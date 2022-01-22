Пропозиція визнати "ЛДНР" - це ще один аргумент РФ в переговорах, - російський опозиціонер Шлосберг

Піднявши руками КПРФ питання визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", Москва намагається знайти ще один аргумент для перемовин із міжнародними партнерами.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський опозиціонер і правозахисник Лев Шлосберг, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що пакет документів про визнання "ЛДНР" був поданий до Держдуми РФ ще місяць тому. Але його не реєстрували офіційно, очікуючі а на саміт Росія-НАТО.

"І поки переговори не відбулися, жодного документа від фракції КПРФ нікуди не подавали… Отже, це висування на арену великих міжнародних розмов ще одного аргументу… Ввести війська в Україну, яку контролює Україна, [президент РФ Володимир] Путін зараз не може, а спробувати пограти з територією, яку фактично утримує Росія, – це є можливим", – сказав політик.

За словами Шлосберга, загроза для України полягає "у фіксації відчуження ОРДЛО".

"Підготовка до політичного визнання державної незалежності "ДНР" і "ЛНР" – це підготовка до їхнього іншого державного статусу, в чомусь схожому на статус Абхазії і Південної Осетії. Коли перебування на цій території російських військ оголошують справою цих псевдодержав. Коли це вже не предмет переговорів з Україною, а предмет переговорів із цими самоназваними керівниками, самопроголошеними державами", – зазначив він.

Для Росії, як підкреслив Шлосберг, це "дуже небезпечна дія", тому що вона "повністю ліквідує другі Мінські угоди, на яких РФ наполягає".

"Але цілком очевидно, що Мінські угоди не реалізовано. Жодного їхнього пункту… не реалізовано. Вони перестали бути для Росії… обмежувальним фактором у дії", – резюмував правозахисник.