УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6373 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 388 63

Лавров попередив США про найсерйозніші наслідки подальшого ігнорування занепокоєнь Росії, - МЗС РФ

Лавров попередив США про найсерйозніші наслідки подальшого ігнорування занепокоєнь Росії, - МЗС РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном попередив, що подальше ігнорування російських вимог щодо України матиме "найсерйозніші наслідки".

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"До Е. Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ зазначили, що цього можна уникнути, якщо США позитивно відреагує на російські проекти угод щодо "гарантій безпеки" у своїй письмовій постатейній реакції, які РФ очікує отримати наступного тижня.

Читайте також: ЄС і НАТО намагаються "запхати" до свого складу країни західних Балкан усіма правдами і неправдами, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1636) МЗС рф (976) США (24085)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
С начала снежная Нигерия должна убрать свои войска с Украинской Кубани
показати весь коментар
21.01.2022 22:47 Відповісти
+35
Война - это единственный шанс для большинства кацапов хоть раз побывать за границей
показати весь коментар
21.01.2022 22:50 Відповісти
+33
у лошади истерика. все посылают нахер
показати весь коментар
21.01.2022 22:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С начала снежная Нигерия должна убрать свои войска с Украинской Кубани
показати весь коментар
21.01.2022 22:47 Відповісти
там еще ленин нарезал исконно украинские земли кацапам - Белгородская, Брянская, Курская, Стародуб, Воронежчина, само собой Кубань, Таганрог, +200 на восток
показати весь коментар
21.01.2022 22:58 Відповісти
Этот комичный русский прохиндей лучше помалкивал бы. Смешно, когда ватные персонажи вытаскивают свою балалайку, причитая под неё, что якобы "США устраивает цветные революции". Тем более кому это говорить, если кто уж устраивал революции и перевороты по миру в своих политиканских целях, так это маразматическо-бандитский режим СССР.
Откуда взялись нынешние режимы на Кубе, в Северной Корее? Эти режимы появились в результате просоветских переворотов. И они свергли законные правительства. Но как-то теперь об этом нынешние кремлёвские пропагандисты не упоминают. Хотя могли бы тоже говорить, что эти правительства, Кастро, Кимов, "не легитимны" и т. п. Но почему-то помалкивают. Двойные стандарты? Естественно.
Вообще СССР только тем и занимался во внешней политике, что регулярно устраивал революции и перевороты в разных странах. На этом, наверное, и надорвался. Достаточно вспомнить те, что на слуху, не говоря уже о более мелких случаях. Поэтому, наверное, СССР и называли - империей зла.
При содействии СССР были свергнуты законные правительства в таких странах как Куба, Корея, Сальвадор, Ангола, Эфиопия, Сирия, Никарагуа, Лаосе и др. Кроме того, СССР участвовал в войнах на стороне повстанцев - в Алжире, Вьетнаме, Египте, Афганистане, Йемене, Мозамбике, Бангладеш и др.
показати весь коментар
21.01.2022 23:27 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 02:51 Відповісти
"Дануихна...
показати весь коментар
22.01.2022 02:53 Відповісти
у лошади истерика. все посылают нахер
показати весь коментар
21.01.2022 22:48 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 22:49 Відповісти
"законные озабоченности Российской Федерации"
показати весь коментар
21.01.2022 23:51 Відповісти
шо за наслидки - доллар по 300?
показати весь коментар
21.01.2022 22:49 Відповісти
по 300 в час))
показати весь коментар
21.01.2022 23:22 Відповісти
каждому ! (с)
показати весь коментар
22.01.2022 11:46 Відповісти
Война - это единственный шанс для большинства кацапов хоть раз побывать за границей
показати весь коментар
21.01.2022 22:50 Відповісти
В телевизоре им сказали, что заграница загнивает, поэтому они хотят попасть сразу в рай.
показати весь коментар
21.01.2022 22:55 Відповісти
китайцы или японцы дали мудрую поговорку.. ты сказал раз я тебе поверил...ты повторил-я начал сомневаться в твоей правде когда ты рассказал все в третий раз я тебе перестал доверять.. сколько раз Рашка уже все эти угрозы повторила как миниму 3 раза а может и 33 раза в разных вариантах но суть одна... отждайте нам Украину... а не то папе пожалуйсь...
показати весь коментар
21.01.2022 22:51 Відповісти
папа Франциск теж їх пошле)))
показати весь коментар
22.01.2022 02:25 Відповісти
Так ненавидят США и НАТО, что аж воевать собрались... с Украиной. Не понять умом раху.
показати весь коментар
21.01.2022 22:53 Відповісти
на США и НАТО можно только тявкать!! потому что США и НАТО могут так отьелозить выгребную яму по земле, что мало не покажется! А Украина же небольшая аграрная страна, вот Украине можно показать какая выгребная яма "крутая и сильная"
показати весь коментар
21.01.2022 23:09 Відповісти
в конюшню под вывеской "мид рф" свежий кокс завезли, - конь возбудился. но с паматью проблемы - тебе ж "постатейно" ответили: пнх.
показати весь коментар
21.01.2022 22:54 Відповісти

показати весь коментар
21.01.2022 22:55 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:47 Відповісти
Нет, во время.
показати весь коментар
21.01.2022 23:51 Відповісти
Без Украины параше кранты!!!
показати весь коментар
21.01.2022 22:55 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 22:55 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:00 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:00 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
Пентагон сообщил, что в понедельник в Средиземном море начнутся учения Ударной группы НАТО Neptune Strike 22, планирование которых началось еще в 2020 году. В планах - имитация уничтожения ЧФ РФ.
показати весь коментар
21.01.2022 23:01 Відповісти
одно только ясно,
что у мира - выбора не будет :
уничтожили фашизм сообща,
прийдётся уничтожить
и рашизм сообща
тчк
показати весь коментар
21.01.2022 23:02 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:05 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:06 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:07 Відповісти
Нет предела рашистскому бреду.
показати весь коментар
21.01.2022 23:11 Відповісти
Я доживу до того момента, чтобы этой скотобазе ответили, что все случится только после того, как он присядет на мотыгу?
показати весь коментар
21.01.2022 23:07 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:08 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:09 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:10 Відповісти
Приблизно так як ми зараз почувалася Трансильванія під час перемовин Габсбургів з Османами.
показати весь коментар
21.01.2022 23:12 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 23:18 Відповісти
Лаврошадь, то что вы - свинособаки, хрюкали "можимпафтарить!", попробуйте без США! А вот мы, действительно можем и не только США нам поможет! Нацизм и всякое Гитлеровское, вернее сралинское, отребье под аквафрешом и гербом "Золотой орды", необходимо выжечь с лица земли. Лечись, лишнехромосом от наркозависимости, "дебил б#ля**!".
показати весь коментар
21.01.2022 23:21 Відповісти
Госсекретарь США Блинкен - о переговорах с Лавровым:
"Вы понимаете, что столько всего, что вы сделали, ухудшило ваше положение?
До Крыма и Донбасса в Украине рейтинг одобрения России был 74%, сейчас - 35%, В НАТО хотели вступить лишь 25%, сейчас - 60%".
показати весь коментар
21.01.2022 23:21 Відповісти
это блеск. В лице должностного лица такого уровня это безответный троллинг 80000 уровня, хотя и Борис британский говорил с лошадью про Бентли
показати весь коментар
22.01.2022 00:03 Відповісти
эй кассабы. передайте конемордому и карликовому педофильному пигмею что мы вертели их и всю остальную мордву на путине.
показати весь коментар
21.01.2022 23:22 Відповісти
Как громко нужно сказать " иди нах@й!", шоб эта лошадь поняла?
показати весь коментар
21.01.2022 23:25 Відповісти
треба казати тихо.... після того як лопатою по морді вцідити)
показати весь коментар
22.01.2022 02:30 Відповісти
Я не понимаю эту кацапскую логику, тут должна быть какая-то лишняя хромосома...сами нарушают свои гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, захватывают насильно территорию Украины, чем подталкивают Украину в НАТО, а потом еще удивляются и что-то требуют, каких-то гарантий безопасности.
показати весь коментар
21.01.2022 23:27 Відповісти
запретят платежи в рублях в США
показати весь коментар
21.01.2022 23:32 Відповісти
москали, дайте реинкарнации Паниковского гуся под мышку и пусть валит нах на все 4 стороны....
показати весь коментар
21.01.2022 23:35 Відповісти
ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації,
=================
це що за )(уйня?
показати весь коментар
21.01.2022 23:36 Відповісти
Це голвний теза кремльівского, недоношеного вилупка, що параша хоче тут хазяйнувати і щоб їйне заважали. Божевілля якесь, але це, як раз сутність коричневої комуняцької зарази.
показати весь коментар
22.01.2022 13:21 Відповісти
там логика своеобразная. Нормальные люди смотрят как сейчас все нормально, и планируют, что нужно сделать, чтобы завтра не было херово, а было нормально.
Орки смотрят КАК В БУДУЩЕМ МОЖЕТ СТАТЬ ХЕРОВО В ИХ ПОНИМАНИИ, несмотря на то что сейчас все нормально, при этом они почему-то думают, что нормальные виноваты в их проблемах, при том что нормальным до них нет никакого дела.
показати весь коментар
21.01.2022 23:57 Відповісти
Назло маме отморожу себе уши)))
показати весь коментар
22.01.2022 00:06 Відповісти
Фото зачетное=>лицо Блинкина говорит о многом…….😂
показати весь коментар
22.01.2022 00:35 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 00:40 Відповісти
да... лавруха очень-очень сексуально озабочен... не до песен ему щас не до стихов...
показати весь коментар
22.01.2022 00:58 Відповісти
И шо Лавров по этому поводу сделает? Копытом по земле постучит?
показати весь коментар
22.01.2022 01:17 Відповісти
дебильные кремляди пугают размещением ракет на Кубе.

1. пусть ставят

2. кубинцы на порог не пустят - они все это уже проходили, а фидель сдох.
показати весь коментар
22.01.2022 02:04 Відповісти
Эта путинская подстилка, конечно, много хрюкает, но она прекрасно понимает, что в случае полномасштабного вторжения, когда тысячи рюских "героев" поедут домой в деревянных макинтошах, в Рассее может начаться бунт, а эвакуировать свои ценные жопы этому путинскому кодлу вроде как и некуда.
показати весь коментар
22.01.2022 08:20 Відповісти
а что это за рашиские озабоченности?
им нарямую говорят выведети войска
а они про какие то озабоченности?
долго этот мерин будет дипломатией заниматься?
пора уже лошадке на пенсию, хотя там за спиной запасные тоже
очень талантливые дипломаты....
показати весь коментар
22.01.2022 09:08 Відповісти
Хіба це мерін? Це-Табакі
показати весь коментар
22.01.2022 09:13 Відповісти
молчали бы нищеброды, ввп только одного штата Калифорния больше чем вся экномика бензоколонки
показати весь коментар
22.01.2022 09:25 Відповісти
Що, загнана кобила замість одної купи навалить дві на вході в посольство США в москві?
показати весь коментар
22.01.2022 09:54 Відповісти
ла вров! тебя чуркин на концерт кобзДона зовет и черти в аду специально для тебя котел и сковороду для твоего якык лживого раскочегарили.
показати весь коментар
22.01.2022 12:49 Відповісти
Лавров попередив США про найсерйозніші наслідки подальшого ігнорування занепокоєнь

Які? Дочка Лаврова нарешті покине ненависний Нью-Йорк і повернеться до Росії?
показати весь коментар
22.01.2022 16:58 Відповісти
 
 