Ми вже не вірили у 2014-му, що буде наступ на Крим, - Бурба про можливу атаку росіян

Дані воєнної розвідки України та Сполучених Штатів свідчать про високу ймовірність наступу сил Російської Федерації.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Василь Бурба, який з 2016 до 2020 року очолював ГУ розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є брифінги між воєнною розвідкою США, ЦРУ, нашими спецслужбами. Наші точки зору сходяться. Тобто, президент отримує інформацію не тільки від спецслужб інших держав світу, НАТО, він отримує від нас. Вона тотожна. Вона говорить про те, що є плани й наміри ворога наступати на нашу державу", - сказав він.

Бурба висловив здивування тим, що в таких умовах президент Зеленський публічно заявляє, що наступу не буде.

Читайте: Українцям нададуть алгоритми поведінки на випадок нападу Росії, - Веніславський

"Ми прогавили, не повірили, що буде наступ на Крим у 2014-му році, згадайте. Ми не вірили, що Путін може побудувати міст (Керченський міст з Кубані до окупованого Криму. - Ред.). Ми не вірили, що "Північний потік-2" будується. Ми не віримо, що Путін наступає. Ми знову цьому не віримо", - додав Бурба.

"Сила Путіна - в його ненормальній, неадекватній поведінці", - підсумував він.