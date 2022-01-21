УКР
Аваков: Путін має розуміти, що вторгнення в Україну завдасть йому величезних втрат

Аваков: Путін має розуміти, що вторгнення в Україну завдасть йому величезних втрат

Екс-голова МВС Арсен Аваков впевнений, що в разі вторгнення Росії до України це обернеться для Москви величезними втратами.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Аваков зазначив, що зараз Україна набагато сильніша, ніж була у 2014 році, і Росії треба на це зважати.

"Путін дуже чітко має розуміти, що йому вторгатися в Україну та йти у бік Харкова – як і будь-якого іншого українського міста, і Маріуполя, і Херсона, й Одеси – не можна. Тому що це будуть величезні втрати", – впевнений ексміністр.

Аваков негативно оцінив звернення президента Зеленського до українців.

Читайте: Повномасштабне вторгнення РФ малоймовірне, - нардеп "Голосу" Костенко

"А що мав сказати президент? На що я від нього чекав у цьому зверненні? Ну, по-перше, не розмовляти з людьми, з нами, українцями, як з малими дітьми. Бо ця розмова була або з нетямущою дитиною, або із серйозно хворою людиною під назвою "Все буде добре". Потрібно сказати правду: ситуація непроста, ситуація важка, але ми робимо конкретні кроки, і, окрім того, ми значно сильніші", – зазначив Аваков.

Також Аваков, який багато років прожив у Харкові і починав там політичну кар’єру, запевнив, що припущення президента про захоплення Росією Харкова є недолугим і насправді у росіян немає шансів окупувати це місто, до того ж їх попередня спроба взяти Харків під контроль у 2014 році не мала успіху.

Також читайте: Ми вже не вірили у 2014-му, що буде наступ на Крим, - Бурба про можливу атаку росіян

Аваков окремо закликав харків'ян демонструвати росіянам, що вони не зможуть захопити місто.

+18
Надеюсь Авакян такое же прошлое Украины как и Шустер.
показати весь коментар
22.01.2022 00:01 Відповісти
+17
Ну й мордяка що воно курва пре?
показати весь коментар
22.01.2022 00:20 Відповісти
+16
свічка@svecha62



В Азербайджані закликали позбутися російських закінчень прізвищ.
За словами гендиректора Інституту мовознавства ім. Насімі НАНА Надіра Мамедлі, кожна нація має свої атрибути і для позбавлення від російських закінчень прізвищ необхідно провести просвітницьку роботу серед населення.
показати весь коментар
22.01.2022 00:07 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 00:01 Відповісти
когда Аваков и Шустер заговорят на украинском, наступит будущее
показати весь коментар
22.01.2022 00:16 Відповісти
Если они перестанут говорить и дышать,будет еще лучше ))
показати весь коментар
22.01.2022 07:48 Відповісти
Та не - шли бы вы, клоуны, со своими обоссанными "новыми лицами", куда подальше в небытие...
показати весь коментар
22.01.2022 00:21 Відповісти
Авакян може успішно розробляти операції з усунення патріотів України, наприклад Сашка Музичка. Вживати його у війні з Московією недоцільно; там немає в нього особистих ворогів.
показати весь коментар
22.01.2022 09:49 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 00:07 Відповісти
Никто в мире не знает чего хочет Россия, может за исключением какого-то кружка осведомленных. Так что все эти призовы к Путину. Вы знаете его цели?
показати весь коментар
22.01.2022 00:08 Відповісти
все лайно завжди на поверхні. По-вашому "вот уж тайна"..
показати весь коментар
22.01.2022 05:52 Відповісти
Аваков наконец должен понять--хуйлу вообще фиолетово сколько холопов подохнет. Самки еще ваты нарожают. Застрял малехо в прошлом милиционер
показати весь коментар
22.01.2022 00:10 Відповісти
Очевидно, что Россия - это угроза миру, угроза мировой безопасности, то есть нынешние российские правители являются таковыми. Причины этого глубокие, исторические. Уже давно сложилась такая традиция, что в России в основном к власти приходят различные подлецы, агрессивные, лживые, хамоватые типы, но при этом крайне завистливые из-за завышенной самооценки, и поэтому приторно, по-петушачьи хвастливые. Причём ведут себя по-крысячьи, скрытно гадят миру, а когда их прищучивают, отскакивают с визгливыми криками в свою нору - якобы "ничего не было", особенно сейчас это часто происходит.
Такая традиция сложилась во многом из-за географических причин, страна постоянно находилась на отшибе, в территориальной отдалённости от центров мировой цивилизации, и из-за ориентации экономики на добычу, продажу природного сырья вместо созидательной, интеллектуальной деятельности, как во многих цивилизованных странах, где такой уклад экономики способствовал появлению в политике более интеллектуальных, ответственных людей, которые или сами вышли из интеллектуального, высокотехнологичного бизнеса, или были поддержаны структурами такого бизнеса. А в России в политику в основном пролезали и пролезают хамоватые лживые, нахрапистые подлецы, потому что они понимают, что в российской политике при такой структуре экономики, когда достаточно прихапать под себя самые лакомые природные ресурсы, то уже этого достаточно, чтобы долго оставаться во власти, пользоваться благами пребывания вблизи властной кормушки, а всех критиков забивать щедро прикормленным карательно-репрессивным аппаратом, и щедро озолачивая пропаганду, которая за шальные деньги сверху от своих хозяев изображает этих подлецов в более презентабельном виде, на что покупаются обыватели, не понимая, как ими манипулирует пропаганда. Вот такая на самом деле чудовищная история территориальной клоаки, которая веками генерирует отрицательных персонажей во власть, которые потом угрожают безопасности мира, человечества. Начиная с придурковатого психопата, садиста И. Грозного, и далее. Ведь даже 2-ая мировая война началась во многом из-за бандитских действий тогдашнего кремлёвского режима, который хищнически напал на мирную Финляндию, что позволило подобному бандитскому режиму в Германии раскрутить истерию праведной ненависти у своего народа к красному агрессору, что и вылилось позже во вторжение с целью наказать красных бандитов за их злодеяния и бомбёжки мирной Финляндии
показати весь коментар
22.01.2022 00:30 Відповісти
о, диви хто виліз. та ні, років з 20 ще краще не показуватися. хіба що десь на передовій
показати весь коментар
22.01.2022 00:10 Відповісти
эти дебилы в московии не разумеют логику нормальных людей. По их логике, может быть нужно понести некоторые потери сейчас, чтобы избежать потерь в будущем, как будто ихняя московия кому-то на*уй нужна хоть в настоящем, хоть в будущем.
Нормальные люди живут нормальной жизнью, работая лишь над тем, чтобы не было проблем в будущем
показати весь коментар
22.01.2022 00:14 Відповісти
Чтобы стать героем труда необходимо обворовывать россиян, а героем России - убивать их...
показати весь коментар
22.01.2022 00:26 Відповісти
ЭТО РАЗВЕ ОН !)
показати весь коментар
22.01.2022 01:21 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 00:20 Відповісти
Президент на полном гособеспечении. На халяву будет жрать , пока не треснет.
показати весь коментар
22.01.2022 00:48 Відповісти
он не прав. ***** не считается с потерями своего пушечного мяса. а жертвы среди украинцев, для него - чем больше тем лучше. и потому самый бесчеловечный его план, нужно брать, как самый наиболее вероятный, приняв во внимание, что жертвы среди мирного населения, сотни тысяч, особенно среди женщин и детей, за спинами которых он намерен прятаться, ему особенно приятны. есть такая стратегическая штука, как каскад днепровских водохранилищ. зимой они мелководны, особенно сейчас, когда в стране дефицит электроэнергии. но скоро наступит половодье. зима довольно снежная и водохранилища будут заполнены. и вот тогда, учитывая его людоедство, он может просто подорвать дамбу киевского водохранилища, со всеми вытекающими подследствиями, которые будут вызваны первой волной цунами, прорывающей по цепочке дамбы остального каскада. сколько погибнет в этой рукотворной его руками катастрофе, ему вообще не интересно. но именно в этот момент он с небольшимы потерями и пересечёт границу, официально - в рамках гуманитарной помощи "братьям". угадайте кто будет обвинён в подрыве дамбы? всё что останется в зоне катастрофы на левом берегу он заберёт практически голыми руками. ведь армия будет не только отрезанна от баз снабжения, но и Украина при таких условиях, в первую очередь бросит все свои ресурсы на спасение людей. так что если он не нападёт зимой, то следующий срок - половодье и полное заполнение водой днепровского каскада. такой вот у него высоковероятный план "братской помощи". ведь изначально такая роль водохранилищ в случае войны закладывалась уже при их создании. ну а днепрогэс так уже и был один раз дидами подорван. но тогда ещё всего каскада небыло.
показати весь коментар
22.01.2022 00:24 Відповісти
сомнительно что пути по зеленке пойдет если до весны он ни на что не решиться то до следующей зимы вряд ли что то произойдет но что то мне не верится что он так просто отползет как побитая собака назад в конуру - рейтинг у него падает а "ура патриотов" нужно чем то кормить
показати весь коментар
22.01.2022 00:40 Відповісти
всё может быть. есть много вариантов. но не нужно забывать, что его кумир - адик шикльґрубер. а слабостью того и был именно блицкриґ. с большой степенью вероятности мы можем спроэцировать и на ***** это свойство его предшественника. использование тактического ядерного оружия и втягивание в затяжную войну для него не так привлекательно. ему всётаки нужна чистая территория, а для затяжной войны у него нет ни средств, ни сил. а вот в таком, или чем то подобным, он может быстро достичь желаемого, даже с тем, что у него там сегодня вдоль границ. даже если там не так много топлива и боеприпасов. украинцы будут какое то время просто в шоке и просто парализованны от произошедшего. этого будет достаточно для него. обьявит о вхождении с гуманитарной миссией для помощи в массовом захоронении жертв, по недавно принятым там стандартам. возможны и другие, подобные варианты. но самые бесчеловечные, без ядерного загрязнения территории и заводов, от оружия или реакторов аэс, можно принимать как наиболее вероятные.
показати весь коментар
22.01.2022 00:58 Відповісти
Президент признался, что в начале своей каденции хотел "по-соседски" поговорить с Россией и урегулировать конфликт на Донбассе, но предавать Украину глава государства не собирался.

Часть россиян, среди которых есть друзья президента Владимира Зеленского, сожалеют, что Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым с Донбассом. Об этом глава Украины https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/01/20/ukraine-russia-zelensky-interview/ рассказал в интервью изданию The Washington Post.

"Если он (Владимир Путин - ред.) заберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много среди россиян друзей и знакомых, которые сожалеют о том, что произошло (агрессия РФ против Украины - ред.). Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями, сейчас мы в состоянии войны друг с другом. Я думаю, у Путина есть большой шанс согласиться на мирное урегулирование, сесть за стол переговоров и найти компромисс", - продолжил Владимир Зеленский в интервью американскому изданию.

В интервью The WP Владимир Зеленский признался, что в начале своего президентского срока планировал "по-соседски" поговорить с Россией, рассчитывая мирно урегулировать военный конфликт. Однако, как подчеркивает глава государства, на подобных переговорах с Кремлем он не собирался предавать Украину.

показати весь коментар
22.01.2022 00:35 Відповісти
У мене одне єдине питання, це ж якою людиною треба бути, щоби "на початку своєї каденції" душа не боліла за 14 000 загиблими в війні. По-сусідськи поговорити воно хотіло
показати весь коментар
22.01.2022 12:48 Відповісти
Вся стария Хвардия повылазила, кто в лозунги о патриотизме играется, кто в любовь к братскому народу всё никак не успокоится, кто-то воду льёт, дожидаясь развития ситуации и смены шапки по обстоятельствам, только вот вопрос : где ж вы все солнышки то были все последние лет 15, эдак года с 2005, со времени ещё Ющенко "Глэчыка" и его гавно-реформ и "пути в ЕС и НАТО", который победоносно завершился проФФесором в качестве Гетмана?.. Где же у вас на повестке дня была оборона и безопасность? Тут же вспоминается акушер-гинеколог Богатырёва на посту шефа РНБО, видимо предмет её медицинской деятельности и является тем местом, где оказалась безопасность граждан Украины на 31-м году независимости. Зато кукарекающих и всезнающих полу-политиков полнятся стройные ряды
показати весь коментар
22.01.2022 00:35 Відповісти
да не поспоришь
показати весь коментар
22.01.2022 00:42 Відповісти
особливо принизливо врізав малорос так "хвардія"...
показати весь коментар
22.01.2022 06:05 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 00:45 Відповісти
"Путина есть большой шанс согласиться на мирное урегулирование, сесть за стол переговоров и найти компромисс" какой компромисс ? с кем ? с умалишённым который взрывал собственный народ что бы развязать войну в Чечне ? Бред
показати весь коментар
22.01.2022 00:47 Відповісти
Но блин, вы же сами придумали нападение. И потом героически побеждаете Путина.
показати весь коментар
22.01.2022 01:15 Відповісти
та да, 140 тисяч кацапського війська навкруги України гівна варті
чого заметушилися?
показати весь коментар
22.01.2022 01:33 Відповісти
маловато для оккупации .
показати весь коментар
22.01.2022 02:17 Відповісти
В какіх оккупаціонних войсках служілі?
показати весь коментар
22.01.2022 06:55 Відповісти
А то что твой хозяин мелит ерунду по всем каналам - это не нападение? А то что твой питух отжал Крым и на ордло выдает паспорта питухов - это не нападение?
показати весь коментар
22.01.2022 01:55 Відповісти
Нє, то гамериканці придумали.
показати весь коментар
22.01.2022 06:58 Відповісти
хто має розуміти - чувак, який меле про "адіннарот" і про те, що Україну створив Ленін?
серйозно?
показати весь коментар
22.01.2022 01:28 Відповісти
он понимает поэтому вторгаться не будет . ему бы СП2 сертифицировать , а при войнушке масса кацапского бизнеса пойдет в мусорку .
показати весь коментар
22.01.2022 02:16 Відповісти
У мессенджеров типа Telegram и Viber серверы находятся в России, а у WhatsApp и Skype - в США. Если вы открыли мессенджер и работаете в нем, то он содержит все сведения о вас.
показати весь коментар
22.01.2022 02:36 Відповісти
Я думаю що всі хто проголошував палкі промови про захист України вже через кілька днів будуть нести службу в окопах?
показати весь коментар
22.01.2022 03:55 Відповісти
На полігонах НАТО в центральній і західній Європі. Та й то тіко ті, кому за станом здоров'я можна.
показати весь коментар
22.01.2022 07:01 Відповісти
Я думаю що з тих хто не вилазять з телевізора жоден навіть на базі НАТО не буде. Хіба що на своїх віллах по Італіях будуть давати інтерв'ю про свій патріотизм і героїзм який зупинив танки асвабадітєлєй.)
показати весь коментар
22.01.2022 10:59 Відповісти
Арсен Борисыч,все они прекрасно понимают...за 8 лет давно все поняли...пилюлей Порошенко выписал еще когда громил Псковскую дивизию ВДВ РАБссии...
показати весь коментар
22.01.2022 04:47 Відповісти
О, ти диви, даунецький підкорювач пляшок мову згадав!))
показати весь коментар
22.01.2022 07:15 Відповісти
Ти диви, який патріот. А Сашка Білого хто вбив?
показати весь коментар
22.01.2022 06:05 Відповісти
Здасться *****..пофф.
показати весь коментар
22.01.2022 07:09 Відповісти
Мне прикололо как авакав,шоб выглядеть умнее нашел себе дурочка киву )) И зараза посылал того за границу за наш счет картины смотреть,чтобы играть с ним в игры - угадай автора,когда тот присылал фото той картины. Но бедалага кива был настолько туп,шо незнал как Гугл ищет картинки в интернете )) - Теперь я понимаю как дебилы подымают себе самооценку за счет еще больших дебилов. Ахметов тоже из той серии - убил Кушнарева,шоб не выглядеть идиотом на фоне его. Янык ему больше подходил ))
показати весь коментар
22.01.2022 07:55 Відповісти
Украина стала сильнее чем в 14 году-очередная брехня...народ пойдет защищать укр элиту ,после того как она просто уничтожила перспективу построения справедливой страны и крадеткрадет и крадёт....может их народ первыми разорвет...
показати весь коментар
22.01.2022 08:47 Відповісти
Для вора -Авакова каждое такое публичное выступление приносит как минимум около 1 млн. гривен. Для него пиар -прежде всего.
показати весь коментар
22.01.2022 09:46 Відповісти
Намного интереснее и актуальнее было бы услышать от Авакова, который на секундочку 7 лет был министром МВД: В случае полномасштабного вторжения РФ и возможной оккупации, какой % сотрудников МВД сразу перейдет на сторону оккупантов? С его точки зрения ...
показати весь коментар
22.01.2022 09:54 Відповісти
о, гаварящая голова!
показати весь коментар
10.04.2022 13:51 Відповісти
 
 