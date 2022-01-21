УКР
Велика Британія розглядає можливість створення потрійного союзу з Україною та Польщею, - глава МЗС Трасс. КАРТА

Велика Британія розглядає можливість створення потрійного союзу з Україною та Польщею, - глава МЗС Трасс. КАРТА

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, інформацію про це розмістила Рада з геостратегії Великої Британії у своєму Twitter.

В опублікованому твіті представлена геополітична карта, на якій сформовано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом. В якості ворожих територій позначені Російська Федерація та Білорусь.

Велика Британія розглядає можливість створення потрійного союзу з Україною та Польщею, - глава МЗС Трасс 01

Рада з геостратегії - це незалежна некомерційна організація, розташована у Вестмінстері, прагне просувати сильну Велику Британію, тісно співпрацюючи з союзниками та партнерами, підтримувати відкритий міжнародний порядок - для більш безпечного та процвітаючого майбутнього.

Інформацію про роботу над створенням потрійного союзу підтвердила сама Ліз Трасс під час сьогоднішнього виступу в Інституті Лоуї, про що поінформував офіційний сайт уряду Великої Британії.

"Ми зміцнюємо наше партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні у грудні та розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", - заявила глава британського МЗС.

Також Трасс використала досить жорстку риторику щодо Москви та висловила беззастережну підтримку Києву:

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз чи щось подібне до "Великої Росії", розділивши територію за етнічною та мовною ознакою. Вони заявляють, що хочуть стабільності, водночас намагаючись загрожувати та дестабілізувати інших.

Ми знаємо, що лежить на цьому шляху, і які жахливі втрати у вигляді людських життів він принесе. Ось чому ми закликаємо президента Путіна утриматися та відступити від України, перш ніж він зробить велику стратегічну помилку.

Україна – горда країна з багатовіковою історією. Вони й раніше піддавалися вторгненням — починаючи з татаро-монгольського ярма. Вони страждали від влаштованого державою голоду у 30-х роках минулого сторіччя. Їх стійкість заслуговує на захват. Якщо доведеться, українці боротимуться, щоби захистити свою країну.

Вторгнення Росії до України призведе лише до затяжної війни, за прикладом радянсько-афганської війни чи конфлікту в Чечні ", — заявила Трасс.

Автор: 

+79
Хороший сегодня день!
21.01.2022 22:53 Відповісти
+77
Джонсон единственный государственный деятель современности. Черчиль 21ого века!
21.01.2022 22:53 Відповісти
+74
21.01.2022 22:55 Відповісти
да британская королева с Джонсоном явно не любят рашен **********...это всё хорошие новости с БРИТАНИИ заявления, военная помощь...предложения... в правильном направлении мыслят(товарищи...)
22.01.2022 09:20 Відповісти
Ты, кацап, идиот? Хотя о чем это я! ТЫ ИДИОТ!
22.01.2022 09:32 Відповісти
Вам дорогой товарищ больше по душе нищая ********** империя?
22.01.2022 10:02 Відповісти
Мне по душе сильная и богатая Украина!
Не хочу, что бы моя страна была колонией, не зависимо от того, чьей колонией.
22.01.2022 11:34 Відповісти
твоей конченной родины кацап скоро не будет так что успокойся - будет один великий китай или пол китая
23.01.2022 00:13 Відповісти
Кто, кацапские свинособаки, рабы *****?
22.01.2022 09:33 Відповісти
британцы ведут себя так, как ДОЛЖНО вести себя США...Браво, Великобритании и позор байдену мямлящему перед питерским гопником...
22.01.2022 09:40 Відповісти
Було б добре. Але за цієї влади не буде. Єрмак буде проти )))
22.01.2022 10:03 Відповісти
Вот это настоящие друзья! На деле выполняют свои обязательства по Будапештскому меморандуму!
22.01.2022 10:13 Відповісти
Оце поворот!
Хай живе оновлений "Новий Троїстий союз", .
22.01.2022 10:24 Відповісти
Хай живе Королева ! Слава Україні !
22.01.2022 10:25 Відповісти
Это будет идеальный расклад , если это все получиться . Тем более что Турция с Азербайджаном , что то похожее заключила .Надо еще Эрдогану Крым а аренду на 100 лет пообещать и тогда через год два там кацапов не будет вообще , а мы без проблем сможем там за 300 баксов в двоем отдохнуть.
22.01.2022 10:35 Відповісти
Ничего, скоро подводные лодки и фрегаты по лендлизу пойдут))) у кацапья пердакам уже некуда рваться)))
22.01.2022 10:37 Відповісти
Таки новини надихають!
God bless the USA and the UK!
22.01.2022 10:42 Відповісти
В Британии проживают такие же белые люди, как мы, которые так же любят возиться с техникой и электроникой, как наши белые мужчины (в т.ч. я ). Это будет неплохой союз в противовес "путинским пехотинцам" Кадырки и прочим боевым бурятам.
P.S. + штаты всегда помогают материнской стране и нам.
22.01.2022 10:48 Відповісти
Подтверждение старой мудрости - нет худа, без добра. Ещё бы у этого дурачка забрать телефон и камеру, шо б не злил украинцев своими видосами.
22.01.2022 11:23 Відповісти
Это = 38-году.... Тогда Германи я напала на Польшу, понадеявшись, что Англия понтуется и несмотря на договор, никогда из-за Польши не ввяжется в войну... В день, когда после начала войны с Польшей , АНглия заявила, что она - в войне с Германией, Геринг сказал Гитлеру "проиграем... и будем отпять отдавать территории" ..... Сейчас Англия даёт х**лу недвусмысленный намёк. посмотрим: так ли х**ло изучает историю гЕрмании, как многие говорят...
22.01.2022 11:35 Відповісти
Есть две страны которые не церемонятся это - Великобритания и Израиль. Правильно сказал Черчель: "Откладывая войну, ты получишь и войну и позор". Красавцы, молчали молчали, а потом по-быстрому 2000 ракет противотанковых и спецназ нам возьмите без денег и сопливых подписей на бумажках для сральника. Кацапу пока в табло лопатой не дашь, он **** будет пьяный прыгать как бешенная собака.
22.01.2022 11:35 Відповісти
странная реклама израилю . . . а в остальном согласен - руский только тогда розуму набирается когда грубо ******** ржавой трубой по болванушке . . .
22.01.2022 19:50 Відповісти
Очень интересно. Пока раша пыталась выяснять отношения с США, бриты тихо, спокойно начали поставки оружия, готовить проекты трёхстороннего союза. На....ли рашу по полной.
22.01.2022 11:38 Відповісти
Американцы сегодня тоже прислали и до конца следующей недели еще привезут летального оружия.
22.01.2022 19:48 Відповісти
Сравните байки немецкого генерала про невозвратный Крым и действия англичан. Сразу видно Ху из Ху.
22.01.2022 12:11 Відповісти
Хорошо что Англия вышла из ЕС и теперь имеет полный суверенитет в принятии политических решений. А так-бы ей пришлось действовать с оглядкой на Германию и Францию-страны имеющие наибольший вес в ЕС и как известно давно продавшиеся Рашке.
Я не верю что в НАТО будет консенсус по присоединению Украины. Но зато я верю в прямые военные союзы Украины с отдельными странами. Не нужно разрешение НАТО чтобы США ии Англия или Польща поставили свои военные базы в Украине и или имели прямое военное партнерство с Украиной. А про НАТО надеятся смысла нет-рашка всегда купит одну-две страны которые заблокируют членство Украины
22.01.2022 12:32 Відповісти
Вже купила:
- Німеччина

- Угорщина
- франція, мабуть.
22.01.2022 14:46 Відповісти
21.01.2022 17:47 Відповісти
21.01.2022 17:47 Відповісти
Да было бы неплохо, вообще, присоединиться к Королевству.
22.01.2022 13:09 Відповісти
А оцього вже непотрібно
22.01.2022 13:29 Відповісти
При выборе быть оккупированным рашкой или присоединится к Британскому Содружеству(независимых стран)-я второе выберу. Ну а до реального Суверенитета нашей Украине-еще очень далеко. Реальный суверенитет это полная военная,политическая,економическая,энергетическая независимость-и у Украины ее никогда не былои ближайшее время не будет к сожалению
22.01.2022 18:54 Відповісти
А полной экономической независимости нет даже у США. Энергоресурсы покупают у Канады, почти 800 млрд товарооборот с Китаем, когда в Японии сгорел завод полупроводников, то остановились и штатовские автозаводы...

Вопрос правильно ставить не зависим/независим, а самодостаточная страна или не самодостаточная.
22.01.2022 19:52 Відповісти
британское содружество - це супер . . . подивиться на карту світу держав британської співдружності
22.01.2022 19:57 Відповісти
ни у одной страны нет полного суверинитета в современном мире - так что хватит эту туфту писать
22.01.2022 23:44 Відповісти
Я не говорю о полном суверенитете-это нерально. Но за 30 лет утеплить совковые панельки,модернизировать производство,увеличить добычу собственного газа и угля и таким образом полностью независить от импорта углеводородов(нефть свободно можно привезти из любой точки мира всегда)-это было вполне реально,сделать реформу армии с упором на Терроборону как в Швейцарии-это вполне реально и увеличит боеспособностбь за малые деньги. про экономическую независимость мечтать даже не приходится учитывая что Украина это чисто сырьевая страна и ничего сложнотехнологического и с высоким% интелектуального труда не экспортирует и зависит от импорта вышеперечисленного
24.01.2022 16:24 Відповісти
а рашка независимая страна? - почему у них панельки не утеплены и туалеты на улице
25.01.2022 21:40 Відповісти
У рашки есть все возможные природные ресурсе в переизбытке. Включая углеводороды,причем дешевые-ей нет необходимости утеплять дома-ведь она итак энергетически полностью независима от остального мира. Чего не скажешь о Украине которй жизненно-необходимы импортные газ и уголь и топливо для АЭС и нефть. Утеплив панельки и модернизирповав производсто и начав добывать собстенный уголь Украина избавилась-бы от необходимости импортировать газ и уголь-своей добычи хватило бы
25.01.2022 23:04 Відповісти
не сьезжай с темы тролль - в рашке денег больше но почему дома не утеплены?
25.01.2022 23:09 Відповісти
Насрать мне на рашку. Я спрашиваю почему за 30 лет из Украины вывезли 500 млрд и внутри потратили на майбахи и виллы 500 млрд вместо того чтобы потратить 30 млрд на утепление а 970 млрд на инвестиции в промышленность и СХ и в инфраструктуру в Украине и мы-бы жили сейчас богаче Польши и были-бы в НАТО уже лет 10 и Рашка не напала-бы на нас поскольку даже вата пророссийская знала-бы что зарплаты в Украине выше чем в Рашке. В Рашке не утепляют по той-же причине что и в СССР-углеводороды собственной добычи сишком дешевые и нет смысла их экономить. А в ОАЭ водители не выключают двигатель на стоянке под магазином-чтобы кондиционер работал. А все потомучто бензин сильно дешевле чем в Европе и мире. Если-бы в Украине был избыиток обственного газа и при себестоимости добыча+транспортировка не более 30 баксов-то тогда и совковые панельки утеплять не нужно-ведь газ ьбесплатный
26.01.2022 17:25 Відповісти
ты или дурачек или косишь под него - почему? да потому-что НАСЕЛЕНИЕ ТУПОЕ малообразованное которое верит кацапскому зомбоящику и популистам брехунам и голосует за клоунов и бандюков
26.01.2022 17:34 Відповісти
Мы согласны. Где подписать?
22.01.2022 13:50 Відповісти
хорошая новость!
22.01.2022 14:02 Відповісти
21.01.2022 17:45 Відповісти
22.01.2022 17:45 Відповісти
Обожаю Англию и ее культуру и науку и многогранно обожаю ее, и считаю, что Украине нужно держаться ближе к Великобритании! Если бы мог обнять Англию, то я бы это сделал! И США люблю тоже! США нужно еще в наш союз! Нужно с ними сотрудничать и учиться у них и обмениваться опытом и технологиями и делать больше совместных проектов! Украине с Англией и США - нужно стать одной страной практически - настолько нужно укрепить союз наш!
22.01.2022 14:08 Відповісти
Це діти України !!!
22.01.2022 17:44 Відповісти
22.01.2022 17:44 Відповісти
1939 г. Уже показал что дали Польше договорённости с Великобританией
Только своя армия способная дать адекватный отпор гарантия Ненападения
Вспомните пословицу -- на бога надейся ---а сам не плошай
Никто не сделает ---- лучше самого себя
22.01.2022 14:08 Відповісти
Боже, храни королеву!
22.01.2022 14:11 Відповісти
А думка про новий Троїстий союз за участи держави-члена ядерного клубу -зовсім не "холоста".
22.01.2022 14:49 Відповісти
22.01.2022 17:43 Відповісти
22.01.2022 17:43 Відповісти
Скоріш вже пішли відкриті розмови про створення "Міжморського союзу", або навіть "Тріморря". І у цьому міжнародному проєкті вже декілька років тому Великобрітанії пропонувалась роль ведучого.
22.01.2022 19:57 Відповісти
БОЖЕ - ХРАНИ КОРОЛЕВУ!!!!!! Даешь свой военный блок - без Эвро-шлюх!!!!!!
22.01.2022 14:53 Відповісти
22.01.2022 17:42 Відповісти
22.01.2022 17:42 Відповісти
Ага, це не НАТО і ЄС, але Путлеру у рота не пролізе ))))
показати весь коментар
22.01.2022 19:58 Відповісти
Вот ето бьІл бьІ настоящий военньІй союз без продажньІх колбасников, макаронников и жабоедов.
22.01.2022 15:15 Відповісти
Ну, т.е., Евросоюз нам уже не нужен? Неужели овощ был прав?
22.01.2022 16:40 Відповісти
изначально в Евросоюзе лидировала Англия...потом немцы путем интриг и подкупа нищих членов союза сместили с лидирующих позиций Британию...англичане посмотрели на этот циганско-жидовский шабаш, и по-английски удалились от дебилов подальше!
22.01.2022 21:22 Відповісти
вам кацапам только места на кладбище потрiбнi
22.01.2022 23:46 Відповісти
Пушков высмеял главу МИД Британии из-за слов о вторжениях на Украину "монголов и татар"
22.01.2022 17:38 Відповісти
Дякуєм за підтримку!!!! Україна батьківщина білої раси, яка зникає (100 років тому білого населення було на планеті 50%, сьогодня 7. 5% Це почали усвідомлювати у світі. "Пізнай Правду іправда визволить нас" чить Ісс Хрестос
22.01.2022 17:41 Відповісти
22.01.2022 17:41 Відповісти
Путин неадекват.Может применить и ядренную бимбу. Он ее еще в Крыму хотел применить. Мы на пороге 3 мировой войны.Кстати,последней
22.01.2022 17:49 Відповісти
Ви в слові *****, зробили 4 помилки.
22.01.2022 18:05 Відповісти
все так, только не стоит писать фамилию этого сумасшедшего гондона с ядерной кнопкой в руках столь уважительно и с заглавной буквы.

22.01.2022 18:13 Відповісти
рашка собралась убить Чепушилина ради оправдания агрессии против против Украины


https://stainlesstlrat.livejournal.com/profile https://stainlesstlrat.livejournal.com/ stainlesstlrat
20 января, 7:01

https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2021/05/06/regnum_picture_1620306816256207_normal.jpg

Досадная оплошность, которую допустил один из сотрудников Главного управления Генштаба РФ, может стать причиной пересмотра уже готового плана начала военной операции против Украины.

Сотрудник Главного управления Генштаба, который курирует работу пресс-службы военного командования ДНР, случайно отправил пресс-секретарю военного командования ДНР (официальному представителю народной милиции ДНР) Эдуарду Басурину черновой вариант обращения к народу непризнанной республики по поводу гибели Дениса Пушилина и Александра Ананченко в результате терактов, организованных "украинскими спецслужбами".

Обращение содержит интересные подробности гибели руководителей ДНР и скорбь по поводу гибели мирных жителей оказавшихся рядом.

Пока спохватились, адресат успел с текстом ознакомиться и, возможно, поделиться впечатлениями. Связавшись с Басуриным, объяснили посредством угроз, что ему следует молчать и сообщили об инциденте руководству. Костюков, начальник Главного управления Генштаба, отправил доклад Путину.

К предстоящему совещанию Совбеза в узком составе вопросов и проблем уже великое множество. Начало года удивительным образом складывается просто провально для Владимира Путина. Просчеты и неудачи сыпятся одна за другой. Пора Шойгу под мышку и в тайгу, к шаманам, а то, может статься, президенту и до осени не усидеть
22.01.2022 18:11 Відповісти
22.01.2022 18:12 Відповісти
руские расистьі - на цвет кожи - на разговорньій диалект - на льстивое рабское поведение . . . и все єто - русизм . . . Но руские хотят чтоб их уважали - наверное за то что на людей похожи.
22.01.2022 20:16 Відповісти
По части подлости, лживости, жадности, зависти, презрения и ненависти ко всему свободному и демократичному равных московии нет и никогда не будет.

Если в мире существуют людоеды маньяки садисты - диктаторы убивающие свои народы, ублюдочные террористические организации, то на 100% можете быть уверенны, что это всё друзья и союзники рассеи, ибо подобное всегда притягивает к себе подобное.

московиты не признают ни равноправного партнёрства, ни общепринятых мировых законов, у них нет друзей, либо холуи, либо враги. население московии отстало не только в цивилизованном развитии, но и в эволюционном лет на триста от граждан развитых стран, их имперское зомби-мышление не изменят ни время, ни смена поколений, ибо подобное всегда воспроизводит себе подобное.

https://youtu.be/6nY9mPjGfZM

Не нужно надеяться на то что с уходом свихнувшегося пуйла что-то кардинально изменится в мировоззрении и менталитете рассеян. Не ждите от них не раскаяний, ни признаний своих преступлений, ни признания своей подлинной, а не мифологической истории. Чем раньше вы все это поймёте тем больше у вас появится шансов выжить если вы по несчастью оказались их соседями.

Для психически здоровых адекватных людей этот лепрозорий токсичным был всегда. московия страна в которой "Крепостное право" было отменено только в 1861 году, а цензура и преследование всего свободомыслящего не отменялось на длительный срок вообще никогда.
1 Лев Толстой отлучён от церкви. 2 Достоевский - приговорён к смертной казни.
3 Пушкин застрелен 4 Лермонтов - Застрелен. 5 Маяковский - застрелился.
6 Есенин - повесился. 7 Бродский - лежал принудительно в психушке.
8 Чаадаев - лечился в "Доме для душевно больных.
9 Ахматова - мужа расстреляли, сына посадили в тюрьму, саму исключили из "Союза писателей". 10 Цветаева - повесилась. 11 Блок - не выпущен по приказу ленина на лечение за границу, умер. 12 Мандельштам - умер от тифа в тюрьме. 13 Хармс - психиатрическая больница. 14 Тургенев - умер в Париже 15 Гумелёв расстрелян, сын сидел в лагерях..
16 Горький отравлен. И это только литература, тоже самое в музыке и кинематографе, вообще в культуре.

Эта страна всегда убивала тех кто имел смелость не быть скотом и быдлом.

Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.

https://youtu.be/rSFUSh7dUqw

фино-угры, мокши, мордва эти не славянские племена являются коренным населением московии.

http://osp-ua.info/social/43142-korennoe-naselenie-moskvy--finnskiy-narod-moksha.html

Самым большим и охраняемым секретом московии является её реальная история. недострана с украденным названием с украденной историей.
«россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической почты. Почему такие цитаты выдавали русские классики и известные люди?
«Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!"
У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…» - Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
"Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру." - Пётр Чаадаев.
И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда.
Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации. Василий Боткин.

https://youtu.be/V9Hd3ruGEl8

22.01.2022 18:24 Відповісти
God save the Queen!
22.01.2022 18:28 Відповісти
про дупи то до наших войовничих сусідів...там все через дупу, і коли закінчуються аргументи, то вони завжди заводять теми про дупи...
22.01.2022 21:14 Відповісти
кому ты пишешь - он и есть кацап
22.01.2022 23:50 Відповісти
Putler KAPUT ! и Х..йло и ты тоже))
22.01.2022 23:49 Відповісти
Розумна жінка. І розбирається в Українській політиці краще за зеленого гундосого наркомана.
22.01.2022 19:03 Відповісти
Боже борони Королеву!!))) така трійця може дати початок для справжньої Європейскої Уніїї!
22.01.2022 21:11 Відповісти
22.01.2022 21:58 Відповісти
Це дійсно наші реальні стратегічні союзники!!!
22.01.2022 22:38 Відповісти
Британія постачальник гарних новин
22.01.2022 22:40 Відповісти
23.01.2022 16:53 Відповісти
23.01.2022 17:47 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 