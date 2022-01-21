Лавров попередив США про найсерйозніші наслідки подальшого ігнорування занепокоєнь Росії, - МЗС РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном попередив, що подальше ігнорування російських вимог щодо України матиме "найсерйозніші наслідки".

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"До Е. Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ зазначили, що цього можна уникнути, якщо США позитивно відреагує на російські проекти угод щодо "гарантій безпеки" у своїй письмовій постатейній реакції, які РФ очікує отримати наступного тижня.

