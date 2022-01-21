Аваков: Путін має розуміти, що вторгнення в Україну завдасть йому величезних втрат

Екс-голова МВС Арсен Аваков впевнений, що в разі вторгнення Росії до України це обернеться для Москви величезними втратами.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Аваков зазначив, що зараз Україна набагато сильніша, ніж була у 2014 році, і Росії треба на це зважати.

"Путін дуже чітко має розуміти, що йому вторгатися в Україну та йти у бік Харкова – як і будь-якого іншого українського міста, і Маріуполя, і Херсона, й Одеси – не можна. Тому що це будуть величезні втрати", – впевнений ексміністр.

Аваков негативно оцінив звернення президента Зеленського до українців.

"А що мав сказати президент? На що я від нього чекав у цьому зверненні? Ну, по-перше, не розмовляти з людьми, з нами, українцями, як з малими дітьми. Бо ця розмова була або з нетямущою дитиною, або із серйозно хворою людиною під назвою "Все буде добре". Потрібно сказати правду: ситуація непроста, ситуація важка, але ми робимо конкретні кроки, і, окрім того, ми значно сильніші", – зазначив Аваков.

Також Аваков, який багато років прожив у Харкові і починав там політичну кар’єру, запевнив, що припущення президента про захоплення Росією Харкова є недолугим і насправді у росіян немає шансів окупувати це місто, до того ж їх попередня спроба взяти Харків під контроль у 2014 році не мала успіху.

Аваков окремо закликав харків'ян демонструвати росіянам, що вони не зможуть захопити місто.