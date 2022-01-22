УКР
Пропозиція визнати "ЛДНР" - це ще один аргумент РФ в переговорах, - російський опозиціонер Шлосберг

Пропозиція визнати

Піднявши руками КПРФ питання визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", Москва намагається знайти ще один аргумент для перемовин із міжнародними партнерами.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський опозиціонер і правозахисник Лев Шлосберг, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що пакет документів про визнання "ЛДНР" був поданий до Держдуми РФ ще місяць тому. Але його не реєстрували офіційно, очікуючі а на саміт Росія-НАТО.

"І поки переговори не відбулися, жодного документа від фракції КПРФ нікуди не подавали… Отже, це висування на арену великих міжнародних розмов ще одного аргументу… Ввести війська в Україну, яку контролює Україна, [президент РФ Володимир] Путін зараз не може, а спробувати пограти з територією, яку фактично утримує Росія, – це є можливим", – сказав політик.

Читайте: В Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР"

За словами Шлосберга, загроза для України полягає "у фіксації відчуження ОРДЛО".

"Підготовка до політичного визнання державної незалежності "ДНР" і "ЛНР" – це підготовка до їхнього іншого державного статусу, в чомусь схожому на статус Абхазії і Південної Осетії. Коли перебування на цій території російських військ оголошують справою цих псевдодержав. Коли це вже не предмет переговорів з Україною, а предмет переговорів із цими самоназваними керівниками, самопроголошеними державами", – зазначив він.

Для Росії, як підкреслив Шлосберг, це "дуже небезпечна дія", тому що вона "повністю ліквідує другі Мінські угоди, на яких РФ наполягає".

Також читайте: Пєсков про "визнання "ЛДНР": Важливо уникати кроків, що провокують посилення напруги

"Але цілком очевидно, що Мінські угоди не реалізовано. Жодного їхнього пункту… не реалізовано. Вони перестали бути для Росії… обмежувальним фактором у дії", – резюмував правозахисник.

+27
22.01.2022 00:47 Відповісти
+11
Как россияне не понимают украинцев 😀
Да признавайте себе лугандон . Нарушайте минские соглашения .
НЕЧЕГО ЭТУ РАКОВУЮ ОПУХОЛЬ ПХАТЬ В УКРАИНУ.
Сами создали - сами и мучайтесь !!
22.01.2022 00:47 Відповісти
+6
В Литве и Латвии маскалей никто не слушает и в ящик не пускают, тому они давно в нато и ес. А у нас малороси уши развесили.
22.01.2022 00:43 Відповісти
тим хуже для расеї.. та й для клована квартального.
22.01.2022 00:39 Відповісти
В Литве и Латвии маскалей никто не слушает и в ящик не пускают, тому они давно в нато и ес. А у нас малороси уши развесили.
22.01.2022 00:43 Відповісти
Ето другое
22.01.2022 01:02 Відповісти
😀😀😀
22.01.2022 01:03 Відповісти
ОпоЗЦиІонер? Та хто у вас там ці новини пише ? Ало, редактор?
22.01.2022 03:15 Відповісти
Не сприйняла його промову геть. Навіть і слухати не треба було. Ми різні.
22.01.2022 06:57 Відповісти
Згодна. Ще й натякав на те, що Порошенко і його прихильники не прагнуть миру. Ставлення до украінців рашистських лібералів вже давно відоме. Вони такі ж огидні, як і путіноіди.
22.01.2022 08:34 Відповісти
Ну, допустим, признали. Дальше что? Правительства маладых рыспублик попросят военной помощи у рф? Сильный ход, ага. До сих пор ведь не было кацапсин на донбассе, а тут появятся?
22.01.2022 08:30 Відповісти
тогда армии лаптеногих не надо прятаться, они будут находиться там официально как в Приднестровье.Далее гордые "угольные швейцарии" приняли свои "законы" о том, что их территории находятся в рамках админграниц, а территории, которые они не могут контролировать оккупировала Украина, а значит после признания рашей ОРДЛО и ввода своих войск будет найден малейший повод в поддержке рыспублик в освобождении своих территорий от "хунты" и главный приз будет Мариуполь, Северо-Крымский канал и АзовскАеморенаш, к себе раша их не присоединит(полностью дотационные и депрессивные районы)
22.01.2022 11:09 Відповісти
в рахе оппозиции нет.от слова совсем
22.01.2022 08:58 Відповісти
Пусть признают. Расплата санкции )) Они и так их содержат. Не изменится - ничегошеньки )
22.01.2022 09:01 Відповісти
не совсем так. пенсии дамбасне платит Украина.
22.01.2022 09:14 Відповісти
Нужно всем Миром реформировать Россию на Московию, а в колониях Московии создать независимые государства как есть Украина, а пока мы видим что Московия укрупняется присоединяя к себе соседние государства и делает их своими колониями ,а народы переходят на язык Московии и обслуживают всё захваченное пространство
22.01.2022 09:12 Відповісти
"...угроза для Украины "в фиксации отчуждения ОРДЛО". Ошибаешься, Шлоссберг. Угрозя для Украины одна: наличие под боком 140 млн. орды из ... даже не скотов, а свино-собак - мутантов... И ассимилировать эту биомассу в украинский чернозем будет очень хлопотно
22.01.2022 09:17 Відповісти
У Украины появляется шанс стать членом НАТО не не становясь им официально.Входя в тройственный союз с Польшей и Великобританией ( членами НАТО) - Украина получает тоже что висе остальные участники. Красиво- нападает зверомонголы - полуобезьяны на Украину , значит ( по договору ) нападают на Польшу и Великобританию, нападают на на Польшу и В Б- нападают на НАТО. Украина может найти массу аргументов мощных а никаких писклявых Лугандонских ( это не аргумент). Та серьезная активность и солидарность в мире ( вплоть до появления законопроекта о Ленд- Лизе, говорит о полном тупике для России- все коказывают , что ее никто не боится при любом раскладе. Пугая она очень поранит зад об голого ежа. Поставит ядерное оружие в Белоруссии ( подтолкнёт ,,мертвую,, Германию ) - ответят ядерным оружием в Прибалтике - время долета до Москвы будет вообще 2 минуты. С гарантиями безопасности ,, обосрутся,, по полной - нас ждёт ,, интересное кино,, Если полезут , то с той поддержкой которая уже есть - ну оччччень сильно отгребут, вплоть до развала зверороссии.
22.01.2022 09:23 Відповісти
Гаже путинистов только московитская либеральная оппозиция!
В московии у Украині друзей нет.Они все помешаны на имперстве и считают украинцев людьми второго сорта!Прекрасная идея тройственного союза с Польшей и Америкой!
22.01.2022 09:28 Відповісти
Обменять лугандон на членство Украины в НАТО и ЕС??? Я За! А вы?
22.01.2022 10:51 Відповісти
Ни в коем случае! Только начнем торговать своими территориями и Украины не будет. Украине должны вернуть все территории, принадлежащие ей по международному праву.
22.01.2022 12:35 Відповісти
Я всегда был и есть (особенно после того как побывал в АТО и вдоволь наобщался с местными жителями) сторонником «стены и рва с крокодилами» потому что считаю что там (в лугандоне) живут уже не украинцы. Крым это другое дело, это долгосрочная программа возвращения и Украине без Крыма очень плохо.
Вот так как ответил мне ты - всегда отвечали и отвечают переселенцы из этого чудесного шахтерского края предателей Украины. Извини я в том , что ты оттуда, нисколько не виноват. Это ты сивухе вашему можешь в жилетку плакаться.
22.01.2022 13:17 Відповісти


Интересная у вас логика: не очищать загаженные "саранчой" территории, а бросать их...
22.01.2022 14:15 Відповісти
Это тот Шлосберг что говорил о гибели Псковской сводной дивизии ВДВ РАБссии на Донбассе...,его и его друга журналиста потом сильно избили ...
22.01.2022 11:09 Відповісти
А я вважаю, що визнвння ОРДЛО Рашкою це + для України. Чому?
1. Накінець припинеться той дебилізм з Мінськими угодами.
2. ОРДЛО Росія ніколи не віддасть на наших умовах а на росіїських-нахер воно нам всралося. І це вже стана для всіх очевидним.
3. Накінець може ми самі признаємо, що наших людей там практично є а ті що залишилися люто нас ненавидять. А тому краще мати границю з ними, забути про цю пухлину і зайнятися своїми справами.
4. Може накінець ми припинемо ВСЯКІ економічні відносини з ОРДЛО і в результаті Росія отримає ще один хомут собі на шию, як з Осетією чи Абхазією.
5. Тепер весь світ постійно буде мати приклад (Осетія та Абхазія далекі від цього світу), що там, куди входить Росія завжди повна жопа.
6. А відносно можливості, що війська Рашки ввійдуть тутд-то вони і так там.
22.01.2022 11:21 Відповісти
Главное прекратить пенсии всем, кто там живет, к тому же есть сведения, что большая часть этих пенсий платятся мертвецам, а их деньги выдают непонятным людям (террористам) за взятки. Эту громадную мафию в пенсионном фонде, крадущую из бюджета Украины десятки миллиардо грн. надо закрывать.
22.01.2022 12:31 Відповісти
А какая разница - находятся расийские войска в ОРДЛО официально или неофициально?
22.01.2022 11:27 Відповісти
Надо прекратить выдавать пенсии всем, кто там живет, к тому же есть сведения, что большая часть этих пенсий платятся мертвецам, за которых получают пеннсиин непонятные люди (террористы) за взятки. Эту громадную мафию в пенсионном фонде, крадущую из бюджета Украины десятки миллиардо грн. надо закрывать. Тогда найдутся деньги для повышения пенсий пенсионерам в свободной Украине.
22.01.2022 12:37 Відповісти
Полностью за и не только мертвецам а и вообще прекратить всякие сношения с краем трактористов и шахтёров как с предателями Украины и украинского народа. Только стена и ров как между Кореями. Пусть их путлер с лаврушкой кормит и танцует…
22.01.2022 13:22 Відповісти
Эти рашосвинарники итак уже признаны по дипломам,экспорте товаров,паспортам.Всем уже давно понятно что это второе Приднестровье только в гарячем виде.Шлосберг несет пургу.
22.01.2022 13:28 Відповісти
 
 