже во время инцидента в раене Тузлы было понятно. Просто у нас 73% вечно ждут пока горящий петух в задницу клюнет, выбирают кравчуков,яныков,ЗЕрмаков. А потом натягуют вышиванки и бегают с флагами как будто раньше было не понятно к чему идет
Багато хто зрозумів. Інше питання, а що зробили.
Наиболее вероятный сценарий это боевые действия на линии ОРДЛО и битва за Мариуполь, а далее все зависит от Украины. Сможем дать мошный отпор - отстанут на многие годы, не сможем возьмут всю Луганск и Донецк область. И, как всегда в истории Украины было, слабое звено это руководство страны, армии, спецслужб и т д
Государство тыхо-тыхо разоружали до 14 года,взрывали склады и оставили армию в состоянии нестояния.И кто же это делал,кто управлял страной , чем занимались депутаты?А депутаты тем временем образовывали кружки по финансовым интересам и пилили,пилили,пилили,растаскивали государство по одиночке,группами,партиями и блоками,а теперь оказывается "всё пропало" и "вставай страна огромная,вставай на смертный бой".
Сила путина в нашей слабости,а слабость наша видна каждый день на всех шоу.Все говорят умные и патриотические речи и никто ничего не делал,да и не делает (кроме бла-бла-бла) для защиты государства,и оказывается того у нас нет,и этого у нас нет тоже.

Защита государства начинается в мирное время,когда каждый гражданин этого государства защищён.
Собрать бы бывших государственных мужей всех ветвей власти в одну дивизию и на передовую, на 0,пусть пожинают плоды своего творчества.
ТАК СКОЛЬКО НАДО ДЕНЕГ ВСЕМ СПЕЦСЛУЖБАМ ЧТОБЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПУТИНА !!!??? ИЛИ ВЫ ЗА ОДНО, ЗА СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ !!!???
Правильно говорит!
Столько лет жили по соседству.....
То, что сосед может наспать на коврик под дверью - это было ожидаемо, но подпалить сарай....
