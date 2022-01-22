Пропозиція визнати "ЛДНР" - це ще один аргумент РФ в переговорах, - російський опозиціонер Шлосберг
Піднявши руками КПРФ питання визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", Москва намагається знайти ще один аргумент для перемовин із міжнародними партнерами.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський опозиціонер і правозахисник Лев Шлосберг, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розповів, що пакет документів про визнання "ЛДНР" був поданий до Держдуми РФ ще місяць тому. Але його не реєстрували офіційно, очікуючі а на саміт Росія-НАТО.
"І поки переговори не відбулися, жодного документа від фракції КПРФ нікуди не подавали… Отже, це висування на арену великих міжнародних розмов ще одного аргументу… Ввести війська в Україну, яку контролює Україна, [президент РФ Володимир] Путін зараз не може, а спробувати пограти з територією, яку фактично утримує Росія, – це є можливим", – сказав політик.
За словами Шлосберга, загроза для України полягає "у фіксації відчуження ОРДЛО".
"Підготовка до політичного визнання державної незалежності "ДНР" і "ЛНР" – це підготовка до їхнього іншого державного статусу, в чомусь схожому на статус Абхазії і Південної Осетії. Коли перебування на цій території російських військ оголошують справою цих псевдодержав. Коли це вже не предмет переговорів з Україною, а предмет переговорів із цими самоназваними керівниками, самопроголошеними державами", – зазначив він.
Для Росії, як підкреслив Шлосберг, це "дуже небезпечна дія", тому що вона "повністю ліквідує другі Мінські угоди, на яких РФ наполягає".
"Але цілком очевидно, що Мінські угоди не реалізовано. Жодного їхнього пункту… не реалізовано. Вони перестали бути для Росії… обмежувальним фактором у дії", – резюмував правозахисник.
Да признавайте себе лугандон . Нарушайте минские соглашения .
НЕЧЕГО ЭТУ РАКОВУЮ ОПУХОЛЬ ПХАТЬ В УКРАИНУ.
Сами создали - сами и мучайтесь !!
В московии у Украині друзей нет.Они все помешаны на имперстве и считают украинцев людьми второго сорта!Прекрасная идея тройственного союза с Польшей и Америкой!
Вот так как ответил мне ты - всегда отвечали и отвечают переселенцы из этого чудесного шахтерского края предателей Украины. Извини я в том , что ты оттуда, нисколько не виноват. Это ты сивухе вашему можешь в жилетку плакаться.
Интересная у вас логика: не очищать загаженные "саранчой" территории, а бросать их...
1. Накінець припинеться той дебилізм з Мінськими угодами.
2. ОРДЛО Росія ніколи не віддасть на наших умовах а на росіїських-нахер воно нам всралося. І це вже стана для всіх очевидним.
3. Накінець може ми самі признаємо, що наших людей там практично є а ті що залишилися люто нас ненавидять. А тому краще мати границю з ними, забути про цю пухлину і зайнятися своїми справами.
4. Може накінець ми припинемо ВСЯКІ економічні відносини з ОРДЛО і в результаті Росія отримає ще один хомут собі на шию, як з Осетією чи Абхазією.
5. Тепер весь світ постійно буде мати приклад (Осетія та Абхазія далекі від цього світу), що там, куди входить Росія завжди повна жопа.
6. А відносно можливості, що війська Рашки ввійдуть тутд-то вони і так там.