Лавров попередив США про найсерйозніші наслідки подальшого ігнорування занепокоєнь Росії, - МЗС РФ
Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном попередив, що подальше ігнорування російських вимог щодо України матиме "найсерйозніші наслідки".
Про це йдеться у заяві МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"До Е. Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - йдеться у повідомленні.
У МЗС РФ зазначили, що цього можна уникнути, якщо США позитивно відреагує на російські проекти угод щодо "гарантій безпеки" у своїй письмовій постатейній реакції, які РФ очікує отримати наступного тижня.
Откуда взялись нынешние режимы на Кубе, в Северной Корее? Эти режимы появились в результате просоветских переворотов. И они свергли законные правительства. Но как-то теперь об этом нынешние кремлёвские пропагандисты не упоминают. Хотя могли бы тоже говорить, что эти правительства, Кастро, Кимов, "не легитимны" и т. п. Но почему-то помалкивают. Двойные стандарты? Естественно.
Вообще СССР только тем и занимался во внешней политике, что регулярно устраивал революции и перевороты в разных странах. На этом, наверное, и надорвался. Достаточно вспомнить те, что на слуху, не говоря уже о более мелких случаях. Поэтому, наверное, СССР и называли - империей зла.
При содействии СССР были свергнуты законные правительства в таких странах как Куба, Корея, Сальвадор, Ангола, Эфиопия, Сирия, Никарагуа, Лаосе и др. Кроме того, СССР участвовал в войнах на стороне повстанцев - в Алжире, Вьетнаме, Египте, Афганистане, Йемене, Мозамбике, Бангладеш и др.
Пентагон сообщил, что в понедельник в Средиземном море начнутся учения Ударной группы НАТО Neptune Strike 22, планирование которых началось еще в 2020 году. В планах - имитация уничтожения ЧФ РФ.
что у мира - выбора не будет :
уничтожили фашизм сообща,
прийдётся уничтожить
и рашизм сообща
тчк
"Вы понимаете, что столько всего, что вы сделали, ухудшило ваше положение?
До Крыма и Донбасса в Украине рейтинг одобрения России был 74%, сейчас - 35%, В НАТО хотели вступить лишь 25%, сейчас - 60%".
=================
це що за )(уйня?
Орки смотрят КАК В БУДУЩЕМ МОЖЕТ СТАТЬ ХЕРОВО В ИХ ПОНИМАНИИ, несмотря на то что сейчас все нормально, при этом они почему-то думают, что нормальные виноваты в их проблемах, при том что нормальным до них нет никакого дела.
1. пусть ставят
2. кубинцы на порог не пустят - они все это уже проходили, а фидель сдох.
им нарямую говорят выведети войска
а они про какие то озабоченности?
долго этот мерин будет дипломатией заниматься?
пора уже лошадке на пенсию, хотя там за спиной запасные тоже
очень талантливые дипломаты....
Які? Дочка Лаврова нарешті покине ненависний Нью-Йорк і повернеться до Росії?